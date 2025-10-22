'UCL 3G 연속 득점포 가동' 마르티넬리, 아스널의 또 다른 성과

홈에서 기분 좋은 대승을 거둔 아스널이지만 부진했던 마르티넬리가 활약한 부분은 긍정적이었다.아르테타 감독이 이끄는 아스널은 22일 오전 4시(한국시간) 영국 런던에 자리한 에미레이츠 스타디움서 열린 '2025-26시즌 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그' 리그 페이즈 3라운드서 시메오네 감독의 아틀레티코 마드리드에 4-0 완승을 챙겼다. 이로써 아스널은 3승 승점 9점 조 3위에, 아틀레티코 마드리드는 1승 2패 승점 3점 18위로 추락했다.경기 내용은 상당히 팽팽하게 흘러갔고, 전반은 우열을 가릴 수 없었다. 후반 들어서도 그 흐름은 이어졌으나 아스널은 프리킥를 통해 후반 12분 마갈량이스가 머리로 선제골을 터뜨리며 앞서갔다. 이어 후반 19분 마르티넬리가 오른발 슈팅으로 추가 골을 완성했고, 후반 22분과 25분에는 요케레스가 연속으로 골망을 흔들며 승부의 마침표를 찍었다.완벽한 경기력을 통해 아틀레티코 마드리드를 제압한 아스널이다. 경기 시작 후 상대의 강한 압박과 라야의 치명적인 실수로 위기를 맞았으나 이를 잘 넘기는 데 성공했다. 전반에는 유효 슈팅 단 1개도 허용하지 않았으며, 후반에도 동일했다. 이들은 팽팽한 흐름 속 본인들의 강점인 세트피스를 이용해 앞서가기 시작했고, 이후 빠르게 연속 득점을 만들며 승점 3점을 쟁취했다.이처럼 챔피언스리그 개막 후 3연승을 질주하며 웃은 아스널. 이 선수의 활약이 더 반갑다. 바로 이번 시즌 부진에 빠지며 비판을 피하지 못했던 마르티넬리다. 그는 이번 경기를 통해 UCL 3경기 연속 득점을 작성하며, 완벽한 부활을 알렸다. 2019-20시즌 브라질 무대를 떠나 아스널 유니폼을 입은 그는 매 시즌 성장했다.전반 29분 사카의 크로스를 받아 득점에 성공했으나 아쉽게도 오프사이드로 취소되며 아쉬움을 삼켰고, 이어 후반 9분에는 과감한 드리블로 파울을 유도하며 프리킥을 얻어냈다. 결과적으로 이 프리킥은 선제골로 이어지는 아주 중요한 연결 고리가 됐다. 활약은 이어졌다. 후반 18분에는 루이스-스켈리의 패스를 정확한 슈팅으로 팀의 두 번째 골을 만들었다.득점 후에도 후반 21분에는 요렌테 뒷공간을 적절하게 파고들며 크로스를 올렸고, 요케레스의 골 기점 역할도 톡톡히 해내는 데 성공했다. 풀타임으로 경기장은 누비며 기회 창출 2회, 드리블 성공 1회, 공중볼 경합 성공률 100%, 지상 볼 경합 성공 2회를 기록, 공격진에서 압도적인 활약을 선보이며 활짝 웃었다.축구 전문 통계 매체 <풋몹>도 마르티넬리에 팀 내 두 번째로 높은 평점인 8.3점을 부여하며 활약을 인정했고, 현지 매체인 <풋볼 런던>은 팀 내 최고 평점인 9점을 선사했다. 승장인 아르테타 감독은 경기 후 공식 인터뷰를 통해 "오늘 우리는 팀 경쟁에서 매우 효율적으로 이겨냈고, 정말 만족한다"라고 만족감을 표했다.한편, 아스널은 짧은 휴식 후 오늘 26일(한국시간) 홈에서 크리스털 팰리스와 리그 9라운드 일전을 치르게 된다.