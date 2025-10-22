평양으로 향하던 비행기가 김포공항에... 요도호 납치사건의 진실

* 이 글에는 스포일러가 포함돼 있습니다.
1970년 3월 31일, 일본 도쿄발 후쿠오카행 여객기가 하늘 위에서 납치된다. 범인은 일본의 극좌 조직 '공산주의 동맹 적군파(적군파)' 소속 9명. 그들은 "지금 일본은 마르크스가 말하는 고도 자본주의에 다다랐으니, 견고한 자본주의 부르주아 권력을 분쇄하려면 무장혁명밖에 없다는 결론에 이르렀다"며 비행기를 북조선 평양으로 향하게 한다.
일본 정부는 대혼란에 빠지고, 납치범의 요구와 국민의 안전 사이에서 갈피를 못 잡는다. 연료 부족으로 비행기는 후쿠오카 근처 이타즈케 공항에 임시 착륙하고, 그 과정에서 일부 승객들이 풀려난다. 그러나 문제는 그다음, 일본 항공기 요도호가 북한으로 향할 가능성이 크다는 첩보가 한국에 전달된 것이다.
한국 정부는 즉시 움직인다. '이건 일본의 문제'라며 물러설 수도 있었지만, 당시 냉전 구도 속에서 미국의 눈치를 보던 한국은 끼어들 여지가 충분했고 그 기회를 놓치지 않는다. 김포공항을 평양공항처럼 꾸며 비행기를 유도하기로 한 것이다.
단 한 번의 착륙으로, 한반도의 하늘에서 벌어진 국제적 기싸움이 막을 올린다. 일본, 한국, 북한, 미국이 뒤엉켜 벌이는 냉전 코미디. <굿뉴스>는 바로 그 기막힌 실화를 바탕으로 한다. 여기에 변성현 감독 특유의 냉소와 풍자를 가득 담았다.
'영웅' 없는 국가들의 블랙 유머