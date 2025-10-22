평양으로 향하던 비행기가 김포공항에... 요도호 납치사건의 진실

넷플릭스

넷플릭스 오리지널 영화 <굿뉴스>의 한 장면.사상 초유의 공중 납치 사건은 일본, 한국, 북한, 미국에게 모두 나름 '성공적'이었다. 적군파는 목적을 이뤘고 인질들은 무사히 풀려났으며 일본의 운수정무차관과 요도호 기장·부기장은 영웅으로 추앙받는다. 북한은 체제 선전의 명분을 얻고, 미국은 한반도 내 질서를 유지했다며 만족한다.그렇다면 한국은? 대통령이 한국의 개입은 없었던 일로 하라고 한다. 하여 실무자였던 서고명과 아무개는 역사 속에서 철저히 지워진다. 그야말로 '굿뉴스'다. 모두가 원하는 바를 얻었으니까.단, 진실을 제외하고.영화는 이 허무한 결말을 '가짜 명언'으로 장식한다. "진실은 간혹 달의 뒷면에 존재한다. 그렇다고 앞면이 거짓은 아니다." 허구의 인물 트루먼 셰이디의 말이다. 마치 중요한 의미가 있을 듯하지만, 결국 아무 말도 아닌 말. 그것이야말로 이 영화가 세상을 바라보는 방식이다.변성현 감독은 '실화를 바탕으로 한 허구'라는 형식을 통해, 역사가 얼마나 선택적으로 기록되고 얼마나 정치적으로 소비되는지 보여준다. 실제 요도호 사건이 그랬듯, 진실은 언제나 정치의 손에 의해 가려지고 재해석된다. 그러나 그럼에도 <굿뉴스>는 단순한 풍자극에 그치지 않는다. 인질극의 긴장감, 복잡한 국제 정세의 얽힘, 그리고 어쩔 수 없는 인간의 허망함이 교차하며 묘한 쓴웃음을 남긴다. 보는 내내 '웃어야 할까, 울어야 할까' 싶은 감정이 들게 만든다.