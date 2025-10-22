우승 후보의 충격 탈락, 시청자 마음 흔든 '우리들의 발라드'

▲SBS '우리들의 발라드' SBS

올해 하반기 예능계에서 <우리들의 발라드>의 등장은 눈 여겨볼 만한 사건 중 하나로 손꼽을 만 하다. 2010년대 봇물처럼 쏟아졌던 음악 서바이벌 예능의 인기가 시들해진지 오래인 데다 지상파 경연 예능이 좀처럼 힘을 발휘하지 못하는 상황에서 돌풍을 일으키고 있기 때문.

​

그 결과 글로벌 OTT 넷플릭스 인기 순위에서 쟁쟁한 대작 시리즈를 제치고 꾸준히 상위권을 유지하는 등 안정적인 시청률 못잖은 인기 몰이를 이어가고 있다. 그런 점에서 이번 2라운드의 대결은 제법 눈과 귀를 집중하게 만들고 있다.



여타 오디션 같았으면 패배한 참가자들만 따로 모아 패자 부활전 혹은 심사위원 선택에 따른 구제가 이뤄질 법도 하지만 그런 과정 없이 승리 혹은 탈락이라는 다소 잔혹해 보이는 경쟁이 2R에서 이뤄지고 있다. 시청자 입장에선 "저 친구 아까운데..."라는 마음이 들 법도 하지만 제법 독한 경연의 진행에 힘입어 이번 오디션에 대한 진정성은 더욱 커지고 있다.

​

이와 별개로 본인의 한계에 도전하는 1020 젊은 세대의 멋진 모습 또한 승패에 상관없이 시청자들에게 깊은 울림을 전하고 있다. 앞서 각종 트라우마 등으로 인해 노래에 대한 꿈을 내려 놨던 최은빈만 보더라도 이번 방송을 계기로 다시 힘을 얻고 연일 놀라운 음악을 선사하는 중이다. 사람들의 마음을 흔들어 놓는 발라드의 힘은 비단 시청자 뿐만 아니라 참가자들에게도 동일하게 효력을 발휘하고 있다.

추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기