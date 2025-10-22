우승 후보의 충격 탈락, 시청자 마음 흔든 '우리들의 발라드'

▲
SBS '우리들의 발라드'SBS
<우리들의 발라드> 2라운드에서 충격적인 결과가 나왔다. 21일 방영된 SBS 오디션 예능 <우리들의 발라드> 5회에선 지난주에 이어 1대1 서바이벌 매치로 구성된 2라운드 경연이 펼쳐졌다. 앞선 1라운드 결과 100표 이상을 획득한 참가자 26명이 다음 라운드 진출에 성공했고 표수가 많은 상위 합격자가 상대를 골라 대결을 펼치는 방식으로 2라운드가 진행됐다.
앞선 방송에선 박서정, 천범석, 민수현이 각각 이하윤, 홍승민, 조수아를 제치고 3라운드 진출에 성공한 바 있다. 이날 경합에선 단 두 표차로 탈락자가 정해지는가 하면 사실상의 결승전 같은 성격의 대진이 성사되어 큰 관심을 모으기도 했다.
1라운드 최다 득표를 차지했던 이예지(146표), 3위에 오른 최은빈(142표)이 대결을 벌이는 전무후무한 데스 매치가 성사됐고, 최은빈이 이예지를 꺾고 3라운드에 오르는 파란을 일으켰다. 도대체 이번 경연에서 무슨 일이 있었던 것일까?
단 두 표가 가른 승패