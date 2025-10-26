또 하나의 오월 광주... '1980 사북'이 45년 만에 밝힌 진실들

㈜엣나인필름

[2부]

큰사진보기 ▲< 1980 사북 > 포스터 ㈜엣나인필름

여기까지만 보면 끓어오르듯 분출하던 광산노동자의 분노에 비해 원만하게 해결된 것처럼 보였다. 적어도 며칠간 광부들은 그렇게 믿었다. 그들은 최소한의 요구, 민주적인 노조 개편과 면책 조치가 받아들여진 것으로 만족했다. 그러나 불과 며칠 후, 먼 남쪽 광주에서 그랬던 것처럼 어둠이 깃들 때마다 흉흉한 소문이 닥친다. 오늘은 누구네 집에 군화발로 들이닥쳐 불문곡직 끌려갔다는 것이다. 마구잡이로 연행된 광부와 가족들은 가혹한 고문과 조작된 사건 연루에 놓였다.



카메라는 40여 년 뒤 생존자들이 떨리는 음성과 함께 자신의 부서진 육체로 증언하는 가공할 폭력의 실체로 다가선다. 화면에서 시선을 돌리고 싶어질 때가 한두 번이 아니다. 공수부대에서 직업군인으로 10년간 복무한 건장한 광부가 알아볼 수 없을 만큼 앙상한 모습으로 진술할 때는 어떻게 고문하면 사람이 저렇게 되나 싶을 지경이다. 광부의 가족도 예외가 아니다. 여성들도 무자비한 폭력과 모욕에 시달렸음이 밝혀진다. 여전히 국가의 공식 사과가 이뤄지지 않은 사북 사건의 진상 규명과 진정성 있는 사죄를 요구하는 기자회견에서 한이 천업이 쌓인 이만이 내뱉을 수 있는 기운이 여과없이 스며온다.



짜맞추기 식 용공조작은 물론, 독재정권의 단골 메뉴인 배후조직 실체를 대라는 협박으로 피폐해진 사건 참여자들은 징역살이 이후에도 온전히 삶을 회복하지 못하고 대부분 광산을 떠나 흩어졌다. 감시가 따라붙고 침묵을 강요당했다. 그들의 망가진 인생을 우직하게 좇는 카메라의 집념은 곧 영화 속 화자인 황인욱 지역사회연구소 소장의 그것일 테다. 그는 자신이 나고 자란, 하지만 정작 본인은 격동의 4일간 주변부에 머물었던 기억을 마치 원죄처럼 여기며 부당하게 매도된 사북 사건의 진실을 반드시 세상에 제대로 알리리라 다짐한다. 그의 끈기와 각오가 곧 꺼지지 않는 엔진으로 기능한다.



[3부] 망각 뒤에 숨은 국가폭력의 실체를 찾는 모험



큰사진보기 ▲< 1980 사북 > 스틸 ㈜엣나인필름

근현대 한국 역사에서 '국가'는 우리가 오늘날 당연하다고 여기는 책무, 즉 사회집단 간의 갈등 해소 관련 공평한 중재 역할 대신, 기득권 세력과 결탁하며 시민을 억압하는 철퇴로 더 자주 실체를 드러내곤 했다. 사북 사건에서도 역시 그랬다. 생존자들은 국가폭력에 노출된 후 다시는 원래 꿈꾸던 화목한 삶, 자신의 노동으로 일구던 일상으로 돌아가지 못했다.



인터뷰에 응하며 그날의 기억을 떠올릴 용기를 간직한 이들은 그나마 올곧게 견딘 이들이 대다수일 테다. 참혹한 진술이 이어지지만, 카메라는 극단적으로도, 최루성 신파로도 기울지 않은 채 배후에서 시치미 뚝 뗀 채 책임을 외면하는 국가의 책임을 묻는다. 그 과정에서 국가가 제 역할을 포기한 채 기득권 편에 서는 파행이 불러온 가공할 상흔을 드러내고자 애쓴다.



압도적 국가폭력은 피해자에게 치유할 수 없는 후유증을 남긴다. 제작진은 표면적으로 드러난 선악 대비에 치우치지 않고, 끔찍한 체험이 어떻게 당사자 모두에 전염되어 이후 삶에 파괴적 영향력을 가했는지 관객에게 전달하려 애쓴다. 무리한 진압에 내몰리다 죽을 고비 여러 번 넘긴 일선 경찰, 군중의 광기와 사적 제재에 내몰린 노조 집행부 가족, 가장이 폐인이 되는 바람에 벼랑으로 내몰린 식솔들의 애환이 어우러져 거대한 비극으로 완성된다. 이익을 독식한 국가와 기업주 외엔 누구도 평범한 삶에 복귀하지 못했다. 오월 광주가, 숱한 국가폭력의 결과가 그랬듯이.



미래 세대는 사북 사건을 어떻게 기억하고 치유해야 할까



큰사진보기 ▲< 1980사북 > 스틸 ㈜엣나인필름

사북 사건을 비롯해 이젠 사양산업이 된 강원지역 탄광의 과거 역사를 소재로 한 독립영화는 이제 적지 않은 수에 도달했다. 하지만 여전히 사회적으로 사북 사건은 격오지에서 단기간에 발생한 일이란 특성과 규격화, 체계적 조직과 요구 아래 조직적으로 벌어진 민주화운동에 포함하기 모호한 성격 탓에 음지에 머문 채다.



영화는 2시간 넘게 진행되는 분량 동안 차고 넘치는 내용을 미래 세대가 사북 사건을 어떻게 인식하고 해결해야 할지 작품 내내 물리적으로 이 지역을 외부와 연결하는 철길 마냥 방향을 제시하려 분투한다. 사실 조금만 검색하고 찾아보면 해당 사건의 전모를 쉽게 파악할 수 있다. 관련 자료 영상과 연구자료도 조금만 수고하면 구하기 어렵지 않다. 하지만 가장 무서운 건 망각이다. 탄광도 다 문을 닫았는데 굳이 어두운 과거 파헤쳐 뭐 하냐는 '침묵 서약'의 강요다. 그러나 엄연히 실재한 역사, 대를 이어 물려받을 집단적·지역적 상처는 외면한다고 사라질 수 없다.



공들여, 그리고 균형을 유지하느라 애쓰며 잡아낸 40여 년 해묵은 당사자 간의 원한은 대를 이어 한솥밥 먹던 이들 사이에 원한과 분노의 불씨로 남아 있다. 제작진은 이제는 그 한서린 울분을 진짜 책임져야 할 자들에게 돌려야 한다고 호소한다. 수백 수천 명이 이름도 없이 스러진 광산노동자들의 죽음, 생활고에 내몰린 가족들의 이산, 잘잘못을 떠나 여전히 원수처럼 지내는 동료와 이웃들의 갈등을 해소할 책임은 직무를 유기한 국가권력에 묻는 게 당연한 귀결이다.



<아이언 크로우즈>에서 일그러진, 그러나 장엄한 현대의 신화로 참혹하면서도 숭고한 인간의 노동을 추적하던 감독은 이국의 낯선 풍경 대신 자신이 피할 수 없었던 한국 현대사의 어두운 터널로 과감히 돌진한다. 그 암흑 속에서 길을 잃을 위험을 숱하게 넘기며 마침내 빠져나온 결과는 잊어선 안 될 역사의 단면이자 화해와 회복을 위한 귀중한 재료로 기능할 것이다. 이제 여기까지 읽은 이들은 얼른 극장으로 향해야 할 뿐이다. 그야말로 민주시민을 위한 '필수교양' 교재가 도착했으니까.



큰사진보기 ▲<1980 사북> 스틸 ㈜엣나인필름

<작품정보>



1980 사북

1980 Sabuk

2024｜한국｜휴먼 탐사 다큐멘터리

2025.10.29. 개봉｜128분｜12세 관람가

감독 박봉남

출연 이원갑, 강윤호, 이명득, 황인욱

제작 영화사 느티

배급 ㈜엣나인필름



2025 22회 EBS국제다큐영화제 심사위원 특별상

2024 16회 DMZ국제다큐영화제 한국경쟁 장편 대상, 국제영화비평가연맹상 1980사북 박봉남감독 사북사건 이원갑 황인욱 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 2 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김상목 (redoctobor) 내방 구독하기

트위터 대구사회복지영화제 프로그래머. 돈은 안되지만 즐거울 것 같거나 어쩌면 해야할 것 같은 일들을 이것저것 궁리합니다. 이 기자의 최신기사 싸구려 취급받던 이야기, 여 작가가 필명으로 쓴 속사정 < 1980사북 > 스틸사북 사건을 비롯해 이젠 사양산업이 된 강원지역 탄광의 과거 역사를 소재로 한 독립영화는 이제 적지 않은 수에 도달했다. 하지만 여전히 사회적으로 사북 사건은 격오지에서 단기간에 발생한 일이란 특성과 규격화, 체계적 조직과 요구 아래 조직적으로 벌어진 민주화운동에 포함하기 모호한 성격 탓에 음지에 머문 채다.영화는 2시간 넘게 진행되는 분량 동안 차고 넘치는 내용을 미래 세대가 사북 사건을 어떻게 인식하고 해결해야 할지 작품 내내 물리적으로 이 지역을 외부와 연결하는 철길 마냥 방향을 제시하려 분투한다. 사실 조금만 검색하고 찾아보면 해당 사건의 전모를 쉽게 파악할 수 있다. 관련 자료 영상과 연구자료도 조금만 수고하면 구하기 어렵지 않다. 하지만 가장 무서운 건 망각이다. 탄광도 다 문을 닫았는데 굳이 어두운 과거 파헤쳐 뭐 하냐는 '침묵 서약'의 강요다. 그러나 엄연히 실재한 역사, 대를 이어 물려받을 집단적·지역적 상처는 외면한다고 사라질 수 없다.공들여, 그리고 균형을 유지하느라 애쓰며 잡아낸 40여 년 해묵은 당사자 간의 원한은 대를 이어 한솥밥 먹던 이들 사이에 원한과 분노의 불씨로 남아 있다. 제작진은 이제는 그 한서린 울분을 진짜 책임져야 할 자들에게 돌려야 한다고 호소한다. 수백 수천 명이 이름도 없이 스러진 광산노동자들의 죽음, 생활고에 내몰린 가족들의 이산, 잘잘못을 떠나 여전히 원수처럼 지내는 동료와 이웃들의 갈등을 해소할 책임은 직무를 유기한 국가권력에 묻는 게 당연한 귀결이다.<아이언 크로우즈>에서 일그러진, 그러나 장엄한 현대의 신화로 참혹하면서도 숭고한 인간의 노동을 추적하던 감독은 이국의 낯선 풍경 대신 자신이 피할 수 없었던 한국 현대사의 어두운 터널로 과감히 돌진한다. 그 암흑 속에서 길을 잃을 위험을 숱하게 넘기며 마침내 빠져나온 결과는 잊어선 안 될 역사의 단면이자 화해와 회복을 위한 귀중한 재료로 기능할 것이다. 이제 여기까지 읽은 이들은 얼른 극장으로 향해야 할 뿐이다. 그야말로 민주시민을 위한 '필수교양' 교재가 도착했으니까. 시민기자 기사쓰기

오마이뉴스 취재후원 Editor's Choice '신민재 원맨쇼' 한국시리즈 기선 제압한 LG

'구원자' 송지효 "런닝맨, 목소리 한계 열어준 고마운 작품"

싸구려 취급받던 이야기, 여 작가가 필명으로 쓴 속사정 당신이 좋아할 만한 콘텐츠

unfold a 공유하기 닫기 또 하나의 오월 광주... '1980 사북'이 45년 만에 밝힌 진실들 페이스북

페이스북 트위터

트위터 카카오톡

카카오톡 밴드

밴드 메일

메일 URL복사 × < 1980 사북 > 스틸근현대 한국 역사에서 '국가'는 우리가 오늘날 당연하다고 여기는 책무, 즉 사회집단 간의 갈등 해소 관련 공평한 중재 역할 대신, 기득권 세력과 결탁하며 시민을 억압하는 철퇴로 더 자주 실체를 드러내곤 했다. 사북 사건에서도 역시 그랬다. 생존자들은 국가폭력에 노출된 후 다시는 원래 꿈꾸던 화목한 삶, 자신의 노동으로 일구던 일상으로 돌아가지 못했다.인터뷰에 응하며 그날의 기억을 떠올릴 용기를 간직한 이들은 그나마 올곧게 견딘 이들이 대다수일 테다. 참혹한 진술이 이어지지만, 카메라는 극단적으로도, 최루성 신파로도 기울지 않은 채 배후에서 시치미 뚝 뗀 채 책임을 외면하는 국가의 책임을 묻는다. 그 과정에서 국가가 제 역할을 포기한 채 기득권 편에 서는 파행이 불러온 가공할 상흔을 드러내고자 애쓴다.압도적 국가폭력은 피해자에게 치유할 수 없는 후유증을 남긴다. 제작진은 표면적으로 드러난 선악 대비에 치우치지 않고, 끔찍한 체험이 어떻게 당사자 모두에 전염되어 이후 삶에 파괴적 영향력을 가했는지 관객에게 전달하려 애쓴다. 무리한 진압에 내몰리다 죽을 고비 여러 번 넘긴 일선 경찰, 군중의 광기와 사적 제재에 내몰린 노조 집행부 가족, 가장이 폐인이 되는 바람에 벼랑으로 내몰린 식솔들의 애환이 어우러져 거대한 비극으로 완성된다. 이익을 독식한 국가와 기업주 외엔 누구도 평범한 삶에 복귀하지 못했다. 오월 광주가, 숱한 국가폭력의 결과가 그랬듯이. top 패밀리사이트 닫기 10만인클럽

오마이TV

오마이포토

10만인클럽

오마이뉴스APP < 1980 사북 > 포스터여기까지만 보면 끓어오르듯 분출하던 광산노동자의 분노에 비해 원만하게 해결된 것처럼 보였다. 적어도 며칠간 광부들은 그렇게 믿었다. 그들은 최소한의 요구, 민주적인 노조 개편과 면책 조치가 받아들여진 것으로 만족했다. 그러나 불과 며칠 후, 먼 남쪽 광주에서 그랬던 것처럼 어둠이 깃들 때마다 흉흉한 소문이 닥친다. 오늘은 누구네 집에 군화발로 들이닥쳐 불문곡직 끌려갔다는 것이다. 마구잡이로 연행된 광부와 가족들은 가혹한 고문과 조작된 사건 연루에 놓였다.카메라는 40여 년 뒤 생존자들이 떨리는 음성과 함께 자신의 부서진 육체로 증언하는 가공할 폭력의 실체로 다가선다. 화면에서 시선을 돌리고 싶어질 때가 한두 번이 아니다. 공수부대에서 직업군인으로 10년간 복무한 건장한 광부가 알아볼 수 없을 만큼 앙상한 모습으로 진술할 때는 어떻게 고문하면 사람이 저렇게 되나 싶을 지경이다. 광부의 가족도 예외가 아니다. 여성들도 무자비한 폭력과 모욕에 시달렸음이 밝혀진다. 여전히 국가의 공식 사과가 이뤄지지 않은 사북 사건의 진상 규명과 진정성 있는 사죄를 요구하는 기자회견에서 한이 천업이 쌓인 이만이 내뱉을 수 있는 기운이 여과없이 스며온다.짜맞추기 식 용공조작은 물론, 독재정권의 단골 메뉴인 배후조직 실체를 대라는 협박으로 피폐해진 사건 참여자들은 징역살이 이후에도 온전히 삶을 회복하지 못하고 대부분 광산을 떠나 흩어졌다. 감시가 따라붙고 침묵을 강요당했다. 그들의 망가진 인생을 우직하게 좇는 카메라의 집념은 곧 영화 속 화자인 황인욱 지역사회연구소 소장의 그것일 테다. 그는 자신이 나고 자란, 하지만 정작 본인은 격동의 4일간 주변부에 머물었던 기억을 마치 원죄처럼 여기며 부당하게 매도된 사북 사건의 진실을 반드시 세상에 제대로 알리리라 다짐한다. 그의 끈기와 각오가 곧 꺼지지 않는 엔진으로 기능한다.

< 1980 사북 > 스틸화면이 밝아온다. 온 세상이 하얗다. 마치 감춰진 비밀의 왕국처럼 끝없이 이어진 가느다란 철길과 터널로 카메라가 향한다. 눈 덮인 겨울 속 쇠락한 소도시와 마을의 풍경이 펼쳐진다. 전국적으로 벌어지는 '지방 소멸' 공동화 현상의 전형으로 보이던 동네엔 다른 지역과 뭔가 좀 다른 특이점이 있다. 철 지난 경제개발 구호가 떠오르는 문구와 조형물, 그리고 광부들의 형상이다. 동네 곳곳에 과거 이 지역이 탄광이었음을 떠올리는 흔적이 즐비하다. 그리고 탄광이 사라진 도시에 보상 조치로 개설된 카지노가 나타난다. 도시의 과거와 현재가 교차되는 셈이다.과거의 기억은 공식적으론 이렇다. '잘살아보세!' 외치며 국가 주도하에 전 사회가 병영화-군사화로 달리던 시대, 이곳의 광부들은 자원이랄 게 없는 작은 나라에서 그나마 풍부하던 석탄 채굴로 경제 성장과 겨울 난방을 책임져 왔다. 그들은 '산업전사'로 불렸고, 과거 세대가 분투해 오늘날의 번영을 이룩하는 데 일조했다고 전해진다. 이것이 교과서에 수록된 '공식' 역사다.하지만 전성기에 강원도 곳곳에 소재한 개별 광산마다 수백 수천 명의 광부가 위험한 작업을 거듭하며 매년 200명씩 죽어 나갈 때도 노동자들은 목숨 건 노동의 성과를 제대로 분배받지 못했다. 정선 지역 최대 규모이던 동원 탄광엔 3000명 넘는 이들이 일했고, 그들의 가족이 몰려 산중에 거대한 마을이 생길 정도였지만, 마을 전체에 가게는 단 한 곳뿐, 바가지 가격에 심지어 그들이 캔 원료로 만든 연탄조차 시중가보다 비쌌다. 안전대책도, 사원복지도 말뿐인 상황에 노동자의 권리를 옹호할 책임을 진 노조 집행부마저 어용이니, 합리적 개선책은 전무했다. 그 결과가 1980년 4월 21일, 어용 노조에 분노한 광부들의 우발적 봉기로 터졌다.한 번 발화하자 사건은 겉잡을 수 없이 커졌다. 회사와 결탁한 경찰에 분개한 노동자들은 파출소를 박살내고 도주한 노조 지부장 대신 그의 아내를 기둥에 매달았다. 분노는 해일처럼 몰아쳤고, 다음날 졸속 진압을 도모하던 공권력은 '안경다리'에서 벌어진 투석전에서 인명피해만 낳고 도주한다. 곧이어 공수부대 진압 계획이 나돌고 일촉즉발의 유혈사태 위기가 닥친다. 도지사의 주도로 노사정 협상이 이뤄져 4일 만에 일정한 요구안이 합의되고 최악의 상황을 염려하던 사건은 언제 그랬냐는 듯 수습된다. 광부들은 현장으로 복귀한다. 여기까지가 '공식'적인 사북 사건의 전말이다.