'문동주 불펜 역투' 한화, KS까지 1승 남았다

연합뉴스

21일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 2025 KBO 포스트시즌 플레이오프 한화 이글스 대 삼성 라이온즈 3차전. 7회 말 위기를 무실점으로 넘긴 한화 투수 문동주가 포효하고 있다.한화와 삼성은 대전에서 사이 좋게(?) 1승씩 주고 받았지만 시리즈의 흐름은 삼성이 주도했다. 삼성이 정규리그에서 33승을 합작한 한화의 원투펀치 코디 폰세와 라이언 와이스를 상대로 10이닝 동안 11점을 올리며 기세를 올린 반면에 한화는 삼성의 원투펀치가 등판하지 않은 1,2차전에서 1승 밖에 따내지 못했기 때문이다. 다만 2차전 9회 삼성 마무리 김재윤에게 2점을 따낸 것은 고무적인 성과였다.한국시리즈 진출을 위해 반드시 승리가 필요한 3차전에서 한화는 '코리안 몬스터' 류현진이 선발등판했다. 한화는 이도윤을 7번 유격수, 최인호를 8번 우익수에 배치하며 하위타선에 변화를 줬다. 이에 맞서는 삼성은 1,2차전에 이어 타순에 변화를 주지 않았는데 좌완 류현진을 상대로 7명의 좌타자가 나서게 된다. 삼성은 준플레이오프 4차전에서 7이닝9탈삼진 무실점으로 호투했던 후라도가 선발 등판했다.한화는 1회초 공격에서 1사 후 루이스 리베라토가 삼성 1루수 르윈 디아즈의 실책으로 출루했지만 문현빈이 중견수 플라이, 노시환이 유격수 땅볼로 물러나면서 첫 공격이 무산됐다. 2007년 준플레이오프 1차전에서 6.2이닝8탈삼진 무실점으로 삼성 타선을 틀어 막았던 류현진도 1회말 투구에서 2사 후 구자욱에게 2루타를 허용했지만 단 10개의 공으로 땅볼 3개를 유도하면서 좋은 컨디션을 뽐냈다.류현진이 3회까지 무실점 투구를 이어가자 한화는 4회 공격에서 기다리던 선취점을 뽑았다. 한화는 4회초 문현빈의 중전안타 후 노시환이 병살로 물러나며 기회가 무산되는 듯 했지만 2사 후 채은성의 볼넷과 후라도의 폭투,하주석의 2루타, 이도윤의 적시타를 묶어 2점을 선취했다. 정규리그에서 후라도에게 5타수2안타로 강했던 이도윤을 7번에 배치한 김경문 감독의 용병술이 제대로 적중한 셈이다.하지만 정규리그 홈런 1위(161개) 삼성에게는 역시 '한 방'이 있었다. 삼성은 4회말 1사 후 구자욱의 내야안타와 디아즈의 볼넷으로 만든 1사1,2루 기회에서 김영웅의 역전 3점홈런과 김태훈의 솔로홈런을 묶어 단숨에 스코어를 4-2로 뒤집었다. 경기 흐름을 완전히 내주는 듯 했던 한화도 5회초 공격에서 손아섭, 리베리토의 연속 2루타로 한 점을 따라 붙은 후 노시환이 역전 투런 홈런을 터트리며 다시 리드를 가져왔다.한화는 5회부터 마운드에 오른 김범수가 선두타자 김지찬과 구자욱을 볼넷으로 내보냈지만 김성윤을 병살, 디아즈를 2루땅볼로 잡아내면서 리드를 지켰다. 4회와 5회 흔들리며 5점을 내준 후라도도 7회까지 추가실점 없이 마운드를 지키며 선발투수로서 자신의 역할을 마쳤다. 한화는 5-4로 한 점 앞선 6회 무사 1루에서 강속구 투수 문동주를 마운드에 올렸고 삼진 2개와 땅볼 하나로 한화의 리드를 지켰다.한화는 7회초 공격에서 선두타자 최재훈의 안타와 손아섭의 보내기 번트로 1사2루 기회를 잡았지만 리베라토와 문현빈의 잘 맞은 타구가 잇따라 야수 정면으로 향하면서 아쉬움을 남겼다. 삼성도 7회말 2사 후 동점 주자가 3루, 역전 주자가 2루에 진루하며 절호의 역전 기회를 잡았지만 문동주가 '홈런왕' 디아즈를 중견수 플라이로 잡아내며 실점을 허락하지 않았다.한화는 8회 공격에서도 노시환과 하주석의 안타로 1사1,2루의 기회를 잡았지만 심우준과 대타 이진영이 연속 삼진으로 물러나며 추가 득점에 실패했다. 8회에도 마운드에 오른 문동주는 선두타자 김영웅에게 안타를 허용했지만 김태훈과 강민호를 연속 삼진으로 잡아내며 마운드에서 포효했다. 문동주는 불안한 마무리 김서현 대신 9회에도 마운드를 지켰고 세 타자를 깔끔하게 처리하며 경기를 마무리했다.문동주는 루키 시즌 9번의 불펜 등판을 한 이후 2년 차 시즌부터 전문 선발투수로 활약하고 있다. 올해도 정규리그 막판이었던 9월20일 kt 위즈전(3이닝 무실점)에서 한 차례 불펜으로 등판했을 뿐 나머지 23경기는 모두 선발로 등판해 데뷔 후 처음으로 두 자리 승 수를 기록했다. 하지만 문동주는 지난 18일 플레이오프 1차전에서 폰세를 구원해 2이닝을 무실점으로 막으며 가을야구 첫 홀드를 기록했다.김경문 감독은 3차전 선발을 류현진으로 예고하면서 경우에 따라 문동주가 불펜으로 등판할 수 있다는 점을 밝혔고 실제로 문동주는 한화가 5-4로 재역전에 성공한 6회 마운드에 올랐다. 불펜투수로는 매우 많은 4이닝을 소화한 문동주는 58개의 공을 던지며 2피안타1볼넷6탈삼진 무실점으로 경기를 지배했다. 비록 문동주의 4차전 등판은 힘들어졌지만 한화는 시리즈의 주도권을 잡는 3차전 승리를 얻어냈다.