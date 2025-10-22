'수비형 미드필더 변신' 트로야크, 울산HD의 최대 수확

수비형 미드필더로 변신했던 트로야크가 안벽한 임무 수행 능력을 선보이며 팀을 승리로 이끌었다.노상래 감독 대행이 이끄는 울산HD는 21일 오후 7시 울산문수축구경기장에서 열린 '2025-26시즌 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE)' 리그 페이즈 3라운드서 산프레체 히로시마에 1-0 승리를 챙겼다. 이로써 울산은 2승 1무 승점 7점, 히로시마는 1승 1무 1패 승점 4점을 기록했다.경기 시작과 함께 울산이 기선 제압에 성공했다. 전반 11분 우측에 볼을 잡은 이진현이 크로스를 올렸고, 수비 뒷공간을 파고든 김민혁이 밀어 넣으며 선제골을 완성했다. 일격을 허용한 히로시마도 곧장 반격에 나섰으나 유의미한 장면은 만들지 못했다. 후반에는 히로시마가 흐름을 잡으며 연속해서 슈팅을 날렸지만, 결국 울산의 골문을 뚫어내지 못했다.최근 신태용 감독 경질 후 구단 내부와 선수단을 둘러싼 폭로전이 이어지고 있는 가운데 이들은 노 대행 체제 아래 2경기 연속 승리라는 값진 결과물을 생산하는 데 성공했다. 또 아시아 무대서는 3경기 연속 무패 행진을 질주, 토너먼트 진출 가능성을 더욱 높였다. 이처럼 부진을 털고 반등 발판을 마련한 울산이기에 트로야크의 활약이 반갑기만 하다.지난 6월, 클럽 월드컵을 앞두고 수비 보강을 위해 열을 올리고 있던 울산의 러브콜을 받으며 푸른 유니폼을 입었던 트로야크는 기대와는 달리 다소 실망스러운 모습을 보여줬다. 191cm의 압도적인 신장으로 공중볼 장악력을 보여줬으나 느린 주력은 약점으로 잡히기에 충분했다.클럽 월드컵에서는 주전으로 나섰으나 조별리그 탈락을 막지 못했고, 이후 리그서도 7경기서 선발로 출전했으나 기대 이하의 기량을 선보였다. 결국 주전에서 밀리는 그림이 나왔고, 직전 K리그 정규 라운드 마지막 경기서는 명단에서 제외됐다.하지만 트로야크는 반전을 선보였다. 노 대행은 경기 시작 전 포메이션을 3-4-3을 제출, 트로야크를 중앙 수비수로 배치했으나 경기 시작 후에는 다른 모습이었다. 빌드업 시 트로야크는 3선 자리로 올라가 수비형 미드필더 임무를 수행했고, 공격 상황에는 적극적으로 전진하면서 패스 길을 창출했다. 어색할 법도 했으나 트로야크는 정확한 패스를 선보였고, 긴 다리를 통해 상대 공격을 막아냈다.이에 더해 수비 상황에서는 이재익-서명관 사이로 들어가, 순식간에 3백을 형성하며 히로시마의 공격에 대응했다. 효과는 확실했다. 트로야크는 전반 16분 상대 롱패스를 완벽하게 막아냈고, 4분 뒤에는 센스 있는 백힐 패스로 공격 전개를 도왔다. 이어 전반 27분 상대 역습 과정에서 놀라운 속도로 따라가 태클로 크로스를 저지했다.결정적 수비도 연속해서 해냈다. 전반 36분 상대의 위협적인 스윙 크로스 후 페널티 박스 안으로 들어오는 슈팅을 몸 날려 막아냈고, 후반 20분에도 날카로운 크로스를 머리로 쳐내는 데 성공했다. 이처럼 전방위적으로 경기장을 누빈 트로야크는 84분간 패스 성공률 77%, 수비적 행도 17회, 드리블 성공률 100%, 걷어내기 11회, 가로채기·볼 회복 3회를 기록하며 펄펄 날았다.트로야크의 변신은 팀 전체에 큰 힘이 될 수 있다. 노상래 대행도 트로야크 활약에 만족감을 표했다. 노 대행은 경기 후 "정우영 외에 역할을 해줘야 할 선수를 보고 있었다. 이전에 트로야크가 중앙 수비를 봤지만, 홀딩도 볼 수 있다고 판단했다"라며 "ACLE에 홀딩으로 출전시키겠다고 말했다. 자신이 있냐고 물으니 그렇다고 했다. 선수가 자신이 있을 때 기회를 주고 자신감을 심어주는 게 역할이라 생각했다. 잘해줘서 만족스럽다"라며 활짝 웃었다.한편, 울산은 짧은 휴식 후 오는 26일(토) 홈에서 최하위 대구FC와 리그 34라운드 일전을 치르게 된다.