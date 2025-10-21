'굿뉴스' 변성현 감독 "뉴스에 대한 분노, 조소로 풀고 싶었다"

▲영화 <굿뉴스> 스틸. 넷플릭스코리아

전작에서 보여 온 특유의 만화적 느낌이 이번 작품에도 있다. 조형래 촬영 감독, 한아름 미술 감독 등 소위 '변성현 사단'이 참여한 덕이다. 미국 서부극 <퀵 앤 데드> 등 변 감독이 좋아하는 작품들의 오마주도 스태프들 덕에 구현할 수 있었다고 한다. 여기에 야마다 타카유키 등 일본 스타 배우가 합류하면서 스태프들의 규모 또한 커졌다. 변성현 감독은 "콘티 하나하나 오래 상의하면서 준비했고, 현장에서 의견을 수렴해 고치기도 했다"고 설명했다.



"일본 배우분들이 다행히 저란 사람을 알고 있어서 흔쾌히 합류했다. 큰 역할이 아님에도 야마다 타카유키는 출연해주셨다. 종종 일본 배우분들이 참여했을 때 어색한 경우를 봐와서 이번엔 배우들께 표현 하나하나 물어가면서 준비했다. 음악도 김흥집, 이진희 감독님과 하면서 다른 제 영화보다 음악을 더 많이 사용하고자 했다. 비발디의 '사계'도 현악기 버전 등으로 편곡해주셔서 아주 유용하게 사용할 수 있었다."



<불한당>을 비롯, 변 감독 작품에 네 번이나 출연해 페르소나와 다름 없는 배우 설경구와 <길복순>으로 인연을 맺은 전도연이 적은 분량에도 출연해 힘을 보탰다. 류승범도 중앙정보부 박 실장 역을 소화해 입체감을 더했다. 무엇보다 이번 작품에서 홍경의 확장된 면모를 보일 수 있음에 변성현 감독은 흡족한 듯 보였다.



"< 약한 영웅 Class >의 세 주인공 중 가장 안 도드라지는 캐릭터였는데 전 홍경 배우의 연기가 가장 좋았다. 몇몇 인터뷰 때 눈겨여보는 배우로 언급하기도 했다. 류승범 배우는 제가 어릴 때부터 팬이었고 우상이기도 했다. 어렵게 수소문해 출연을 부탁드렸는데 처음엔 거절하셨거든. 근데 제가 물러서지 않고 버티니 승낙해주시더라. 현장에서 보니 본능적인 배우이기도 하지만 대본이 무슨 고대 문서처럼 너덜거릴 정도로 준비가 철저한 배우이기도 했다.



경구 선배는 외부에 말할 땐 저와 안 친하다고 하는데 농담이고, 내적 친밀감이 상당하다. 근데 자주 보지 않는 건 맞다. 분기마다 소주를 마시는 사이인데 그때마다 틱틱거리며 말씀해주시는 분이다. 본래 제가 2000년대 초반 한국영화 르네상스 시대 때 가장 좋아했던 배우 중 한 분이시다. 어떤 인터뷰에서 절 무슨 영화적 아버지라 농담하셨던데, 작은 삼촌 정도인 걸로 했으면 한다(웃음)."



공개된 <굿뉴스>의 반응이 심상 찮다. 캐릭터와 이야기 모두 호평받으며 순항 중인 것에 변성현 감독도 고무적인 마음을 드러냈다. "그간 장르 영화를 하면서도 조금씩 비틀어 왔는데 무슨 도장깨기는 아니지만 기회가 된다면 스릴러나 멜로도 도전해 보고 싶다"는 포부를 밝혔다.

추천 2 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기