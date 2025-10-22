평범한 반장의 충격 고백... 익명의 쪽지가 뒤흔든 학교

㈜바른손이앤에이

영화 <세계의 주인> 스틸컷윤가은 감독이 6년 만에 내놓은 신작 <세계의 주인>은 전형성을 탈피하는 영화다. 이야기, 형식, 인물 그리고 메시지까지 예상을 비껴간다. 마치 천 피스의 퍼즐 조각을 늘어놓은 듯, 모두 맞추기 전까지 전체적인 그림을 상상하기 어렵게 설계되었다. 흔히 편견, 오해, 클리셰라 말하게 되는 것들을 제거해 버림으로써 <우리들> <우리집>과 결이 다른 작품이다. 데미안이 알을 까고 나오며 세계와 마주하는 것처럼 윤가은 감독의 다른 챕터가 시작되었다.10년 동안 품어 왔던 이야기를 세상에 내놓은 계기는 진정성이었다. 도서 <아주 특별한 용기>를 중심으로 수많은 논문, 사례집, 다큐멘터리를 참고했던 윤가은 감독은 흔히 폭력의 피해자, 생존자를 다루는 방식의 전형성을 탈피하고 싶어 했다. 그래서인지 오히려 건강하고 단단한 인물의 일상을 소개하는 방식을 택했다. 삶의 중심을 찾고 회복하려는 얼굴로 흔들릴지언정 부러지지 않는 마음을 담담하게 전한다.첫 장면부터 예상을 비껴간다. 암전 화면에서 주인은 한창 남자친구와 딥키스를 한다. 십 대의 성과 사랑을 그려내고 싶었다는 윤가은 감독은 "주인의 최대 고민이면서도 해결되지 않는 트라우마를 온몸으로 부딪치는 도전 과정을 그리려 했다"며 이야기의 해체를 떠올렸다고 말했다. 기승전결로 진행되는 이야기의 구조를 짜는 게 아닌, 장면을 맞추기 시작한 후 이야기를 구조화하는 방식을 택했다. 때문에 누군가에게는 이해할 수 없고, 불친절함이 가득한 영화가 될 수 있다.때로는 미스터리 하기까지 한 인물들의 말과 행동은 조각난 서사 안에서 상상의 여지를 확장한다. 삼인칭 관찰자 시점은 인물의 감정과 관계성, 사건의 원인이 드러나지 않는다. 결과는 나왔는데 '왜'라는 단어가 머릿속에서 맴돈다. 특히 주인이 사과를 보면 극도록 불편함을 느끼는 상황이 종종 등장한다. 그럴수록 인물의 전사나 이후를 떠올리며 궁금증이 커진다. 그래서일까 이유도 모른 채 영화가 끝난 후 다시 시작된다. 인식하지 못한 말들은 곱씹어 보다 보면 자연스레 고개가 끄덕여진다.