'팀 킴'과 '의성 BTS'가 한 팀? 크리스마스의 기대 만발 '컬링 올스타전'

지난해 리그 때 설치돼 큰 호평을 받았던 '익사이팅석' 못잖은 가변 관중석이 이번 2025-2026 컬링 슈퍼리그 올스타전부터 돌아온다.오후 8시에도 재밌는 경기가 펼쳐진다. 컬링에 조금이라도 관심이 있다면 고민했을 주제인, '남자 팀과 여자 팀이 맞붙으면 누가 이길까?'가 그 주제다. 심지어 이번 리그에서 가장 성공률이 높았던 스킵, 서드, 세컨드, 그리고 리드 포지션을 한 명씩 뽑아 '드림 팀'까지 만들었다. 남녀 선수 간의 맞대결이 펼쳐지는 것은 국내 공식경기에서는 이번 올스타전이 처음이다.그래서 경기 이름도 '올스타 매치'다. 과연 '드림 팀'이라는 이름에 걸맞게 국가대표로의 활약이 출중한 선수들이 이름을 올렸다.남자부에서는 김창민과 유민현(이상 경북체육회)이 선발되었다. 베테랑 김창민은 서드 포지션에서 이번 리그 알토란 같은 활약을 하면서 경북체육회의 1위 경쟁에 큰 힘을 보탰고, 유민현 역시 세컨드 포지션에서 좋은 샷 감각을 보였다. 특히 네 차례의 국가대표를 지냈던 정병진(의성군청)은 스킵으로 등판하고, 김진훈(의성군청)도 리드 포지션에 선다.여자부는 '올림픽 대표팀' 경기도청의 전성시대다. 경기도청의 리드 설예은, 세컨드 김수지, 서드 김민지가 한꺼번에 올스타에 올랐다. 세 선수는 그야말로 '미친 샷 감각'을 이번 리그에서도 보여주며 이번 올림픽에서의 기대감 역시 크게 높이고 있다. 다만 스킵 포지션에는 춘천시청의 플레이오프 진출을 확정지은 스킵, 하승연이 올랐다.이 역시 반가운 조합이다. '막내 스킵'으로 국가대표 경기까지 뛰며 이름을 알렸던 하승연이 과거 춘천시청에서 한솥밥을 먹었던 김민지와 오래간만에 한 팀으로 뛰는 모습을 볼 수 있기 때문. 특히 에너지 넘치는 언니들과 함께 경기를 치를 하승연 스킵의 모습에도 기대가 쏠린다.아울러 이번 올스타전 선발 선수 중 유일하게 '더블 헤더'를 뛰는 경기도청 설예은이 어떤 모습을 보일 지도 기대가 모인다. 더욱 예능감이 높은 '슈퍼스타 매치'에서, 그리고 긴장감이 더해질 '올스타 매치'에서 서로 어떤 모습을 보여줄지도 주목된다.해외로 눈을 돌려보면 컬링에서의 남녀 맞대결은 이미 최근 치러졌던 바가 있었다. 남녀 세계랭킹 1위인 캐나다의 '팀 레이첼 호먼'과 스코틀랜드의 '팀 브루스 모왓'이 맞붙은 것. 당시에는 '팀 브루스 모왓'이 크게 이겼는데, 이번 대결에서는 어떤 결과가 나올지도 주목할 만하다.25일 열리는 2025-2026 KB금융 컬링 슈퍼리그 올스타전은 오후 4시 '슈퍼스타 매치', 오후 8시 '남녀 올스타 매치'가 열린다. 올스타전에 맞춰 의정부컬링경기장에 프로야구 '익사이팅 존' 못잖은 특설 관중석이 설치된 만큼, 직접 관람하는 매력도 넘칠 것으로 기대된다. 물론 올스타전은 MBC스포츠플러스와 다음 스포츠를 통해서도 생중계된다.