'팀 킴'과 '의성 BTS'가 한 팀? 크리스마스의 기대 만발 '컬링 올스타전'

[컬링 슈퍼리그] 31년 역사에 첫 올스타전 열리는 슈퍼리그... 웃음 만발 '혼성대전' '남녀 맞대결' 예정

박장식(trainholic)
25.12.25 10:41최종업데이트25.12.25 10:41
2025-2026 컬링 슈퍼리그의 여자 올스타에 함께 선발된 '올림픽 대표팀' 경기도청 '5G' 선수들. 왼쪽부터 설예은·김민지·김수지.
2025-2026 컬링 슈퍼리그의 여자 올스타에 함께 선발된 '올림픽 대표팀' 경기도청 '5G' 선수들. 왼쪽부터 설예은·김민지·김수지.박장식

대회 막바지를 향해 달려가는 2025-2026 KB금융 컬링 슈퍼리그의 한 장면을 장식할 최고의 경기가 눈앞에 다가왔다. 크리스마스 당일인 25일 치러지는 컬링 슈퍼리그 올스타전이 열리기 때문이다.

2이날 열리는 컬링 슈퍼리그는 올스타 경기로 펼쳐진다. 팬 투표를 통해 선발한 남자 두 명, 여자 두 명의 선수가 한 팀을 이뤄 치르는 혼성 4인조 경기는 오후 4시 치러지는 '슈퍼스타 매치'로 펼쳐지고, 샷 성공률이 가장 좋은 남자부, 그리고 여자부 선수들이 각자 성별의 자존심을 걸고 펼치는 '남녀 맞대결'은 오후 8시 치러진다.

출전 선수의 면면만 보더라도 기대감이 가득하다. '슈퍼스타 매치'에서 압도적인 득표를 올리며 올스타전에 합류한 '팀 킴'의 안경선배, 김은정이 '의성 BTS'로 이름을 높이고 있는 의성군청의 표정민 선수와 한 팀을 이뤘다. 남자부에서는 최강의 베테랑, 김창민이 젊은 선수들과 함께 남녀 대결에 나선다. 세상 어디서도 볼 수 없는 새로운 컬링 맞대결이 펼쳐지는 셈이다.

세상 어디에도 없는 컬링 경기

2025-2026 KB금융 컬링 슈퍼리그 올스타전에서 '압도적' 팬 투표로 선발된 강릉시청 '팀 킴'의 김은정 스킵.
2025-2026 KB금융 컬링 슈퍼리그 올스타전에서 '압도적' 팬 투표로 선발된 강릉시청 '팀 킴'의 김은정 스킵.박장식

남자부와 여자부가 치러지는 2025-2026 KB금융 컬링 슈퍼리그. 그래서 남녀부 올스타전을 함께 치르는 배구의 V리그처럼 컬링 슈퍼리그도 남자부와 여자부 선수들이 함께 올스타전을 치른다. 남녀 선수 간의 차이가 그리 크지 않은 컬링이기에 다른 종목에서는 쉽사리 보기 어려운 '남녀 맞대결'도 이번에 성사됐다.

대한컬링연맹은 먼저 다음 스포츠 컬링 슈퍼리그 페이지를 통해 치렀던 팬 투표를 기반으로 오후 4시 경기에 나설 선수들을 선발했다. 팬 투표를 기반으로 선발한 남자 1위, 그리고 여자 1위 선수가 한 팀이 되고, 남자 2위, 그리고 여자 2위 선수가 한 팀이 됐는데, 그렇게 꾸려진 팀 내에서 회의를 거쳐 나머지 두 명의 선수를 지명해 경기를 펼치게 됐다.

팬 투표 1위 선수는 익숙한 얼굴이 선발됐다. 지난 2025 하얼빈 동계 아시안 게임에서 좋은 활약을 펼쳤던 이재범(서울시청)이 남자부 1위로, 여자부 1위로는 올림픽 메달리스트 '팀 킴'의 안경선배 김은정(강릉시청)이 뽑혔다. 그렇게 정해진 팀 이름은 모두 의성군 출신이라는 점에 착안해 '칠(Chill)한 다진마늘'.

'칠한 다진마늘' 팀의 지명 선수로는 의성군청의 방유진, 그리고 SNS에서 벌써 470만 회의 조회수를 끌어당긴 의성군청의 표정민이 꼽혔다.

한편 팬 투표 2위 선수로는 역시 2025 하얼빈 동계 아시안 게임의 금메달리스트 설예은(경기도청)이 여자부 2위, 그리고 주니어 믹스더블 세계선수권에서 초대 동메달리스트에 올랐던 김학준(가톨릭관동대)이 남자부 2위에 올랐다. 두 선수는 팀 이름을 '컬링스마스'로 정하고, 지명 선수로 오승훈(강원도청)과 양승희(서울시청)을 픽했다.

2025-2026 KB금융 컬링 슈퍼리그 팬 투표에서 남자부 1위를 기록하며 올스타에 선발된 서울시청 이재범 스킵.
2025-2026 KB금융 컬링 슈퍼리그 팬 투표에서 남자부 1위를 기록하며 올스타에 선발된 서울시청 이재범 스킵.박장식

'칠한 다진마늘'과 '컬링스마스', 두 팀 간의 맞대결에는 특별한 룰도 적용된다. 매 엔드 상대방 선수에게 디매리트를 주는 '공격 카드', 그리고 팀이 이득을 볼 수 있는 '수비 카드'를 활용할 수 있는 기회가 주어진다.

공격 카드에는 상대 팀에게 모래주머니가 부착된 무거운 브룸을 들고 스위핌해야 하는 '왓 더 브룸', 팀의 코치가 선수 대신 투구해야 하는 '조커 카드', 심지어 상대의 스톤 하나를 없애버릴 수 있는 '스톤 지우개'가 준비돼 있다.

수비 카드로는 그 엔드의 점수를 두 배로 늘릴 수 있는 '곱빼기', 그리고 상대의 스톤과 우리 팀 스톤 위치를 바꿀 수 있는 '환승 스톤', 그리고 다음 엔드 선공과 후공권을 바꿀 수 있는 '뿅망치' 등 다양한 전략이 마련됐다.

한 번도 본 적 없는 공격·수비 카드의 활용으로 재미를 더할 '슈퍼스타 매치'. 특히 많은 끼를 지니고 있는 선수들이 출전하는 만큼, 리그가 끝나고도 오랫동안 회자될 재미난 장면이 만들어질 것으로도 기대가 모인다.

사상 첫 '남녀 대결' 공식전, 승자는 누가 될까

지난해 리그 때 설치돼 큰 호평을 받았던 '익사이팅석' 못잖은 가변 관중석이 이번 2025-2026 컬링 슈퍼리그 올스타전부터 돌아온다.
지난해 리그 때 설치돼 큰 호평을 받았던 '익사이팅석' 못잖은 가변 관중석이 이번 2025-2026 컬링 슈퍼리그 올스타전부터 돌아온다.박장식

오후 8시에도 재밌는 경기가 펼쳐진다. 컬링에 조금이라도 관심이 있다면 고민했을 주제인, '남자 팀과 여자 팀이 맞붙으면 누가 이길까?'가 그 주제다. 심지어 이번 리그에서 가장 성공률이 높았던 스킵, 서드, 세컨드, 그리고 리드 포지션을 한 명씩 뽑아 '드림 팀'까지 만들었다. 남녀 선수 간의 맞대결이 펼쳐지는 것은 국내 공식경기에서는 이번 올스타전이 처음이다.

그래서 경기 이름도 '올스타 매치'다. 과연 '드림 팀'이라는 이름에 걸맞게 국가대표로의 활약이 출중한 선수들이 이름을 올렸다.

남자부에서는 김창민과 유민현(이상 경북체육회)이 선발되었다. 베테랑 김창민은 서드 포지션에서 이번 리그 알토란 같은 활약을 하면서 경북체육회의 1위 경쟁에 큰 힘을 보탰고, 유민현 역시 세컨드 포지션에서 좋은 샷 감각을 보였다. 특히 네 차례의 국가대표를 지냈던 정병진(의성군청)은 스킵으로 등판하고, 김진훈(의성군청)도 리드 포지션에 선다.

여자부는 '올림픽 대표팀' 경기도청의 전성시대다. 경기도청의 리드 설예은, 세컨드 김수지, 서드 김민지가 한꺼번에 올스타에 올랐다. 세 선수는 그야말로 '미친 샷 감각'을 이번 리그에서도 보여주며 이번 올림픽에서의 기대감 역시 크게 높이고 있다. 다만 스킵 포지션에는 춘천시청의 플레이오프 진출을 확정지은 스킵, 하승연이 올랐다.

이 역시 반가운 조합이다. '막내 스킵'으로 국가대표 경기까지 뛰며 이름을 알렸던 하승연이 과거 춘천시청에서 한솥밥을 먹었던 김민지와 오래간만에 한 팀으로 뛰는 모습을 볼 수 있기 때문. 특히 에너지 넘치는 언니들과 함께 경기를 치를 하승연 스킵의 모습에도 기대가 쏠린다.

아울러 이번 올스타전 선발 선수 중 유일하게 '더블 헤더'를 뛰는 경기도청 설예은이 어떤 모습을 보일 지도 기대가 모인다. 더욱 예능감이 높은 '슈퍼스타 매치'에서, 그리고 긴장감이 더해질 '올스타 매치'에서 서로 어떤 모습을 보여줄지도 주목된다.

해외로 눈을 돌려보면 컬링에서의 남녀 맞대결은 이미 최근 치러졌던 바가 있었다. 남녀 세계랭킹 1위인 캐나다의 '팀 레이첼 호먼'과 스코틀랜드의 '팀 브루스 모왓'이 맞붙은 것. 당시에는 '팀 브루스 모왓'이 크게 이겼는데, 이번 대결에서는 어떤 결과가 나올지도 주목할 만하다.

25일 열리는 2025-2026 KB금융 컬링 슈퍼리그 올스타전은 오후 4시 '슈퍼스타 매치', 오후 8시 '남녀 올스타 매치'가 열린다. 올스타전에 맞춰 의정부컬링경기장에 프로야구 '익사이팅 존' 못잖은 특설 관중석이 설치된 만큼, 직접 관람하는 매력도 넘칠 것으로 기대된다. 물론 올스타전은 MBC스포츠플러스와 다음 스포츠를 통해서도 생중계된다.

박장식 (trainholic) 내방

대중교통 이야기를 찾으면 하나의 심장이 뛰고, 스포츠의 감동적인 모습에 또 하나의 심장이 뛰는 사람. 철도부터 도로, 컬링, 럭비, 그리고 수많은 종목들... 과분한 것을 알면서도 현장의 즐거움을 알기에 양쪽 손에 모두 쥐고 싶어하는, 여전히 '라디오 스타'를 꿈꾸는 욕심쟁이.

