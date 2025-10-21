민희정

"믿음은 눈에 보이지 않지만, 몸을 움직이게 하죠. 어떤 믿음은 우리를 바쁘게 몰아세우고, 또 어떤 믿음은 끝까지 버티게 해요."

"믿음은 특정한 종교의 개념이 아니라, 삶을 지탱하는 원초적인 힘이라고 생각했어요."

"이가 빠졌을 때 아파트인데도 창문 밖으로 이를 던졌던 장면, 문지방을 밟지 않는 버릇, 장례식 후 소금을 뿌리는 행위. 이런 것들은 모두 몸에 남아 있는 믿음의 흔적이었어요."

공연 연습사진한밤중, 하늘을 올려다보며 두 손을 모으던 어린 시절의 기억. 장례식장을 다녀와 문 앞에 소금을 뿌리던 몸짓. 돌탑 앞에 서면 꼭 돌을 얹고 눈을 감고 잠시 기도하던 습관. 오는 11월 12일, 아르코예술극장 소극장에서 공개되는 민희정 안무가의 신작 〈체화〉는 바로 그 오래된 몸의 기억에서 시작된다. 본격적인 공연에 앞서 지난 14일, 어느 대학로에서 그를 만나 공연에 대한 자세한 이야기를 들어볼 수 있었다.〈체화〉는 보이지 않는 것을 믿는 몸, 그 믿음이 만들어낸 신체의 리듬, 반복, 균열과 회복의 감각을 무대 위에서 짚어간다. 무속의 기도, 조상의 숨결, 신앙과 미신, 얼·한·신명 같은 한국적 감각들이 우리 몸 안에서 어떻게 작동해왔는지를, 민희정은 무용수의 신체에 새긴다.중심 오브제는 '돌탑'이다. 무대 디자이너 송주호가 제안한 이 구조물은 실용적 기능이 없는 대신, 믿음의 축적을 상징한다. 반복되는 행위와 시간이 만들어낸 정신의 형상. 그리고 그 형상이 무너졌을 때, 탑의 꼭대기 돌 하나가 허공에 남아 흔들리는 장면. 민희정은 그 장면을 통해 믿음의 잔류, 정신의 여운, 집단 무의식에 스며든 얼의 존재를 시각화하고자 한다.그녀가 믿음을 사유하게 된 출발점은 가족의 일상이었다. "할머니는 새벽마다 물을 떠놓고 달을 보며 기도하셨어요. 생일에는 팥밥을 먹어야 했고, 해마다 부적을 지갑에 넣어주셨죠. 누군가는 미신이라고 했을지도 몰라요. 그런데 그 믿음은 저에게도 자연스럽게 체득되어 있더라고요." 민희정은 그 오래된 신념의 습관이 지금의 자신을 만들었다고 말한다. 그것은 학습된 문화라기보다는 몸에 새겨진 전통이었다.〈체화〉는 이러한 신념의 반복이 어떻게 형상을 만들고, 무너지고, 다시 여운으로 돌아오는지를 보여주는 작품이다. 믿음은 존재했지만 보이지 않았고, 무너졌지만 사라지지 않는다. 민희정은 그 여백을 무대에 꺼내 보인다.