'포크 록 거장' 한대수가 오른 무료 공연의 의미

2025년 10월 18일 토요일 수원 광교호수공원 재미난밭에서 MBC it's Live 경기 기후 콘서트가 열렸다. 지구온난화와 기후변화 등 전 세계적인 기후 위기와 그에 대한 대응을 대중에게 알리는 취지였다. 배우 이선빈의 사회 아래 클래시컬 뮤직(대니 구)과 케이팝(츄), 밴드 뮤직(넬)을 아우르는 다채로운 무료 공연이 펼쳐졌다. 오는 10월 24일 MBC TV를 통해 방영될 예정이다.
리허설부터 장장 한나절 이상 펼쳐진 무료 공연에 아주 각별한 순서가 포함됐다. 1970년대 한국 포크에 자작곡의 숨결을 불어 넣은 포크록 거장 한대수가 가요에 족적을 남긴 음악 동지들과 기후콘서트의 최종 악장을 써 내려간 것. 2015년 이후 약 10년 만의 국내 콘서트였다. 현재 제작 중인 한대수 관련 다큐멘터리 촬영진도 동참했다.
걸걸하고도 뒤틀린 육성으로 급작스레 돌입한 '물 좀 주소!?'는 반세기 전 엄혹했던 남한 정경과 '한국 최후의 히피'의 사랑과 평화 메시지를 소환했다. 일상의 낱낱한 묘사가 김승옥의 단편을 상기하는 '하루아침'에선 "소주나 한잔 마시고"란 구절이 뇌리에 박혔다. 3인의 여성 코러스가 후렴구에 농도를 더했다. 두 곡 모두 "한국 대중음악 명반" 2018년 판에서 8위에 선정된 1974년 데뷔작 < 멀고 먼 길 > 엘피 A면에 수록되었다.