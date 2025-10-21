'포크 록 거장' 한대수가 오른 무료 공연의 의미

염동교

한대수와 G4상기한 음악 친구들이 빛을 발산할 차례. 찐득한 블루스 록이자 잼 넘버인 'Run Baby Run'은 본디 < 멀고 먼 길 > 40주년을 기념해 제작된 트리뷰트 앨범 < Rebirth >에 실렸다. 당시 연주자로 참여한 네 명의 걸출한 기타리스트, 일명 G4가 역사적 협연에 가담했다.신들린 듯한 기교와 속도감 있는 솔로를 선보인 김도균과 묵직한 피킹에 비브라토를 가져간 신대철은 백두산과 시나위라는 1980년대 한국 헤비메탈 주역의 무게감을 드리웠다. 한대수의 2000년 작 < Eternsal Sorrow >를 프로듀스한 손무현은 특유의 세련된 필치로 리드미컬한 연주를 들려줬으며, 명곡 '어느 60대 노부부 이야기'의 작곡자 김목경은 금속성 재질의 슬라이드 바를 활용한 보틀넥 주법으로 서던-블루스 록의 정통성을 일깨웠다. 각자의 개성이 또렷한 4인방이 즉흥적으로 가락을 풀어내는 "잼(Jam)"의 매력을 설파했다.각종 분쟁과 환경 문제로 세계가 진통하는 현시점 한대수가 노래하는 '행복의 나라'가 유독 선명하게 들렸다. 보이밴드 뉴이스트의 백호와 바비 킴 등 콘서트에 참여한 후배 뮤지션이 함께 스테이지에 올랐고 특히 마지막 소절 "다들 행복의 나라로 갑시다"를 친딸 한양호가 불러 그 의미가 가중했다. 각자가 꿈꾸는 이상향은 달라도 그 유토피아에 사랑과 평화가 어려있음은 명징할 테다.특별한 취지의 행사이자 가요계 역사적 순간을 마친 록 레전드들은 홀가분한 마음으로 자리를 옮겼다. 분위기 메이커 이우창 덕에 시종일관 웃음꽃이 피었고 마침 주변에 있던 '오직 하나뿐인 그대'의 심신까지 합류해 가요계 전설의 회동이 되었다. "G4 최고의 퍼포먼스가 무대를 빛냈다"라며 건배사를 올린 한대수가 그 중심에 있었다. 사진가이자, 에세이 작가로 전방위 예술가의 정체성을 드리운 칠십칠 세 히피는 오는 10월 22일 MBC 라디오 프로그램 < 배철수의 음악캠프 >에 출연할 예정이다.