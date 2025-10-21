청소년의 사랑 다룬 '세계의 주인'... 윤가은 감독 "오히려 일상 그리고자 했죠"

(주)바른손이앤에이

"그러다 코로나19 팬데믹이 시작됐다. 원래 준비하던 드라마 시리즈가 엎어지고, 극장들도 영업이 어렵다는 소식이 들리던 차였는데 예전에 쓰다만 그 이야기를 하고 싶다는 생각이 들었다. 이젠 피하지 말고 해보자고 마음먹고 여러 연구와 사례, 후기집들을 찾아봤다. 그러다 이금희 작가의 <유진과 유진>을 다시 읽게 됐는데 그 소설의 활기와 명랑함에 매료돼 그 작품을 원작으로 하고 싶다는 생각도 했다."

"당신들 삶에 희노애락이 있듯 내 삶도 그렇다는 걸 알아달라는 말씀에 이거다 싶었다. 각자가 겪은 여러 상처가 있는데 그 세기를 전 감히 가늠할 수 없잖나. 내가 그 상처들을 품고 드러낼 수 있다는 오만함을 버리자고 생각했다. 그걸 묘사하는 순간 또 하나의 전형성을 만드는 것이니까. 내 한계를 인식하고, 고통의 순간은 묘사하지 않지만 충분히 상상할 여지를 주자, 내가 할 수 있는 건 이들의 일상을 충분히 그리는 것이라 생각했다."

영화 <세계의 주인>을 연출한 윤가은 감독.학교 폭력과 아이들 간 계급주의를 특유의 따뜻한 시선으로 그려온 윤가은 감독이 청소년의 성과 사랑을 들고 6년 만에 관객과 만난다. <우리들>과 <우리집>에서 아이들의 세계를 꾸준히 그려온 그는 <세계의 주인>이라는 작품에서 청소년들이 남모르게 겪고 있을 깊은 고민을 다룬다. 20일 서울 삼청동의 한 카페에서 만난 윤가은 감독은 "10년도 더 된 이야기로 오래 품고 있었다"며 내놓기까지의 고민을 밝혔다.<세계의 주인>은 제목처럼 고교 2년인 주인(서수빈)이 겪는 성장통과 연대의 힘을 밀도 높게 그린다. 운동도 공부도 잘하고 반장으로서 친구들과 관계 또한 원만한 수빈은 유독 연애에서만큼은 장벽을 느낀다. 그러다 본인에게 전해지기 시작한 의문의 쪽지들로 마음의 동요를 느끼게 되고, 마침 친구가 요청한 전교생 서명운동에 유일하게 반대하면서 모종의 갈등을 겪는 과정을 그린다.윤가은 감독은 해당 이야기를 단편 영화로 구상했던 시기를 언급했다. 한국예술종합학교 영화과 전문사 과정 당시 청소년들이 직접 경험하는 사랑과 성, 연애를 사실적으로 그려보고자 했지만 그때마다 공포와 불안을 함께 묘사해야만 한다는 생각에 쉽사리 완성하지 못했다고 고백했다.정확히는 과거의 상처로 고통받는 이들을 감독 입장에서 어떻게 다루는지가 문제였다. 방황하던 윤가은 감독에게 하나의 실마리가 된 건 엘렌 베스, 로라 데이비스의 공동 저서 <아주 특별한 용기>였다고. "큰일을 겪은 많은 사람들이 실제 벌어진 일에 매몰되는 게 아니라 현실에서 어떻게 살아갈지 고민하고 노력하는 데에 힘을 더 기울인다는 그 문장이 길을 열어준 셈"이라 그는 말했다. 여기에 더해 전신 화상을 극복하고 대학교 강단에 서고 있는 이지선 교수의 이야기도 큰 도움이 됐다고 한다.