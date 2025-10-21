토론토, 32년 만에 월드시리즈 진출... '다저스 나와라'

AP Photo/ 연합뉴스

환호하는 토론토 마무리 투수 제프 호프먼토론토 블루제이스가 극적인 역전승으로 시애틀 매리너스를 꺾고 미국프로야구 메이저리그 월드시리즈에 진출했다.토론토는 21일(한국시각) 캐나다 온타리오주 토론토 로저스 센터에서 열린 2025 메이저리그 포스트시즌 아메리칸리그 챔피언십시리즈(ALCS) 7차전에서 조지 스프링어의 역전 결승 3점 홈런에 힘입어 시애틀을 4-3으로 꺾었다.이로써 4승 3패를 거둔 토론토는 1993년 이후 32년 만에 월드시리즈 무대에 선다. 반면에 시애틀은 1977년 창단 후 처음으로 월드시리즈 진출을 노렸으나 최종전에서 역전패를 당하며 고개를 떨궜다.토론토는 1회초 우완 선발 셰인 비버가 조시 네일러에게 우전 적시타를 맞으면서 선취점을 내줬으나, 1회말 돌턴 바쇼가 중전 적시타를 터뜨려 곧바로 1-1 동점을 만들었다.시애틀은 3회초부터 다시 앞서나갔다. 훌리오 로드리게스가 좌월 솔로 홈런으로 균형을 깨뜨렸고, 5회초에도 정규시즌 홈런왕을 차지한 간판타자 칼 롤리가 우월 솔로 홈런을 터뜨리며 3-1로 달아났다.그러나 패색이 짙던 토론토는 7회말 한 번의 홈런으로 단숨에 경기를 뒤집었다. 토론토는 선두 타자 애디슨 바거의 볼넷과 이시어 키너 팔레파의 중전 안타, 안드레스 히메네스의 희생번트로 1사 2, 3루 기회를 잡았다.시애틀은 핵심 불펜 에두아르도 바자르도를 투입했으나, 타석에 들어선 토론토의 노장 타자 스프링어는 바자르도가 던진 시속 154km 패스트볼을 받아쳐 좌중간을 넘기는 역전 3점 홈런을 쏘아 올렸다.자신의 통산 포스트시즌 23호 홈런을 터뜨린 스프링어는 카일 슈와버(필라델피아 필리스)와 함께 역대 공동 3위에 올랐다.4-3으로 역전하며 승기를 잡았다고 판단한 토론토는 8회초 선발 투수 크리스 배싯을 투입해 시애틀의 추격 의지를 꺾어놓았고, 마지막 9회초에 마무리 투수 제프 호프먼이 등판해 세 명의 타자를 모두 삼진으로 돌려세우며 경기를 끝냈다.올해 아메리칸리그 동부지구 우승을 차지한 토론토는 포스트시즌 디비전시리즈에서 '악의 제국' 뉴욕 양키스를 꺾었고, ALCS에서는 시애틀을 제압했다.토론토는 ALCS에서 1, 2차전을 모두 내주며 탈락의 위기에 몰렸다. 하지만 적지에서 열린 3, 4차전을 모두 역전승으로 장식하며 승부를 원점으로 돌렸다. 지난 16일 열린 3차전에서 0-2로 뒤지던 3회초 안드레스 히메네즈의 동점 투런과 달튼 바쇼의 적시타 등으로 타선이 폭발하며 13-4로 크게 이겼다.4차전에서도 9번 타자 안드레스 히메네즈가 역전 홈런을 날린 토론토는 5차전을 내주며 다시 벼랑 끝에 섰지만, 6차전을 6-2로 잡은 뒤 이날 마지막 7차전에서도 강력한 뒷심을 발휘하며 승리했다.이제 토론토는 로스앤젤레스 다저스와 대망의 월드시리즈 우승을 놓고 최후의 결투를 벌인다. 다저스는 내셔널리그 챔피언십시리즈(NLCS)에서 밀워키 브루어스를 4승 무패로 일찌감치 꺾고 여유롭게 기다리고 있다.7전 4승제의 월드시리즈는 오는 25일 토론토 홈구장에서의 1차전을 시작으로 막을 올린다. 오타니 쇼헤이를 앞세운 화려한 전력의 다저스와 폭발적인 기세의 토론토 가운데 과연 누가 메이저리그 가을야구의 최종 승자가 될지 주목된다.