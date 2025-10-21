'최강야구' 새 팀 만들었는데 미지근한 반응... 이유 뭘까?

▲
JTBC '최강야구'JTBC
개편된 <최강야구>의 가장 큰 약점은 예능 프로그램으로서의 매력이 부족하다는 점이다. 앞선 시즌1~3의 경우, 방송 초반부에 선수단의 입담을 통한 일종의 "웃음 빌드업"을 거치면서 본 경기를 진행하는 식으로 진지함과 즐거움의 적절한 배분이 이뤄진다. 때론 경기 도중 덕아웃의 재미난 장면도 속속 등장하면서 자칫 무거울 수 있는 스포츠 예능의 단점을 보완해 나갔다.
예능 프로그램의 중요 요소인 출연진의 캐릭터 확보도 발빠르게 이뤄졌다. 주장 박용택-정근우의 티격태격 케미를 비롯해서 상당수 선수들이 저마다 예능에 걸맞는 특징, 애칭 등을 확보하는 등 시청자들이 애정을 갖고 응원하게 만드는 요소를 수년에 걸쳐 형성해왔다.
반면 지금의 <최강야구>에선 이런 부분을 좀처럼 찾아보기 어렵다. 경기 진행 전 라커룸 미팅 과정이 있긴 하지만 큰 의미를 갖지 못한 채 본 경기에 돌입한다. 각자의 캐릭터 확보, 서사가 만들어지지 않은 상태에서 그냥 경기만 진행하다보니 치열한 접전이 펼쳐진 시합조차 사람들의 관심을 끄는 데 어려움을 겪는다. 기존 야구 중계와 큰 차이 없는 프로그램 속 중계진의 진행 또한 예능으로서의 매력과는 거리감을 두게 만든다.
불분명한 목표 의식