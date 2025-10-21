'최강야구' 새 팀 만들었는데 미지근한 반응... 이유 뭘까?

▲JTBC '최강야구' JTBC

더 큰 문제는 선수단 및 프로그램의 목표가 불분명하다는 점이다. <최강야구> 시즌1~3에선 일정 승률을 조건에 내걸고 여기에 미달하면 "프로그램 폐지"라는 초강수를 뒀다. 승부에 대한 동기 부여를 강하게 제시하면서 그 속에서 발생하는 뜨거운 열정을 내뿜도록 유도했다.

현재 진행중인 배구 예능 <신인감독 김연경>만 하더라도 "구단주가 나타날 때까지 7경기를 치르면서 4패를 하면 팀 해체"라는 만만찮은 과제가 부여되었다. 그리고 노령 및 기량 저하에 따른 은퇴(야구)가 아닌, 본인의 의사와는 관계 없이 코트를 떠났던 선수(배구)들의 재기를 돕는다는 또 하나의 틀이 이 프로그램을 꾸준히 응원하게 만드는 요소로 작용한다.

하지만 현재 <최강야구>에선 단순히 컵대회 개최라는 평이한 방식 외엔 흡인력 있는 목표 및 동기 부여를 좀처럼 찾아보기 어렵다. 컵대회 우승 실패시 그 이후 조치는 부재하다. 그저 "야구가 좋아서, 야구를 잊지 못해서..." 라는 측면만으로는 시청자들과의 교감, 공감대 형성이 쉽지 않은 것이다. 기존 제작진+출연자 공백을 메우기 위해 부랴부랴 다른 인력들을 끌어 모아 '브레이커스'라는 팀을 만들긴 했지만 시청자들이 매주 이 프로그램을 꾸준히 시청할 수 있는 당위성 마련은 아직으로선 요원한 실정이다.

