'빨갱이 색출'하던 시절, 위대할 뻔했던 '그 거짓말'

설득력 있는 헛소동
납치된 인질들의 리액션 쇼트가 유난히 적다. 공중 납치를 소재로 한 작품들이라면 의례 떠올릴 수 있는 것처럼 사연 있는 인질이 등장해 동정심을 유발한다거나, 기내에서 저항이 일어나 잠시 협박범들이 위기에 몰리는 등의 긴장감을 유발할 수 있다. 하지만 <굿뉴스>는 인질에게 시선이 가는 걸 의도적으로 차단하는 듯 보인다. 오히려 비행기를 공중 납치한 적군파 대장 (카사마츠 쇼)의 치명적 부상에 무게추를 얹는다. 100여 명에 달하는 인질의 목숨값보다 대장 한 명의 안위로 무게중심이 기운다.
이는 요도호 납치 사건을 바라보는 한국과 일본 정부의 시선과 다르지 않다. 인질 개개인의 생명이나 안전이 아니라 '납치 사건'이라는 하나의 소동을 어떻게 관리해서 자신들의 피해를 최소화하고 이득을 극대화할지에만 관심이 있는 탓이다. 납치범들도 다르지 않다. 공산주의를 신봉하는 이들은 다수결 대신 독재하는 대장의 의견을 따르고, 백여 명의 인질과 한 명의 차관(야마다 타카유키)을 교환하는 거래에 응한다.
매치컷 역시 적극적으로 활용된다. 독백, 방백과 함께하는 매치컷들은 캐릭터들의 욕망이 반영된 공상의 세계다. 적군파는 북한의 위협용 대공포가 터질 때 나오는 시커먼 연기를, 그들을 환영하는 형형색색의 알록달록한 축포로 바라본다. 더블하이재킹을 위해 비상주파수를 탈취하는 시퀀스에서 서고명(홍경)은 북한 관제사와의 대결을 <황야의 무법자> 같은 서부극으로 몰입하고, 자신이 주인공으로 출연하는 뉴스 인터뷰나 훈장 수여식 등을 상상하며 만족해한다.
아무개는 대조적이다. 카메라가 켜진 지상파 뉴스 스테이션에서는 앵커 대신 포커스를 받아 조작된 보도를 설명한다. 푸티지 화면으로 쓰이는 시민들의 시위 현장에 불쑥 등장해 관객들에게 상황을 브리핑하며 제4의 벽을 넘나든다. 프로젝트의 성공에 자신의 욕망을 투영하지 않는 아무개라 가능한 연출이다. 상황을 객관적으로 파악하고 분석해서 현재 상황이 얼마나 우스꽝스러운지 다시 한번 관객들에게 환기하는 역할이다.
다만 극 중에서 유일하게 허구를 만드는 캐릭터는 김기영을 떠올리게 하는 감독(윤경호)이다. 반공영화를 8편이나 연출했다는 그는 삽시간에 김포공항이란 무대를 평양공항으로 바꿔버리고 국군을 인민군으로 탈바꿈시킨다. 북한식 사열까지 완벽하게 준비한다. 문제는 여기가 평양이냐 아니냐는 적군파의 단순한 질문에 서울이라는 진실을 말해버린다. 자신이 그려온 가짜가 이미 눈앞에 완벽하게 펼쳐져서 만족한 것일까. 가짜는 가짜로 둬야 하는 창작자의 욕망이 충족되어서인지 그에게는 공상하는 쇼트가 허락되지 않는다.