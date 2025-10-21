"돈은 내가 벌게, 남편은 살림만 해" 가모장 아내의 속사정

▲
MBC <오은영 리포트-결혼 지옥>의 한 장면.MBC
돈은 자신이 벌테니 남편은 집에서 육아만 하라고 요구하는 아내, 끊임없이 자신을 몰아치는 아내 때문에 서러움의 눈물까지 흘린 남편, 이 부부에게는 어떤 사정이 있었을까.
10월 20일 방송된 MBC <오은영 리포트-결혼 지옥>에서는 '복직하고 싶은 남편 VS 살림만 하라는 아내, 육아휴직 부부'의 이야기가 그려졌다.
조용관-박지혜 부부는 목포에서 거주 중인 결혼 9년 차였다. 사연을 신청한 아내는 출연 이유에 대하여 한참을 망설이다가 "사는 게 너무 힘들다. 자신이 없다"라는 고민을 털어놓았다.
남편은 "아내 마음이 불안하지 않았으면 좋겠다"고 밝혔다. 아내는 극단적 선택까지 생각했다고 밝혔고, 남편도 힘든 결혼생활에 이혼을 고민했다는 토로하며 사연의 무게가 가볍지 않음을 암시했다.
육아 스트레스 호소하는 남편... "목숨 걸고 일해야 한다"는 아내
부부의 일상이 영상으로 공개됐다. 아내는 선박설계 디자인 업무를 하고 있었고, 남편은 해양경찰이었다. 세 아이를 키우는 부부는, 아내가 출산과 육아휴직 이후 복귀하면서, 남편이 바통을 이어받아 20개월 넘게 육아휴직 중이었다. 일보다 육아가 힘들다는 남편은 "일하고 싶다. 간절하다"는 속마음을 드러냈다.
아내는 남편에게 무려 6년이나 육아휴직을 요구했다. '전업주부'로 살게 된 남편은 휴직 이후 사회생활이나 대인관계가 사실상 단절되고 오로지 육아에만 매달리게 되면서 스트레스를 호소했다.
밖에서 일하는 아내도 복직 이후 회사 적응 문제로 여러 가지 고충을 겪고 있었다. 아내는 "여기서 더 나빠지면 회사를 다닐 수 없는 상황이라 저도 목숨 걸고 일을 해야 한다. 일에 집중하다보니 집에 쏟을 힘이 없다"라고 밝혔다.
회사에서 피곤하고 지친 아내는, 귀가 후 아이들과 남편에게 신경쓸 여력이 없었다. 아내는 회사와 집에서 모두 집중력 저하로 인한 고충을 털어놓았다. 남편은 집에서도 아이들에게는 무관심하고 휴대전화만 들여다보는 아내에 대한 서운함을 드러냈다.
부부는 저녁에 대화를 나눴다. 아내는 남편의 정리정돈에 대하여 쌓인 불만을 털어놓았다. 남편은 아내와 갈등을 피하기 위하여 최대한 노력했지만, 아내의 계속된 잔소리에 화가 나서 반박하면 큰 싸움으로 번진다고. 아내는 정리정돈 문제로 남편에게 장문의 메시지와 사진을 전송했고, 감정이 격해지면 "쓰레기 같은 X", "나이는 뭣하러 처먹었냐?", "니가 날 너무 힘들게 해" 등 저주와 막말에 가까운 원망을 퍼부었다.
남편은 아내가 사소한 잘못에도 한없이 차가워진다고 밝혔다. "아내가 간혹 쓴소리를 하면 굉장히 이게 심장에 쿡쿡 박힌다. 저는 아내가 가슴 아픈 말을 해서 화가 나도 '이 사람은 내 아내다'라는 마음을 붙잡으려고 한다. 근데 아내는 제가 실수하거나 거슬리는 일을 하면, 제가 남편이라는 사실을 잊는 것 같다. 저를 나락으로 보내버린다."
아내는 "한번 화가 나면 모든 게 억울하고 마음이 제어가 안된다"고 밝히며 "남편은 실수라고 하는데 저는 고의처럼 느껴진다. 큰 일에는 화가 별로 안 나는데 사소한 약속을 안 지켰을 때 남편이 고의적으로 나를 무시한다는 생각이 든다"고 이야기했다.
부부의 대화를 지켜본 오은영은 "두 분이 대화할 때 서로 일단 짜증으로 가득 차 있다"고 지적했다. 오은영은 "사실 정리정돈은 외도나 가정폭력처럼 이혼으로 이어질만큼 심각한 문제는 아니다. 진짜 갈등의 원인은 다른 데 있을 가능성이 높다. 왜 아내에게는 정리정돈이 이처럼 중요한지 마음속 이유를 찾아야 한다"고 분석했다.
남편의 '영끌' 코인 투자로 인한 빚
부부의 또다른 갈등 원인은, 남편의 코인 투자로 인한 채무였다. 남편은 지인의 권유로 공무원 대출 등 총 1억 5000만 원을 모아 '영끌' 투자를 시도했다. 하지만 코인투자는 실패하여 부부는 막대한 손실을 입었고, 처음 투자를 권유했던 지인은 자살했다. 부부는 현재 생활비가 매달 적자가 나오고 있는 상황이었다.
경제적으로 어려워진 아내는 외벌이를 하면서도 한푼이라도 아끼기 위하여 사력을 다했다. 이에 남편은 자신도 복직하기를 원했지만, 아내는 어차피 남편의 수입이 충분하지 않은 데다가 맞벌이를 하게 되면 일과 육아를 병행할 자신이 없다며 극구 반대했다.
아내는 유독 "남편이 자신의 말을 귀담아 듣지 않는다"는 이야기를 반복했다. 아내는 대화 내내 주유문제, TV 끄기 등 사소하지만 서운했던 이야기들을 하나둘씩 꺼내놓으며 남편을 끊임없이 몰아붙였다. 감정적으로 격해지면 이혼이라는 말을 언급하는 경우도 다반사라고.
부부는 이미 이혼서류까지 작성해 놓은 상태였다. 힘든 상황에서 감정적으로 몰린 남편은 "너무 견디기가 힘들다. 저도 우울감이 있는데 아내가 저를 너무 몰아친다"고 호소하며 결국 눈물을 쏟아내고 말았다. '정말 이혼하고 싶은 마음이 있냐'는 패널들의 질문에도 남편은 차마 대답하지 못하고 다시 한번 눈물을 흘렸다.
투자를 권유한 지인의 자살에도 부부는 상반된 반응을 보였다. 남편은 가까운 지인의 죽음에도 돈만 생각하는 아내의 매정한 모습에 실망했다. 반면 아내는 투자한 돈이 크고 가족의 생계가 걸린 일인데, 남편이 문제 해결에 적극적으로 나서지 않는다고 반박했다.
"제 과거의 상처 때문" 아내의 눈물