"돈은 내가 벌게, 남편은 살림만 해" 가모장 아내의 속사정

오은영은 부부의 성향 차이를 분석했다. 남편은 남들과 두루 잘 지내기를 선호하며 '좋은 게 좋은 것'이라는 생각을 지닌 호인이었다. 물리교육을 전공한 아내는 이성적이고 정확한 것을 추구하며 책임감이 강한 성향이었다. 그래서 아내는 타인과의 갈등을 회피하는 남편에 대하여 무책임하다고 생각하면서 불안해하고 있었다.



오은영은 "남편의 기준으로 보면 아내는 매정하고 야박한 사람이다. 아내의 기준에서 남편은 무책임하고 무능하다고 느껴질 것이다. 서로의 다름을 인정하지 않으면 부부의 관계는 더욱 악화될 것"이라며 "부부의 갈등에서, 돈은 겉으로 드러나는 문제일뿐 진짜 이유는 따로 있다"고 진단했다.



알고보니 아내는 어린 시절 불행한 가정사로 인하여 고모의 집에서 눈치를 보면서 살아야 했고, 많은 정서적 학대와 폭언, 성추행까지 당해야 했다. 아내가 남편을 끊임없이 정신적으로 괴롭히며 몰아붙이는 말과 행동은, 바로 어린 시절 아내가 고모에게 당했던 모습 그대로였다.



아내는 "제 과거의 상처 때문에 남편을 괴롭히는 것 같다"고 인정하며 눈시울을 붉혔다. 아내가 남편이 맞벌이 대신 육아를 맡아주기를 바라는 마음은, 아이들에게는 본인이 겪었던 부모의 결핍을 물려주고 싶지 않다는 바람 때문이었다. 아내는 "우리 아이들에게도 꿈같은 시기가 온다면, 꼭 지원해주고 싶다. 제가 꿈이 꺾였을 때 느낀 좌절감이 너무 컸으니까"라고 털어놓았다.



아내는 "남편이 이야기를 귀담아듣지 않는다"며 본인의 이야기가 수용되지 않을 때 지나칠 정도로 예민하고 과격한 반응을 보인 것도, 바로 어린 시절의 상처가 남긴 좌절감 때문이었다. 오은영은 "아내의 불안감이 과거의 학대 피해와 관련이 깊다"는 사실을 설명하며 남편의 이해를 당부했다. 또한 아내에게는 "남편의 반응이 아내를 무시하는 게 아니라 낙관적인 성향의 차이일뿐, 아내도 자신의 문제를 스스로 해결하기 위한 노력이 필요하다"고 조언했다.



아내는 머뭇거리다가 "제가 할 수 있을까요?"라고 조심스러운 질문을 던졌다. 오은영과 패널들은 모두 "할 수 있다"며 따뜻한 미소와 응원의 메시지를 보냈다.



부부를 위한 최종 힐링리포트가 내려졌다. 오은영은 먼저 아내에게 "남편의 복직을 허락할 것"을 제안했다. 어린 시절의 학대 기억으로 트라우마를 안고 있는 아내에게 오은영은 "양육에 관하여 남편과 소통하면 어려움이 있지만 해결할 수 있다. 아내의 어린 시절과, 지금의 아이들은 같지 않다. 두려워하지 마시라"고 당부했다.



남편에게는 "아내는 본인의 옳다고 생각하는 것을 인정받는 게 중요한 사람이다. 아내의 말을 귀담아듣고 수용과 수긍이 필요하다"고 조언했다. 또한 부부가 미리 만들어놓은 이혼서류는 당장 버리기로 약속했다.



부부는 솔루션을 통하여 몰랐던 서로의 마음을 좀더 이해할 수 있게 됐다. 남편은 아내의 손을 잡고 "끝까지 당신에게 힘이 되어주겠다"고 약속했다. 아내도 "본의 아니게 당신을 힘들게 한 것 같아서 미안하다"고 진심으로 사과했다.



녹화 이후 아내는 제작진과의 통화에서 "상담 이후 마음이 많이 편해졌다. 이제는 남편이 가장 든든하고 믿음직한 조력자가 된 것 같다"며 부부관계가 많이 개선되었다는 반가운 후일담을 전했다.

