화목한 줄 알았던 우리 집, 고모 통해 알게 된 은폐된 진실

<양양> 스틸 이미지이야기는 자신이 누려왔다고 생각한 화목한 가정 안에 은폐된 진실로 한 걸음씩 착실히 전진한다. 물론 길 곳곳에 진흙탕과 미로가 산적해 있다. 앞이 보이지 않고 종종 경로를 이탈해 헤매지만, 전진하길 포기하지 않는다. 단호한 심지가 느껴진다. 그러나 자신과 고모를 동일시하며 파국으로 치닫는 극단적 자기연민은 감독의 주안점이 아니다. 과거의 인습을 향해선 '아니오!' 외치며 레드카드를 들지만, 그 시절을 겪은 이들이라면 공감할 보편 담론을 풀어가는 끈기와 결단이 어우러지며 조금씩 숲이 완성되는 과정을 목격할 수 있다. 그렇게 우리 안의 가부장제와 남성우월주의에 대한 비판적 성찰이 완결된다.의미심장한 무언의 암시가 특히 인상적이다. 고모의 비극을 초래한 근원, 할아버지의 빛바랜 사진과 자상한 아빠의 얼굴은 의도적으로 겹친다. DNA 연속성 때문인지 참 닮았다. 여기에 감독의 남동생이 희미하게 투영되는 장면이 이어진다. 여전히 은근슬쩍 한국 사회를 지배하는 핏줄, 그중에 남성 계보에 대한 직격탄이다. 가족묘의 '이장' 과정은 의도적으로 확대 조명하는바, 오랜 세월 단단히 굳은 묘가 중장비에 의해 순식간에 갈아엎어지는 묘사에서 관객 일부는 특별한 카타르시스에 도달할 테다.조부의 처사가 불합리하다 여겨도 결국 은폐에 가담하게 된 아빠의 생애는 감독과 함께 산소에 간 그의 '낫'으로 상징화한다. 은근히 섬뜩한 묘사다. 그런 아빠와 마지막 인터뷰를 준비하며 손수 '안경'을 공들여 닦아주는 딸의 행위 역시 친근하게만 다가올 리 없다. 자신들을 비추는 카메라와 마찬가지로 세계를 담는 또 다른 '창'을 제대로 들여다보라는 경고에 가깝다.그렇게 감독은 조부모, 부모의 세대에서 계속된 '딸'들의 역사를 복기하는 장정을 완수한다. 1932년생 할머니, 1959년생 엄마와 1953년생 고모의 생애를 연결하며 이 영화의 '행위자'로서 감독 본인의 자리를 찾고자 한다. 그 궤적은 저절로 현재의 싸움으로 향한다. 지금껏 세계를 투시하고 이면을 목격해 왔던 다큐멘터리 감독은 이제 가족과 평화로운 일상 속 모순을 추출하고 '가투家鬪'를 감행한다. 페미니즘이 냉소의 대상이 되고 반동의 백래시가 만연하는 시대에 역사적 맥락과 사라진 이들에 대한 공감, 미래의 전망을 연결하고픈 고민이 가득 담긴 작업으로 완성된다.