화목한 줄 알았던 우리 집, 고모 통해 알게 된 은폐된 진실

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
감독은 우연히 고향에 계신 아빠에게서 전화를 받았다. 아빠는 취한 목소리로 고모에 관해 이야기했다. 하지만 감독은 당혹스럽다. 고모가 있다는 건 금시초문이다. 감독은 얼굴조차 본 적이 없다. 고모는 분명히 실재했으나 지워진 채로 있었다. 대체 그에게 무슨 일이 일어난 걸까?
그는 자신이 태어나기도 전에 세상을 떠난 고모, '양지영'에 대해 알아보려 한다. 침묵을 고수하는 부모를 설득하고, 단편적인 정보를 통해 고모의 생전 삶을 추적하려 애쓴다. 하지만 미스터리는 캐면 캘수록 도망치듯 깊어지기만 한다. 굳이 파헤치는 게 고인을 위해 하등 도움이 될 것 없다는 만류, 뭔가 심연을 건드리게 될 것 같은 불길한 예감, 안개 속으로 사라진 고모의 마지막이 겹친다.
왜 감독은 소득 없어 뵈는 추적을 포기하지 못하는 걸까? 가족은 물론 자신까지 괴롭히며 말이다. 그러나 놓을 수 없다. 어느새 고모의 비운의 삶은 본인의 과거로, 가족의 단란한 역사 이면에 감춰진 비밀의 방으로 가는 열쇠이자 지도가 되었다.
가족 모두가 지우고픈 과거