자신을 오류라고 생각하는 소년, 친부 찾아 나선 이유

* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.

"나는 수학을 믿는다."

영화 <수학영재 형주> 스틸컷01.최창환 감독은 한국 독립영화의 주변부, 그중에서도 대구를 중심으로 활동해 온 몇 안 되는 지역 기반의 로컬 창작자다. 영화 산업 구조나 자본의 중심적 흐름으로부터 일정한 거리를 유지한 채, 지역의 시간과 공간이 품은 서사와 장면에 천착해 왔다. 그중에서도 감독이 꾸준하게 들여다보고자 하는 자리는 현실의 재현을 위한 드라마가 아닌 사유를 탐색하기 위한 서사의 조직이다. 사회와 인간이 가진 논리적 질서가 무너지는 지점을 탐색하며, 그 균열 사이로부터 삶의 본질을 일으키고자 한다. 지역의 풍경이 담긴 영화적 배경 모두가 단순히 하나의 극을 완성하기 위한 무대가 아니라 그런 감독의 사유가 내포된 물리적 장소에 가까웠던 이유다.그의 필모그래피를 관통하는 공통적인 문제의식은 '어떤 문제에 대해 스스로 납득할 수 있는가'에 있었던 것 같다. 사회적 규범과 개인적 감정 사이의 논리적 모순을 세밀하게 들여다봤던 단편 시절의 작업은 물론, 인물을 서사의 목표 지점으로 밀어붙이기보다 사유적 혼란 속으로 밀어 넣어왔던 장편 연출 이후의 작품에서도 그랬다. 최근작에 해당하는 <식물카페, 온정>(2021), <여섯 개의 밤>(2023)에서는 여러 군상을 등장시키고 있지만 그 범주로부터 크게 벗어나는 모습은 아니다. 결국 최창환 감독의 영화는 논리와 모순 사이에서 자신만의 방정식을 풀어내고자 하는, 하지만 끝내 증명해 내지 못하는 인물을 그리고 있는 셈이다.영화 <수학영재 형주> 또한 그 연장선 위에 존재한다. 이번 영화에서는 수학과 유전학이라는 두 개의 과학적 언어를 빌려와 인간의 정체성과 관계의 기원을 추적해 가는 과정을 그려내고자 한다. 숫자와 확률만으로는 계산할 수 없는 인생의 방정식 앞에서, 자신만의 해답을 그려가는 소년 형주의 모습을 통해서다. 이성과 감정, 증명과 실패 사이에서 스스로를 정확히 이해하고자 하는 인간의 초상이다.02.형주(정다민 분)는 수학을 믿는다. 정확하게는, 삶이 수학처럼 오류없이 작동하기를 믿는다. 하지만 확률적으로 납득할 수 없는 '엄마의 죽음'이라는 사건 이후, 그 불합리한 상황을 수정하고자 한다. 엄마의 병인 다낭성 신부전증은 유전학적으로 높은 확률로 자신에게도 주어질 것이 분명해서다. 친자 감별 유전자 검사를 통해 아버지 민규(곽민규 분)가 친부가 아니라는 사실을 먼저 밝힌 뒤, 자신의 친부일 가능성이 높은 엄마 경희(신기환 분)의 지인 세 사람을 찾아 나선다. 진짜 아버지를 밝힌 뒤에야 이 부조리한 방정식은 명확히 풀릴 것이고, 신장 이식이라는 현실적인 문제 또한 해결될 것이다.이 영화의 핵심은 인과 관계를 통해 불확실성을 통제하고자 하는 형주의 욕망과 우리의 삶이라는 것이 본질적으로 불확실할 수밖에 없다는 현실적인 문제의 충돌에 있다. 이를 그려내기 위해 영화는 그로 하여금 세 명의 남성을 좇도록 하고 그 과정을 문제 풀이와 검증의 단계처럼 순차적으로 배열한다. 하지만 숫자와 표본이 언제나 해답을 제시하는 것은 아니며, 합리적인 가정과 추론 역시 정확한 답안을 보장하는 것이 아니라는 점이 현실적 상황을 통해 반복적으로 제시된다. '수학영재' 형주가 애써 세운 방정식은 매일 유입되는 변수들로 인해 시간이 갈수록 고차원이 되어만 가고, 오류를 없애기 위해 시작한 짧은 여정은 균열을 거듭하는 아이러니가 된다. 이는 영화의 목적이 '친부의 존재를 찾아내는 일'이 아니라 '오류마저도 수용해야 할 삶의 의미를 찾는 일'이라는 것을 알아가게 되는 과정이기도 하다.