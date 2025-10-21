'전 전북 사령탑' 모라이스, 알 와흐다 부임 후 11G 무패 행진

5년 전 전북 현대에 구단 첫 더블을 안겨줬던 모라이스 감독이 UAE(아랍에미리트) 무대서 압도적인 지도력을 뽐내고 있다.조세 모라이스 감독이 이끄는 알 와흐다는 20일 오후 10시 45분(한국시간) UAE 아부다비에 자리한 알나흐얀 스타디움에서 열린 '2025-26시즌 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) ' 서부권 리그 페이즈 3라운드서 알 두하일(카타르)에 3-1 완승을 기록했다. 이로써 알 와흐다는 2승 1무 승점 7점 1위에, 알 두하일은 1무 2패 승점 1점으로 10위에 자리했다.경기 전체적으로 알 두하일이 흐름을 주도했고, 전반 20분에는 피옹테크가 선제골을 넣으며 분위기를 올렸다. 하지만, 알 와흐다도 반격에 나서며 기회를 엿봤고, 전반 34분 페널티킥을 얻어내는 데 성공했다. 이후 키커로 나선 오마르 크르빈이 깔끔하게 성공, 동점을 맞췄다. 이후 기세를 이어간 이들은 디아라가 오른발로 절묘한 슈팅을 날리며 역전을 만들었다.후반 분위기도 비슷했다. 역전을 허용한 알 두하일이 계속해서 밀어붙였지만, 알 와흐다는 후반 32분 벤 아즈미가 쐐기 득점을 터뜨리며 승기를 확실하게 잡았다. 이 골이 나온 후 이렇다 할 장면은 나오지 않았고, 경기는 그대로 종료됐다.카타르 강호 알 두하일을 상대로 승점 3점을 얻어낸 알 와흐다. 시즌 초반부터 강력한 위용을 뿜어내고 있다. 지난 시즌 리그 3위에 머무르며 7년 연속 무관에 그쳤던 이들은 이번 시즌 개막을 앞두고 새로운 선장을 선임하기에 이르렀다. 바로 5년 전, 프로축구 K리그1 전북 현대를 더블로 이끈 조세 모라이스 감독을 사령탑으로 내세웠다.1965년생인 모라이스는 1991년 선수 생활에서 물러난 후 1999년부터 지도자 경력을 쌓기 시작했다. 벤피카 B팀을 시작으로 프라이아(포르투갈)-헤르네(독일)-드레스드너를 거쳤고, 2003년에는 FC 포르투 수석코치로 무리뉴 감독과 연을 맺기도 했다. 이후 사우디-예멘(대표팀)-레알 마드리드(수석코치)-튀르키예-우크라이나 무대를 거치며 경험을 축적했다.그렇게 2019년을 앞두고 모라이스는 전북의 전성기 기반을 구축했던 최강희 감독이 떠난 뒤 강력한 러브콜을 받았고, 제안을 수락하며 첫 K리그 도전에 나서게 됐다. 당시 압도적인 리그 1위는 물론, 아시아 정상까지 노렸던 전북 사령탑을 잡았던 모라이스 감독은 기존 축구 색채인 화끈한 공격보다, 공수 안정을 추구하면서 비판을 받았으나 성적은 확실했다.부임 첫 시즌에는 거센 추격을 선보이던 울산을 뿌리치고, 기적과 같은 역전 우승을 만들며 환호했다. 당시 모라이스 감독은 38경기서 단 3패만을 허용, 이는 스플릿 체제가 도입된 2012시즌 이후 최소 패배 우승 기록이다. 이듬해도 시즌 초반 잠시 부침이 있었으나 이를 확실하게 극복, 리그와 코리아컵서 모두 울산을 제압하고 더블을 달성하며 지도력을 입증했다.모라이스는 외국인 감독 성공 신화를 작성했지만, 아쉽게도 전북은 재계약을 택하지 않으며 K리그 무대를 떠나게 됐다. 한국을 떠난 후에도 상승 곡선은 이어졌다. 2021년 5월에는 사우디 명문 알 힐랄과 단기 계약을 맺었고, 부임 후 20여 일 만에 팀에 리그 우승을 안겼다. 이후 세파한(이란) 지휘봉을 잡은 후에도 구단에 11년 만에 트로피를 선사했다.그렇게 모라이스 감독은 가는 구단마다 우승 트로피를 올리면서 지도력을 확실하게 입증했고, 지난 6월 21일에는 UAE 명문 알 와흐다 사령탑으로 올라섰다. 자국 리그 우승 4회를 기록하며 명문으로 자리하고 있는 이들이었지만, 최근 상황은 썩 좋지 않았다. 전통 강호인 알 아인 알 아흘리 두바이, 알 와슬, 샤르자에 밀리는 그림이 나왔기 때문.더군다나 2023-24시즌에는 알 아인이 아시아 챔피언스리그 정상에 오르는 기염을 토했고, 직전 시즌에는 샤르자가 아시아 챔피언스리그2(ACLT) 초대 챔피언에 등극했다. 전통 명가로서 자존심이 상할 법했던 알 와흐다는 이번 시즌 모라이스 감독의 확실한 지도력 아래 좋은 출발을 선보이고 있다. 가장 먼저 리그서는 개막 후 6경기서 4승 2무로 2위에 자리하고 있다.무패행진을 질주하고 있는 부분도 상당히 고무적이지만, 최근 리그 3경기서는 3연승을 내달리며 압도적인 흐름을 자랑하고 있다. 비록 알 아인이 5승 1무로 선두를 차지하고 있기는 하지만, 스쿼드 전력 차이를 고려하면 알 와흐다의 질주는 긍정적이다. 리그컵에서도 1라운드서는 아지만을 상대로 1승 1무를 기록, 2라운드에 진출한 상황이다.챔피언스리그 엘리트에서도 질주는 이어지고 있다. 모라이스 감독은 1라운드서 후셈 아우아르, 무사 디아비, 베르바인, 파비뉴, 다닐루 페레이라 등과 같은 현재 유럽에서도 정상급 기량을 자랑하고 있는 사우디아라비아 명문 알 이티하드를 2-1로 잡아내며 좋은 출발을 알렸다. 이후 트렉터(이란)와 무승부로 주춤했으나 알 두하일전서 승리를 따내며 웃었다.모라이스 감독은 알 와흐다 부임 후 7승 4무를 기록, 승률 60%와 경기당 승점 2.2점을 기록하며 압도적인 지도력을 뿜어내고 있다. 또 이전 전북에서 보여줬던 축구 철학도 여전히 유지되고 있는 모습이다. 공수 균형을 중요시하는 4-2-3-1을 주력 포메이션으로 사용하고 있는 가운데 11경기서 득점은 20골을 수비에서는 단 5점을 허용하고 있다.또 스쿼드 내에 자리한 스타급 선수들과의 융합도 좋은 편이다. 시리아 국가대표 공격수로 한때 아시아 무대를 평정했던 오마르 크르빈은 모라이스 감독 지휘 아래 10경기서 6골 1도움을 기록하고 있고, 세르비아 레전드 공격수 두산 타디치 역시 2골 5도움으로 좋은 퍼포먼스를 뽐내고 있다. 이에 더해 카이우(2골), 베르나르두 풀라(1골)와의 궁합도 상당히 인상적이다.전북과 한국 무대를 떠난 지 5년이 되어가고 있으나 모라이스 감독은 뚝심 있는 지도력으로 상승 곡선을 그리고 있다. 과연 그는 '우승 청부사'의 면모를 이어가며, 알 와흐다 사령탑으로 웃을 수 있을까. 그의 행보에 귀추가 주목된다.