두산의 2026년, '어린 왕자' 김원형 감독이 이끈다

2019년과 2020년 두산에서 투수코치를 역임했던 김원형 감독은 코치가 아닌 감독으로 두산에 복귀했다.비록 1999년 OB에서 두산으로 팀 명이 바뀌긴 했지만 두산은 프로 원년부터 현재까지 구단 매각 없이 KBO리그를 지키고 있는 3개 팀(삼성 라이온즈, 롯데 자이언츠) 중 하나다. 삼성이 박진만 감독 이전에 15명, 롯데가 김태형 감독 이전에 무려 20명의 감독이 거쳐 간 것과 달리 두산은 김원형 감독 전까지 단 11명의 감독 밖에 없었다(감독대행 3명 제외). 그만큼 감독들이 장수하는 대표적인 구단이라는 뜻이다.두산에는 짧게는 1년,길게는 9년 동안 팀을 이끌었던 11명의 감독들이 있었지만 두산을 한국시리즈 우승으로 이끈 감독은 단 3명 밖에 없었다. OB 베어스의 초대 감독이었던 고 김영덕 감독은 프로 원년 24승을 기록한 '불사조' 박철순을 앞세워 한국시리즈 우승을 달성했다. 하지만 원년 우승팀 OB는 이듬해 주축 선수들의 부상 속에 하위권으로 추락했고 김영덕 감독은 두산을 떠나 삼성 감독에 부임했다.김영덕 감독 사임 이후 4명의 감독이 거쳐 간 베어스는 1995 시즌을 앞두고 쌍방울 레이더스를 이끌었던 김인식 감독을 선임했다. 김인식 감독은 '선수단 집단항명사건'으로 어수선하던 팀 분위기를 빠르게 수습하며 한국시리즈에서 롯데를 꺾고 우승을 차지했다. 1999년 두산으로 팀 명이 바뀐 후 2001년 또 한 번 한국시리즈 우승을 견인한 김인식 감독은 9년 동안 팀을 이끌며 구단 역사상 최장수 감독이 됐다.두산의 4, 5, 6번째 우승을 이끈 감독은 김태형 감독이었다. 2015 시즌을 앞두고 두산의 10대 감독에 부임한 김태형 감독은 2015년과 2016년 각각 삼성과 NC 다이노스를 꺾고 한국시리즈 2연패를 달성했다. 김태형 감독은 2019년에도 두산의 6번째 우승이자 커리어 3번째 우승을 차지하며 명장으로 떠올랐고 두산은 김태형 감독 시대에 7년 연속 한국시리즈 진출이라는 대기록을 세우며 '왕조시대'를 보냈다.두산에서 6번의 한국시리즈 우승을 달성한 감독의 성(姓) 은 모두 '김'이었다. 물론 김성근, 김경문, 김진욱 감독처럼 김씨 성을 가진 감독 중에서 우승에 실패한 감독들도 있었다. 하지만 김씨 외에 다른 성을 가진 5명의 감독들은 우승은커녕 한국시리즈에도 가지 못했다. 김원형 감독 선임에 이런 부분을 고려했을 리는 없겠지만 두산팬들은 내심 '김씨 감독 징크스'가 김원형 감독에게도 적용되길 바라고 있다.김원형 감독은 현역 시절 쌍방울 레이더스와 SK 와이번스를 거치며 통산 134승 144패 26세이브 12홀드 평균자책점 3.92를 기록했던 레전드 투수 출신이다. 지난 1993년 4월 30일에는 만 20세 9개월 25일의 나이에 30년 넘게 깨지지 않고 있는 '최연소 노히트노런' 기록을 세우며 야구팬들로부터 '어린 왕자'라는 닉네임을 얻기도 했다(공교롭게도 당시 노히트노런을 당했던 상대가 바로 OB 베어스였다).2011 시즌을 끝으로 현역 생활을 마감한 김원형 감독은 2016년까지 SK에서 불펜코치와 투수코치를 역임했고 2017년엔 롯데로 자리를 옮겨 2년 동안 코치 생활을 했다. 김원형 감독이 수석코치를 겸직했던 2017년 롯데는 정규리그 3위로 가을야구에 진출했는데 그 후 롯데는 8년 연속 가을야구 진출에 실패했다. 2019년엔 두산의 투수코치를 맡으며 코치로서 한국시리즈 우승을 경험했다.은퇴 후 9년 동안 세 팀에서 코치를 역임하던 김원형 감독은 2020년 11월 SK 감독에 부임했다가 SK가 SSG에 매각되면서 SSG의 초대 사령탑으로 감독 생활을 시작했다. SSG는 2021년 .508의 승률을 기록하고도 아쉽게 가을야구 진출에 실패했지만 2022년 시즌 시작부터 끝날 때까지 한 번도 1위를 놓치지 않은 '와이어 투 와이어 우승'을 달성했다. KBO리그 출범 후 41년 만에 처음 나온 대기록이었다.우승 후 SSG와 3년 총액 22억 원에 재계약을 한 김원형 감독은 2023년 SSG를 3위로 이끌고도 준플레이오프에서 NC에게 3연패를 당했고 그해 10월 말 계약 기간을 2년 남겨두고 경질을 당했다. 2024년 일본 프로야구 소프트뱅크 호크스의 연수코치를 맡으면서 한화 이글스의 새 감독 하마평에 오르기도 했던 김원형 감독은 10월 20일 두산의 12대 감독에 선임되며 2년 만에 현장으로 복귀하게 됐다.두산은 올 시즌 9위에 머물렀지만 팀 타율 5위(.262)와 팀 평균자책점 6위(4.30) 등 세부지표는 중위권을 기록했다. 특히 두산에는 최승용과 김택연, 이병헌, 최지강, 최민석, 최준호, 김유성 등 2000년대에 태어난 젊은 유망주 투수들이 많아 '투수 전문가' 김원형 감독에게 거는 팬들의 기대가 크다. 과연 김원형 감독은 최근 4년 동안 2번이나 9위에 머물렀던 두산팬들의 무너진 자존심을 살릴 수 있을까.