모든 잡음 무색게 하는, 팝 여제의 놀라운 기록

▲팝스타 테일러 스위프트의 열두 번째 정규 앨범 유니버설뮤직코리아

팝스타 테일러 스위프트의 모든 기록은 곧 역사가 된다. 테일러 스위프트가 최근 발표한 열두 번째 정규 앨범 < The Life of a Showgirl >로 놀라운 기록을 연이어 세우고 있다.



스트리밍 플랫폼에서는 역사상 가장 많이 사전 저장된 앨범으로 기록되었으며, 앨범의 리드 싱글 'The Fate of Ophelia'는 역사상 가장 빠르게 1억 스트리밍을 돌파한 노래로 기록되었다. 앨범의 수록곡 12곡이 빌보드 핫 100 차트 1위부터 12위까지 차지하는 진풍경도 연출되었다. 이로써 지난여름부터 수많은 팝스타를 압도하며 차트를 지배해온 넷플릭스 영화 <케이팝 데몬 헌터스>의 OST 'Golden'이 10위권 밖으로 밀려나기도 했다.



테일러 스위프트의 < The Life of a showgirl >은 앨범 발매 첫 주 진입과 동시에 빌보드 200 차트 1위에 올랐다. 바로 다음 주인 10월 넷째 주 차트에서도 2주 연속 1위를 지켰다. 테일러 스위프트는 이로써 이 차트에서 가장 많은 1위를 기록한 솔로 아티스트(15회)로 기록되었다. 현재 테일러 스위프트보다 많은 빌보드 200 1위 앨범을 보유한 아티스트는 비틀즈(19회) 뿐이다.



스위프트의 신보는 발매 첫 주 미국에서만 400만 장 이상의 음반 판매량을 기록했다. 1991년 이후 가장 높은 첫 주 앨범 판매량이다. 이전의 1위는 영국을 대표하는 싱어송라이터 아델의 정규 3집 < 25 >의 348만 200장이었다. 빌보드 200 차트는 실물 앨범 판매량과 스트리밍 횟수, 디지털 음원 다운로드 횟수 등을 합산하여 그 주에 가장 많이 팔린 앨범의 순서를 매긴다. 테일러 스위프트 신보의 실물 앨범 역시 300만 장 이상 팔렸다. 음악 시장이 스트리밍 중심으로 자리잡은 지금 앨범을 직접 사서 듣는 사람은 많지 않다. 테일러 스위프트의 열성적인 팬덤 '스위프티'의 구매력이 입증되는 대목이다.



한편 이 기록 뒤에는 그림자도 존재한다. 테일러 스위프트의 신보는 CD, 바이닐, 디지털 음반 등 무려 38가지 버전으로 나뉘어 출시되었다. 팝스타나 케이팝스타의 앨범이 여러 버전으로 나뉘어 발매되는 경우는 많지만, 이 경우 그 정도가 과하다는 지적이 많다. 테일러 스위프트의 신보 < The Life of a showgirl >은 세계에서 가장 성공한 '쇼걸'인 그녀가 무대 뒤에서 느끼는 솔직한 감정들을 고백한 앨범이다. 그러나 AP 통신은 테일러 스위프트의 판매 전략을 두고 "세일즈우먼의 삶(The Life of a salesman)"이라는 표현으로 날을 세우기도 했다.



음악적인 평가 역시 전작 < The Tortured Poets Dpartment >에 이어 크게 엇갈린다. 테일러 스위프트와 함께 대표작 < 1989 >를 작업한 프로듀서 맥스 마틴과 쉘벡의 손을 잡으며 기대치를 높였으나, 그 결과물이 이에 미치지 못한다는 반응이 적지 않다. 미국 롤링스톤 매거진이 '날카로운 스토리텔링 능력'을 칭찬했다면, 영국 가디언은 '파괴력있는 후렴구와 멜로디의 부재'를 단점으로 꼽았다.



다소 저조하다고 할 수 있는 평가에도 스위프트는 자신의 기록을 이번에도 경신했다. 앨범 발매와 함께 공개된 공연 영화 <테일러 스위프트 : 더 라이프 오브 쇼걸> 역시 전미 박스오피스 1위에 올랐다. 모든 잡음을 무색하게 만드는, 전무후무한 팝 권력의 증명이다.

추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기