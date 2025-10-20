감독 김연경이 '한일전'을 대하는 자세, 이 일화에 답 있다

▲신인감독김연경
원더독스의 다음 상대는 일본의 고교배구 강호 슈지츠 고교와 첫 '한일전'이었다. 알토스전 패배 이후 김연경과 선수단은 비디오 미팅을 통해 지난 경기를 복기하며 팀의 문제점을 확인했다. 김연경은 "리시브는 우리가 알토스보다 잘했는데 공격성공률이 떨어진다. 우리 세터들이 훈련 때는 나쁘지 않은데 왜 시합 때만 되면 문제가 생길까"라고 질문을 던졌다.
이나연, 이진 등 세터진은 " 잘하려고 하니까 부담이 된 것 같다" "한번 실수하면 자신감이 떨어진다"고 소극적으로 답변했다. 하지만 김연경은 "그건 뜬구름잡는 이야기다. 발전적인 이야기가 아니라고 생각한다"고 따끔하게 지적했다.
김연경은 다음 상대인 슈지츠고교 전을 대비하여 일본의 최대 고교 스포츠 대회인 인터하이를 방문하여 전력을 분석했다. 압도적인 경기장 규모, 많은 관중숫자, 체계적인 대회 시스템 등, 한국과 차원이 다른 일본 학원스포츠의 발전된 환경을 체험하고 김연경은 놀라움과 부러움을 드러냈다.
원더독스와 상대할 슈지츠 고교는 인터하이 3회 우승의 강호로 일본 특유의 조직적인 수비 배구가 강점인 팀이었다. 김연경은 슈지츠의 탄탄한 수비력을 공략할 방법으로 '닥공(닥치고 공격)' 전략을 선언했다. 김연경이 분석한 슈지츠의 약점은 높이가 낮은 블로킹이었다. 김연경은 세터들에게 상대 미들블로커의 움직임을 보고 따돌려서 아군 공격수와 상대 블로킹간 1대 1 상황을 유도하는 경기운영을 주문했다.
하지만 훈련에서 원더독스 선수들이 원하는 수준만큼 따라오지 못하자 김연경은 훈련을 중단시키고 선수들에게 불호령을 내렸다. 김연경은 "기본이 안 돼 있다. 우리가 앞으로 세번만 더 지면 끝난다. 지금처럼 하다간 더 금방 끝날 수 있다. 놀 때도 그냥 놀지 말고 배구생각을 하라"고 강하게 독려했다.
원더독스는 일본 원정으로 첫 한일전을 치르게 됐다. 원더독스는 원정팀의 부담에다가 익숙하지않은 마룻바닥 코트에서의 경기, 비디오 판독도 없기에 오심의 가능성 등, 여러 가지 불리한 핸디캡을 안고 싸워야 하는 상황이었다. 니시하타 미키 슈지츠 고교 감독은 "한국의 예전 선수들은 자신감과 당당함이 있었는데 지금은 전혀 없는 것 같다. 저희가 3-0으로 이길 것"이라며 도발했다.
하지만 김연경은 "원정에서의 어려움은 모두 핑계일 뿐"이라며 진중하고 단호하게 한일전 승리에 대한 의지를 드러냈다. 김연경에게 한일전은 항상 남다른 의미가 있었다. 김연경은 선수생활 내내 중요한 국제대회에서 여러 차례 한일전을 치렀고 그때마다 인상적인 활약을 펼쳤다.
2012년 런던올림픽 동메달결정전(3.4위전)에서 일본에 아쉽게 석패하고 김연경이 선수생활 최초로 라커룸에서 펑펑 운 일화는 유명하다. 하지만 2016 리우올림픽과 2020 도쿄올림픽에서는 일본을 연이어 격파하며 설욕에 성공했다. 김연경의 대표적인 별명인 '식빵언니'도 한일전에서 탄생했다.
또한 김연경은 선수생활 중 가장 기억에 남긴 경기로도 국가대표로서 마지막 한일전이었던 도쿄올림픽 역전승을 꼽은 바 있다. 김연경은 "가장 짜릿했던 경기였다. 역전승으로 마지막 세트를 마무리했을 때는 말로 표현할 수 없을 만큼 기뻤다. 그때가 제일 기억이 많이 남는다"고 회고했다.