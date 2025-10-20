사이트 전체보기
박현성 UFC 2연패, 또 한번의 랭킹 진입 무산

19일 브루노 실바에게 3라운드 서브미션 패배

25.10.20
브루노 실바(사진 오른쪽)의 어퍼컷은 끊임없이 박현성을 괴롭혔다.

'피스 오브 마인드' 박현성(29)이 UFC 2연패 늪에 빠졌다. 또 한번의 UFC 랭킹 진입도 무산되고 말았다.

ROAD TO UFC 시즌1 플라이급(56.7kg) 우승자 박현성(10승 2패)은 지난 19일(한국시간) 캐나다 브리티시컬럼비아주 밴쿠버 로저스 아레나에서 있었던 UFC 파이트 나이트 '더 리더 vs 앨런' 언더카드 경기에서 '불도그' 브루노 실바(35, 브라질)에게 3라운드 2분 15초 리어네이키드 서브미션 초크에 걸려 항복했다.

다시 한번 랭커의 벽에 막혔다. 박현성은 지난 8월 경기 일주일 전 대체 오퍼를 받고 당시 랭킹 6위였던 타이라 타츠로와 맞붙어 서브미션으로 패배했다. 이번엔 전 UFC 파이터 약사 손진수를 헤드코치로 맞아 심기일전해 재기전에 나섰으나 다시 한번 무너졌다. 모든 면에서 부족했다. 유효타는 31 대 46, 테이크다운은 1 대 5로 밀렸다.

실바의 노림수가 적중했다. 실바는 오른손 어퍼컷으로 여러 차례 박현성을 흔들었다. 박현성이 타격을 경계해 가드를 올리면 하단 테이크다운을 들어가 괴롭혔다. 타격과 테이크다운 모두를 경계해야 했던 박현성은 2라운드 왼손 오버핸드에 녹다운까지 허용했다.

3라운드 강력한 압박을 통해 역전을 노렸지만 다시 한번 실바에게 테이크다운을 허용하며 끝내 초크까지 당했다.

이로써 박현성은 2연속 서브미션패를 당했다. 10연승, 9연속 피니시승을 달리며 기세가 좋았지만 아직 UFC 랭커의 벽을 넘기엔 부족했다. '코리안 좀비' 정찬성 은퇴 이후 첫 한국 UFC 랭커 진입은 다시 한번 무산됐다.

박현성(사진 왼쪽) 특유의 압박은 브루노 실바에게 통하지 않았다.

박현성은 사회연결망서비스(SNS)를 통해 "이번 시합도 패배했습니다. 경기력과 실력 모두 한참 부족했습니다"라고 소감을 밝혔다. 이어 "비판과 비난, 모두 겸허히 받아들이겠습니다. 다시 더 단단한 모습으로 돌아오겠습니다"고 다짐했다.

실바(15승 2무 7패 1무효)는 랭킹 1위 조슈아 반과 7위 마넬 캅에게 당한 연패를 씻어내고 반등에 성공했다. 그는 경기 후 기자회견에서 "박현성은 강력하게 전진했다. 절대 쉽진 않았지만 내 뜻대로 풀렸다"고 돌아봤다. 이어 "나는 언젠가 챔피언이 될 두 선수에게 패했을 뿐이다. 이제는 톱10 랭커를 원한다"고 강조했다.

메인이벤트에선 UFC 미들급(83.9kg) 랭킹 9위 '올인' 브렌던 앨런(29, 미국)이 4위 'RDR' 레이니어 더 리더(35, 네덜란드)의 4연승 진격을 멈춰 세웠다. 앨런과 치열한 그래플링 공방을 벌인 더 리더가 완전히 탈진하자 코너 측에서 4라운드가 끝나고 기권 의사를 밝혔다.

앨런은 경기 3주 전 대체 오퍼를 받고 들어와 조부모의 고향 캐나다에서 대어를 낚았다. 4위를 꺾음으로써 단숨에 UFC 톱5에 진입할 가능성이 높아졌다. 그는 "2라운드에 그의 근육에 힘이 빠지는 게 느껴졌다. 그라운드 톱포지션을 차지한 순간 게임오버라고 생각했다"고 소감을 밝혔다.

앨런(26승 7패)의 시선은 정상을 향했다. 그는 UFC 미들급 챔피언 함자트 치마예프(31, UAE)를 향해 "네가 뛰어난 그래플러를 원한다면, 네가 젊고 굶주린 도전자를 원한다면 덤벼라"라고 도발했다. 이어 "아니면 드리퀴스 뒤플레시 어딨냐? 그것도 아니면 션 스트릭랜드, 이제 재대결을 할 때다"며 랭킹 1, 3위인 전 챔피언들의 이름을 불렀다.

