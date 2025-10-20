박현성 UFC 2연패, 또 한번의 랭킹 진입 무산

UFC 제공

박현성(사진 왼쪽) 특유의 압박은 브루노 실바에게 통하지 않았다.박현성은 사회연결망서비스(SNS)를 통해 "이번 시합도 패배했습니다. 경기력과 실력 모두 한참 부족했습니다"라고 소감을 밝혔다. 이어 "비판과 비난, 모두 겸허히 받아들이겠습니다. 다시 더 단단한 모습으로 돌아오겠습니다"고 다짐했다.실바(15승 2무 7패 1무효)는 랭킹 1위 조슈아 반과 7위 마넬 캅에게 당한 연패를 씻어내고 반등에 성공했다. 그는 경기 후 기자회견에서 "박현성은 강력하게 전진했다. 절대 쉽진 않았지만 내 뜻대로 풀렸다"고 돌아봤다. 이어 "나는 언젠가 챔피언이 될 두 선수에게 패했을 뿐이다. 이제는 톱10 랭커를 원한다"고 강조했다.메인이벤트에선 UFC 미들급(83.9kg) 랭킹 9위 '올인' 브렌던 앨런(29, 미국)이 4위 'RDR' 레이니어 더 리더(35, 네덜란드)의 4연승 진격을 멈춰 세웠다. 앨런과 치열한 그래플링 공방을 벌인 더 리더가 완전히 탈진하자 코너 측에서 4라운드가 끝나고 기권 의사를 밝혔다.앨런은 경기 3주 전 대체 오퍼를 받고 들어와 조부모의 고향 캐나다에서 대어를 낚았다. 4위를 꺾음으로써 단숨에 UFC 톱5에 진입할 가능성이 높아졌다. 그는 "2라운드에 그의 근육에 힘이 빠지는 게 느껴졌다. 그라운드 톱포지션을 차지한 순간 게임오버라고 생각했다"고 소감을 밝혔다.앨런(26승 7패)의 시선은 정상을 향했다. 그는 UFC 미들급 챔피언 함자트 치마예프(31, UAE)를 향해 "네가 뛰어난 그래플러를 원한다면, 네가 젊고 굶주린 도전자를 원한다면 덤벼라"라고 도발했다. 이어 "아니면 드리퀴스 뒤플레시 어딨냐? 그것도 아니면 션 스트릭랜드, 이제 재대결을 할 때다"며 랭킹 1, 3위인 전 챔피언들의 이름을 불렀다.