여전히 '현재진행형' 40세 포수 강민호, '가을 삼성'의 힘

2025 플레이오프 2차전에서 PS 역대 최고령 홈런을 기록한 삼성 강민호삼성 라이온즈
2025 KBO리그 플레이오프, 삼성 라이온즈의 안방에는 여전히 40세 포수 강민호가 서 있다. 19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와의 플레이오프(PO)2차전에 8번 타자 포수로 선발 출장한 강민호는 공수에서 활약을 보이며 팀의 7-3 승리를 견인했다.
강민호의 활약은 9회초가 절정이었다. 삼성이 5-1로 앞선 9회초 2사 1루 상황, 강민호는 한화 구원 투수 엄상백의 초구 체인지업을 통타해 좌월 투런 홈런을 터뜨리며 승부에 쐐기를 박았다. 이 홈런은 강민호가 40세 2개월 1일의 나이로 때려낸 것으로, KBO 포스트시즌 역대 최고령 홈런 신기록이다. 종전 기록(39세 2개월 1일) 역시 지난해 강민호가 세운 것으로 자신의 기록을 1년 만에 다시 경신한 것이다.
2차전 종료 후 "최고령 홈런보다 아직 이 나이에도 PS에서 주전으로 뛸 수 있어 행복하다"는 소감을 밝힌 강민호는 "지금처럼 몸 관리를 잘 해서 더 오래 뛸 수 있는 선수가 되는 게 목표"라는 각오도 내비쳤다. 포스트시즌 시작 후 25타수 2안타로 극심한 부침을 겪던 강민호는 이 쐐기포로 플레이오프 균형추를 원점(1승 1패)으로 돌렸다.