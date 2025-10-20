여전히 '현재진행형' 40세 포수 강민호, '가을 삼성'의 힘

케이비리포트

삼성 강민호의 주요 타격기록(출처: 야구기록실 kbreport)사실 강민호의 진짜 가치는 포수 수비와 리더십에 있다. 강민호는 와일드카드 결정전부터 PO 2차전까지 삼성의 모든 가을야구 경기에 교체 없이 풀타임 출전하며 강철 체력을 과시했다. 이번 포스트시즌에서 팀의 최소 실점이 자신의 임무라 밝힌 강민호는 PO 1차전 9실점을 제외하면 경기당 2.6실점으로 제 몫을 다하고 있다.특히 가을야구 무대에만 서면 부진하던 선발 투수 최원태가 준PO에 이어 PO 2차전에서도 7이닝 1실점 완벽투를 펼친 배경에도 강민호의 적절한 조언과 리드가 있었다. 구속보다는 제구에 집중하라는 강민호의 조언을 받아들인 최원태는 이번 포스트시즌에서 과거와는 확 달라진 모습을 보이고 있다.최원태 뿐이 아니다. 강민호 바라기로 알려진 삼성 선발진의 에이스 원태인 역시 "(강)민호 형은 흔들릴 때마다 내 공에 확신을 준다"며 고마움을 표했다. 강민호는 특유의 농담과 친화력을 바탕으로 팀 내 젊은 투수들의 긴장을 풀어주는 멘탈 코치 역할까지 수행하는 등 단순 기록 이상의 존재감을 가진 베테랑 포수다.