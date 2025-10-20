안산 물리친 '인천 유나이티드 FC', 우승-승격까지 승점 5점만 남아

Ohmynews, 심재철

31분 6초, 인천 유나이티드 FC 제르소(맨 왼쪽 11번)가 왼발 슛으로 결승골을 터뜨리는 순간제르소가 이 좋은 기회를 골로 연결시키지는 못했지만 31분 6초에 귀중한 결승골을 왼발로 차 넣었다. 직전에 안산 그리너스 오른쪽 날개 서명식의 결정적인 왼발 슛이 빗맞아 인천 유나이티드 김동헌 골키퍼에게 잡힌 일이 있었는데, 곧바로 만든 역습 기회에서 베테랑 멀티 플레이어 신진호의 로빙 패스를 받은 제르소가 왼쪽 끝줄 앞에서 찬 왼발 슛이 안산 그리너스 이승빈 골키퍼의 글러브에 맞고 골 라인을 넘어 들어간 것이다.그래도 안산 그리너스는 포기하지 않고 공격적인 게임 운영을 펼치며 선두 인천 유나이티드 골문을 위협했다. 41분 오른쪽 코너킥 세트피스 기회에서 제페르손의 니어 포스트 방향 헤더슛이 아슬아슬하게 옆 그물에 걸렸고, 64분 양세영의 역습 스루패스를 받은 후반 교체 멤버 박채준이 결정적인 노마크 슛 기회를 만들었지만 각도를 줄이며 앞으로 나온 인천 유나이티드 김동헌 골키퍼의 선방에 막히고 말았다.후반 추가 시간 3분도 다 지나서 마지막으로 얻은 오른쪽 코너킥 세트피스 기회에서는 이승빈 골키퍼까지 인천 유나이티드 골문 앞으로 달려 올라가 극장 동점골을 노렸지만 인천 유나이티드 김동헌 골키퍼의 펀칭 선방에 뜻을 이루지 못했다.이렇게 인천 유나이티드 FC는 최근 다섯 게임 연속 무패(2승 3무 4득점 3실점) 기록을 이어나가며 우승 굳히기에 들어갔다. 2위 수원 삼성 블루윙즈가 이 게임 종료 후 30분 뒤에 화성 FC와의 어웨이 게임에서 3-2 펠레 스코어 극장 승리를 거뒀지만 승점 8점 차를 좁히지는 못했다.이제 인천 유나이티드 FC(1위)는 오는 26일 오후 2시 경남 FC(11위)를 인천 축구전용경기장으로 불러들이며, 안산 그리너스(14위)는 25일 오후 4시 30분 천안시티 FC(12위)를 만나러 천안 종합운동장으로 찾아간다.