17명의 학생이 동시에 실종된 교실, 입 다문 유일한 생존자

* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.

<웨폰>은 데뷔작 <바바리안>으로 이름을 알린 잭 크레거 감독의 두 번째 영화다. 제목부터 의뭉스러운 <웨폰>은 어떤 이야기를 하게 될지 짐작조차 되지 않는 미스터리한 방식으로 이야기를 시작한다. 마치 도시 전설을 누군가가 들려주는 것처럼 실제로 일어난 것 같지만 그렇지 않을 수 있는 모호한 경계를 탐험하도록 한다.'이 이야기는 실화다'라는 내레이션으로 시작하는 미국의 한마을. 평범한 어느 날 반 학생 17명이 동시에 실종되는 일이 벌어진다. 마치 동화 '피리 부는 사나이'를 연상케 하는 이상한 이야기다. 18명의 학우 중 유일하게 등교한 아이 알렉스(캐리 크리스토퍼)는 입을 다물고, 모든 책임을 떠안은 담임 저스틴(줄리아 가너)이 마녀사냥의 희생양이 된다.실종 학생의 학부모인 아처(조슈 브롤린)는 학부모의 집단 항의 선봉에 서 저스틴을 범인으로 의심한다. 하지만 이마저도 단서 부족으로 입증이 쉽지 않은 상황이다. 아이들은 사라졌는데 범인은 오리무중이니 경찰도 신뢰를 잃고 엄한 학교를 탓한다. 이에 교장 마커스(베네닉트 웡)는 조사를 해봐야 한다며 사건이 커지지 않도록 중재한다. 그러던 중 외부인이 찾아오고 마을에서는 이상한 일이 연이어 발생하며 혼란에 빠진다.