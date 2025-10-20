멀티플렉스 문 닫는 때 개관 90주년 맞은 광주극장

▲
90주년 광주극장영화제 개막작 <미스터김, 영화관에 가다> 상영 후 관객과의 대화. 김동호 감독이 관객의 질문에 답하고 있다.성하훈
광주극장 개관과 탄생 연도가 엇비슷한 김동호 감독의 개막작 <미스터김, 영화관에 가다>는 영화관에 대한 추억을 불러일으키며 울림이 컸다. 상영 후에는 <미스터김, 영화관에 가다> 프로듀서 중 한 명인 나선 김동현 피디의 진행으로 관객과의 대화가 이어졌다. 김동호 감독은 광주극장에 대한 애정과 격려를 아끼지 않았다.
그는 "오래됐지만 전통을 유지하는 극장들이 기억에 남는다"며 "일본 극장들은 코로나 때도 관객이 70% 아래로 떨어지지 않았다"고 강조했다. "극장이 특징적인 고유의 프로그램을 고정적으로 갖고 있으면서 관객이 왔다"면서 "광주극장도 그런 영화관 중 대표적인 곳"이라고 말했다.
또한, 단관극장 유지가 어려운 이유로 '세금 문제'를 들었다. "재산세 등을 감당하기 어렵다면서 그럼에도 이를 버텨내고 있는 것이 광주극장인데, 90년 전통 유지해 나가면서 문화공간이자 시민의 공간으로 단순한 극장이 아닌 문화적 자산이자 시민의 자산이 되기를 바란다"고 응원의 마음을 전했다. 이어 광주극장 어려운 과정에서도 전통을 유지하고 있는데, 시민들이 '우리의 것이다' 생각해 와주시고 후원해 주시길 부탁드린다고 요청해 관객들의 박수를 받았다.
일제강점기 조선인이 만든 극장
김동호 감독의 말대로 광주극장은 단순히 상영관을 넘어 한국영화의 귀중한 문화적 자산이다. 일제강점기 일본인이 주인이었던 극장과는 다르게 조선인 대상의 극장이 필요하다는 인식하에 세워진 극장으로 1928년부터 광주의 조선인들 사이에서 영화관 설립의 불이 지펴지기 시작했다. 1933년 영화관 설립을 위한 주식회사가 만들어졌고 2년 뒤에 완성돼 개관했다.
김형수 광주극장 이사에 따르면 '조선인이 주인인 극장으로서 광주극장은 영화 상영 외에도, 창극이나 판소리 등의 공연, 조선인 단체들의 회합 장소로 활용되면서 조선인 지역극장의 정체성을 지켰고 해방 후에는 김구의 강연회를 포함한 정치집회, 음악회, 연극제를 여는 등 문화교육운동의 장소'이기도 했다.
일제강점기 조선인 지역극장으로서의 특성은 여전히 남아 있는 임검석에서 찾아볼 수 있다. 맨 뒷줄 가운데 자리에 위치한 임검석은 별도의 출입문도 있는데, 현장 검열의 흔적이었다. 임검은 사전 검열이 아닌 상영이나 공연이 진행되는 현장을 점검하는 것으로 행정단속 절차로 문제가 있다고 생각하면 상영이나 공연을 중단시키기도 했다.