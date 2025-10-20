작가가 되고 싶었던 그녀는 어쩌다 기자가 됐나

▲영화 <신입기자 토롯코>의 한 장면. TCO㈜더콘텐츠온

<신입기자 토롯코>는 성장 서사로서도 빛난다. 토코로의 이야기는 단지 학교 안의 음모를 밝히는 미스터리가 아니다. 그것은 '진실을 마주한 뒤의 성장'에 관한 이야기다. 자신이 믿던 세계가 무너졌을 때, 소녀는 어떻게 다시 일어설 수 있을까. 영화는 그 답을 '기록의 힘'에서 찾는다.



신문부의 활동은 단순한 학교 신문 제작이 아니다. 학생들의 시선으로 세상의 부조리를 바라보고, 잘못된 것을 폭로하며, 무엇이 옳은가를 묻는다. 토코로는 기자로서의 첫걸음을 내디디며, 말의 무게와 책임을 깨닫는다. 문학이 그녀에게 꿈을 줬다면, 신문은 그녀에게 현실을 준 셈이다.



감독은 일본 청춘영화 특유의 차분한 톤으로 이야기를 그려간다. 잔잔한 일상 속에서도 긴장감은 서서히 차오르고, 결정적인 순간에는 폭풍처럼 감정이 휘몰아친다. 화려한 액션도, 과장된 감정선도 없지만 오히려 그 담백함이 '진짜 청춘'의 불완전한 아름다움을 부각시킨다.



또한 영화는 어른들의 세계를 결코 미화하지 않는다. 학교라는 작은 사회 안에도 욕망과 권력이 얽혀 있으며, 그 속에서 학생들이 상처받고 성장한다. 그러나 그 상처조차도, 나중에는 그들 자신을 단단히 세워주는 기반이 되는 것이다.



영화는 문학 소녀가 기자로 성장해가는 과정을 통해, 이상과 현실 사이에서 방황하는 청춘의 초상을 섬세하게 담아낸다. '토롯코(신입 기자)'라는 낡은 단어처럼, 이 영화는 오래된 감수성과 젊은 패기를 동시에 품고 있다.



사랑하던 문학이 타락할 수도 있고, 무시하던 신문이 세상을 바꿀 수도 있다. 그 모순을 통과한 소녀는, 비로소 자신만의 언어로 세상을 써 내려간다. 그리고 그 과정에서 우리는 깨닫는다. 청춘이란 무너져도 다시 일어서는 용기이며 진실을 향해 나아가는 가장 솔직한 기록이라는 걸 말이다.

