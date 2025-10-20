작가가 되고 싶었던 그녀는 어쩌다 기자가 됐나

토코로는 문학을 사랑하는 평범한 여고생이다. 그녀의 우상은 유명 작가 코노하, 그 이름 하나만으로도 가슴이 두근거린다. 그래서 코노하가 다닌다는 사쿠라바 학원 고등학교에 입학하고 문예부에 들어갈 꿈을 꾼다.
하지만 운명은 묘하다. 신문부의 정찰 드론이 머리에 부딪히는 사고로 시험 기회를 잃고 만 토코로. 그러던 중 문예부 부장 사이온지의 제안을 받는다. 신비주의 작가 코노하의 정체를 밝히면 문예부 입부를 도와주겠다는 것. 그렇게 해서 토코로는 문예부원이 아닌, '신입 기자'로 불리는 신문부원 토롯코가 된다.
신문부 부장 스기하라는 믿기지 않을 만큼 진지하다. 기사 한 줄에도 생명을 걸 듯 열정적이다. 처음엔 그런 모습이 이상하게만 보였던 토코로는 점차 신문부의 세계에 매료되고, 스기하라의 진심에 마음이 움직인다.
그러나 그녀는 여전히 문예부의 첩자 신세. 사이온지의 명령을 수행하기 위해 스기하라를 몰래 미행하다가, 학교 전체를 뒤흔들 비밀과 마주하게 된다. 그 중심에는 그녀가 동경해마지 않던 작가 코노하가 있었다.
문학과 진실, 이상과 현실의 충돌