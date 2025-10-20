한국 이긴 '모로코', 자비리 2골 활약으로 U20 월드컵 첫 우승

2025 FIFA U20 월드컵 결승 결과

(10월 20일 오전 8시, 에스타디오 나시오날 훌리오 마르티네스 프라다노스-산티아고)

★ 모로코 2-0 아르헨티나 [골 기록 : 야시르 자비리(11분 37초), 야시르 자비리(28분 6초,도움-오트만 마마)]

◇ 모로코 (4-2-3-1 감독 : 모하메드 우아비)

FW : 야시르 자비리(86분↔유네스 엘 바라오위)

AMF : 게심 야신(86분↔타카 마이니), 호삼 에사닥, 오트만 마마(74분↔일리아스 부마사우디)

DMF : 야신 칼리피(62분↔사드 엘 하다드), 나임 비야르

DF : 푸아드 자후아니, 이스마일 바크티, 이스마엘 바우프, 알리 마마

GK : 이브라힘 고미스

◇ 아르헨티나 (3-4-3 감독 : 디에고 플라센테)

FW : 잔루카 프레스티아니, 알레호 사르코(60분↔이안 수비아브레), 마헤르 카리조

MF : 훌리오 솔레르, 밀톤 델가도, 발렌티노 아쿠냐(34분↔마테오 실베티), 다일란 고로시토(82분↔테오 로드리게스)

DF : 후안 비얄바(46분↔산티아고 페르난데스), 토마스 페레즈(46분↔토비아스 안드라다), 토비아스 팔라시오

GK : 산티노 바르비

◇ 개인상 수상 목록

골든 볼 : 오트만 마마(모로코)

실버 볼 : 야시르 자비리(모로코)

브론즈 볼 : 밀톤 델가도(아르헨티나)

골든 글러브 : 산티노 바르비(아르헨티나)

16강에서 한국 U20 대표팀을 2-1로 이기고 올라간 모로코가 FIFA(국제축구연맹) 주관 연령별 월드컵 역사상 처음으로 최고의 자리에 올랐다. 왼발잡이 공격수 야시르 자비리가 강팀 아르헨티나와의 결승에서도 2골이나 터뜨리는 맹활약을 펼쳐 실버볼 트로피까지 받아들었다.모하메드 우아비 감독이 이끄는 모로코 20세 이하 축구대표팀이 한국 시각으로 20일 오전 8시 칠레 산티아고에 있는 에스타디오 나시오날 훌리오 마르티네스 프라다노스에서 벌어진 2025 FIFA(국제축구연맹) U20 월드컵 아르헨티나와의 결승에서 간판 골잡이 야시르 자비리의 2골 활약에 힘입어 2-0으로 완승을 거두고 대회 역사상 첫 우승 역사를 만들어냈다.게임 시작 후 6분만에 우승 갈림길이 만들어졌다. 모로코 에이스 야시르 자비리가 아르헨티나 페널티 에어리어 안쪽으로 파고드는 순간 골키퍼 산티노 바르비가 달려나와 자비리에게 반칙을 저지른 것이다.이에 모로코 벤치에서는 FVS(풋볼 비디오 서포트) 카드를 내밀어 페널티킥 또는 골키퍼 퇴장 여부를 다시 봐 달라고 요청했는데, 오랜 리뷰 끝에 페널티 에어리어 바로 밖 직접 프리킥과 골키퍼 경고 조치로 최종 판단이 나왔다.여기서 야시르 자비리의 왼발 실력이 제대로 빛났다. 아르헨티나 수비벽과 상대 골키퍼 시야 가리기에 동원된 모로코 선수 둘을 넘어간 자비리의 왼발 감아차기(11분 37초)가 골문 왼쪽 톱 코너로 빨려들어간 것이다.그리고 모로코의 추가골이 28분 6초에 이어 나왔다. 오른쪽 측면으로 역습을 전개한 모로코가 골든 볼 트로피(대회 MVP)에 빛나는 오트만 마마의 완벽한 오른발 로빙 크로스로 야시르 자비리의 왼발 발리골을 추가한 것이다. 결승 직후 시상식에서 골든 볼 트로피(오트만 마마), 실버 볼 트로피(야시르 자비리)를 나란히 받아든 단짝의 기막힌 우승 결정골이었다.아르헨티나는 전반 종료 직전 마테오 실베티가 결정적인 역습 기회에서 오른발 대각선 슛(45+4분)을 날렸지만 모로코 골문 왼쪽 기둥을 벗어나는 바람에 따라잡기에 실패했다. 마테오 실베티는 83분에도 오른발 슛이 모로코 골키퍼 이브라힘 고미스에게 막혔고, 후반 교체 멤버 토비아스의 헤더 슛(90+1분)도 고미스 골키퍼에게 잡히고 말았다.이로써 모로코는 카타르 월드컵(2022년) 4강 신화, 2024 파리 올림픽 남자축구 동메달에 이어 U20 남자 월드컵 우승이라는 놀라운 역사까지 이루면서 세계 축구 강팀으로 인정받을 수 있는 발판을 마련했다.