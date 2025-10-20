10-18에서 기적 같은 역전승... 안세영 올해 8번째 우승

EPA/연합뉴스

2025 BWF 덴마크 오픈 여자단식 결과(10월 19일 오후 9시 30분, 유스케 뱅크 아레나-오덴세)

★ 안세영(한국, 랭킹 1위) 2-0 (21-5, 24-22) 왕즈위(중국, 랭킹 2위)

◇ 안세영의 2025 시즌 BWF 월드투어 여자단식 8회 우승 기록

1월 말레이시아 오픈(슈퍼 1000시리즈)

1월 인도 오픈(슈퍼 750시리즈)

3월 오를레앙 마스터스(슈퍼 300시리즈)

3월 전영 오픈(슈퍼 1000시리즈)

6월 인도네시아 오픈(슈퍼 1000시리즈)

7월 일본 오픈(슈퍼 750시리즈)

9월 차이나 마스터스(슈퍼 750시리즈)

10월 덴마크 오픈(슈퍼 750시리즈)

안세영이 2025년 10월 19일 덴마크 오덴세에서 열린 덴마크 오픈 배드민턴 대회 여자 단식 결승에서 중국 왕즈위를 상대로 승리했다.첫 게임은 안세영이 휘어잡았지만 두 번째 게임은 왕즈위가 이를 악물고 덤벼들어 가져가는 줄 알았다. 하지만 안세영은 결코 포기하지 않고 무려 여덟 포인트를 따라붙는 놀라운 실력을 자랑하며 끝내 게임을 뒤집어버렸다. 결국 안세영은 이번 시즌 여덟 번째 우승 트로피(말레이시아 오픈, 인도 오픈, 오를레앙 마스터스, 전영 오픈, 인도네시아 오픈, 일본 오픈, 차이나 마스터스, 덴마크 오픈)를 들어올리게 된 것이다.세계 여자 배드민턴 단식 랭킹 1위 안세영이 한국 시각으로 19일 오후 9시 30분 덴마크 오덴세에 있는 유스케 뱅크 아레나에서 벌어진 2025 BWF(세계배드민턴연맹) 덴마크 오픈(슈퍼 750시리즈) 여자단식 결승에서 중국의 왕즈위(2위)를 50분 만에 2-0(21-5, 24-22)으로 물리치고 당당히 우승 트로피를 들어올렸다.1년 전 바로 이 대회 결승에서 왕즈위에게 0-2(10-21, 12-21)로 완패했던 안세영이 이번에는 꼭 이기겠다는 의지를 첫 게임부터 분명하게 드러냈다. 첫 게임 초반 백핸드 크로스 앵글 포인트를 만들어내며 5-1로 달아나기 시작한 안세영은 11-3 압도적인 점수 차로 먼저 인터벌 여유를 찾았다.그 이후에도 안세영은 완벽한 백핸드 크로스 앵글샷 포인트를 또 한 번 찍어내며 14-3을 만들고는 포핸드 크로스 포인트로 18-4까지 달아났으니 첫 게임은 더 볼 것도 없이 21-5 안세영의 완승이었다.하지만 두 번째 게임 흐름이 왕즈위 쪽으로 완전히 넘어갔다. 왕즈위의 포핸드 크로스 드롭 포인트가 14-6을 만들어 첫 번째 게임을 뒤집어놓은 것처럼 보였다. 하지만 안세영은 10-18로 끌려가던 두 번째 게임 상황에서 믿기 힘든 뒷심을 발휘하며 무려 여덟 포인트를 따라붙은 것이다.안세영이 반 박자 빠른 포핸드 점프 스매싱(14-18), 포핸드 대각선 하프 스매싱(16-18), 3구 직선 스매싱(18-18) 포인트로 왕즈위를 궁지로 몰아넣은 것이다. 그리고 챔피언십 포인트(20-19)까지 뒤집어낸 안세영은 이어진 세 번의 듀스 압박감을 끝내 이겨내는 저력을 발휘했다.아슬아슬한 듀스 상황에서 왕즈위의 포핸드 스매싱이 네트에 걸리기도 했고, 마지막 챔피언십 포인트는 왕즈위의 백핸드 리턴이 길게 벗어난 것이었다. 이렇게 안세영은 왕즈위와의 맞대결 기록 14승 4패로 상대적 우위를 지켜나갔다.이제 안세영은 곧바로 프랑스 렌 인근 스쏭 세비뉴로 날아가 BWF 프랑스 오픈(슈퍼 750시리즈, 10월 21일~26일)을 준비하게 된다.