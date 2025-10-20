'홈 개막전 승리' GS, 여전한 실바 의존은 '숙제'

GS가 컵대회 우승팀 기업은행을 꺾고 홈 개막전을 승리로 장식했다.
이영택 감독이 이끄는 GS칼텍스 KIXX는 19일 서울 장충체육관에서 열린 진에어 2025-2026 V리그 여자부 1라운드 IBK기업은행 알토스와의 홈 개막전에서 세트스코어 3-1(25-20, 25-21, 23-25, 25-21)로 승리했다. 최근 세 시즌 연속 봄 배구에 진출하지 못하며 침체에 빠졌던 GS칼텍스는 여러 구단 감독들로부터 이번 시즌 가장 유력한 우승 후보로 지목 받았던 기업은행을 꺾고 기분 좋게 시즌을 출발했다.
GS칼텍스는 지난 두 시즌 연속 득점왕을 차지했던 지젤 실바가 48.28%의 성공률로 29득점을 기록했고 권민지가 14득점, GS칼텍스로 유니폼을 갈아입은 레이나 토코쿠가 10득점으로 뒤를 받쳤다. 미들블로커 오세연은 5개의 블로킹을 잡아내면서 중앙을 든든하게 지켰다. 하지만 GS칼텍스는 시즌 홈 개막전 승리의 기쁨 속에서도 첫 경기부터 실바에 대한 높은 의존을 해결하지 못하는 숙제를 남겼다.
결과가 썩 좋지 않았던 외인 '몰빵배구'