'홈 개막전 승리' GS, 여전한 실바 의존은 '숙제'

[여자배구] 19일 홈 개막전 기업은행에게 3-1 승리, 실바 점유율 40%로 29득점

양형석(utopia697)
25.10.20 09:43최종업데이트25.10.20 09:43
GS가 컵대회 우승팀 기업은행을 꺾고 홈 개막전을 승리로 장식했다.

이영택 감독이 이끄는 GS칼텍스 KIXX는 19일 서울 장충체육관에서 열린 진에어 2025-2026 V리그 여자부 1라운드 IBK기업은행 알토스와의 홈 개막전에서 세트스코어 3-1(25-20, 25-21, 23-25, 25-21)로 승리했다. 최근 세 시즌 연속 봄 배구에 진출하지 못하며 침체에 빠졌던 GS칼텍스는 여러 구단 감독들로부터 이번 시즌 가장 유력한 우승 후보로 지목 받았던 기업은행을 꺾고 기분 좋게 시즌을 출발했다.

GS칼텍스는 지난 두 시즌 연속 득점왕을 차지했던 지젤 실바가 48.28%의 성공률로 29득점을 기록했고 권민지가 14득점, GS칼텍스로 유니폼을 갈아입은 레이나 토코쿠가 10득점으로 뒤를 받쳤다. 미들블로커 오세연은 5개의 블로킹을 잡아내면서 중앙을 든든하게 지켰다. 하지만 GS칼텍스는 시즌 홈 개막전 승리의 기쁨 속에서도 첫 경기부터 실바에 대한 높은 의존을 해결하지 못하는 숙제를 남겼다.

결과가 썩 좋지 않았던 외인 '몰빵배구'

실바는 V리그 여자부 역대 최초로 두 시즌 연속 1000득점을 기록한 외국인 선수다.

V리그에서는 대부분의 구단이 아포짓 스파이커 포지션에 외국인 선수를 배치한다. 서브 리시브를 면제해 주는 대신 높은 공격 점유율을 책임져 달라는 뜻이다. 실제로 외국인 선수의 공격력은 팀 성적에 많은 영향을 끼치고 뛰어난 외국인 선수를 보유한 팀은 그만큼 좋은 성적을 낼 확률이 높아진다. 하지만 지나치게 높은 외국인 선수의 공격 점유율은 오히려 팀 성적에 나쁜 영향을 줄 때도 적지 않다.

V리그 여자부에서 전통적으로 외국인 선수에 대한 의존이 높았던 팀은 단연 정관장 레드스파크스였다. 정관장은 KGC인삼공사 시절이던 2011-2012 시즌 외국인 선수 마델라이네 몬타뇨가 팀 공격의 53.78%를 책임지며 여자부 역대 처음으로 시즌 1000득점을 돌파했다. 인삼공사의 공격 2개 중 1개 이상은 무조건 몬타뇨에게 올라갔다는 뜻인데 그럼에도 몬타뇨는 2011-2012 시즌 인삼공사를 챔프전 우승으로 이끌었다.

인삼공사는 '몬타뇨 시대'가 막을 내린 후에도 외국인 선수에 대한 의존을 줄이지 않았다. 인삼공사는 2013-2014 시즌과 2014-2015 시즌 조이스 고메즈 다 실바가 각각 51.97%와 53.56%의 공격 점유율을 기록했고 2015-2016 시즌에도 헤일리 스펠만이 44.69%의 점유율을 기록하며 혹사 당했다. 알레나 버그스마는 2017-2018 시즌 45.64%의 점유율을 기록한 후 다음 시즌 부상으로 9경기에 결장했다.

한동안 잠잠한 듯했던 인삼공사의 외국인 선수에 대한 의존은 2020-2021 시즌 다시 고개를 들었다. 202cm의 장신 공격수 발렌티나 디우프가 무려 2153회의 공격을 시도하면서 6시즌 만에 공격점율 50%를 넘긴 것이다. 인삼공사는 2022-2023 시즌에도 외국인 선수 엘리자벳 이네 바르가가 2100회의 공격을 시도해 41.30%의 공격 점유율을 책임졌다.

재미있는 사실은 몬타뇨 이후 외국인 선수의 점유율이 가장 높았던 구단은 챔프전 우승과 거리가 멀었다는 점이다. 실제로 지난 시즌 챔프전 우승팀 흥국생명 핑크스파이더스는 외국인 선수 투트쿠 부르주가 부상으로 13경기에 결장했지만 김연경이 25.24%, 정윤주가 21.48%의 점유율을 기록하며 공격을 잘 분산했다. 이번 시즌 GS칼텍스가 좋은 성적을 올리기 위해 실바에 대한 의존을 줄여야 하는 이유다.

4년 만의 봄 배구 위해선 실바 부담 줄여야

GS칼텍스의 미들블로커 오세연은 개막전에서 풀타임을 소화하고도 공격시도가 단 4회에 불과했다.

사실 GS칼텍스는 외국인 선수에 대한 의존이 심한 구단이 아니었다. GS칼텍스는 '트레블(컵대회, 정규리그, 챔프전 우승)'을 달성했던 2020-2021 시즌 205cm의 외국인 선수 메레타 러츠가 39.13%의 점유율을 기록했다. 하지만 '쌍소자매' 이소영(기업은행)과 강소휘(한국도로공사 하이패스)가 각각 20% 내외의 공격 점유율을 책임지면서 공격을 잘 분산했다. 이상적인 삼각편대가 활약한 시즌이었던 셈이다.

하지만 GS칼텍스는 이소영과 강소휘가 차례로 팀을 떠나고 2023-2024 시즌을 앞두고 쿠바 출신의 외국인 선수 실바를 영입하면서 팀 색깔이 달라지기 시작했다. 첫 아시아쿼터 영입부터 스텝이 꼬였던 GS칼텍스는 2023-2024 시즌 실바에게 42.67%의 높은 점유율을 맡길 수밖에 없었다. 실바는 지난 시즌에도 아시아쿼터 스테파니 와일러의 부상 속에 40.86%의 점유율을 책임지며 두 시즌 연속 득점왕에 올랐다.

GS칼텍스는 V리그 여자부 최초로 두 시즌 연속 1000득점을 기록한 실바의 맹활약에도 불구하고 2023-2024 시즌 4위에 이어 지난 시즌엔 6위로 봄 배구에 초대 받지 못했다. 결국 아무리 뛰어난 외국인 선수라도 혼자만의 힘으로는 팀을 강하게 만들 수 없다는 사실이 증명됐고 GS칼텍스는 권민지, 유서연과 재계약하고 아시아쿼터로 V리그 경험자 레이나를 영입하며 실바의 부담을 줄이기 위한 준비를 했다.

GS칼텍스는 19일 기업은행과의 홈 개막전에서 경기 초반 권민지와 레이나, 미들블로커 최가은 등을 적극 활용하며 의도적으로 실바의 부담을 줄여주기 위해 노력했다. 하지만 3세트를 빼앗기고 위기가 찾아오자 GS칼텍스는 다시 실바를 찾기 시작했고 결국 실바는 시즌 첫 경기부터 40.28%의 높은 공격 점유율을 책임졌다. 승리하긴 했지만 지난 시즌에 비해 팀 색깔이 크게 달라졌다고 할 순 없었다.

GS칼텍스의 아웃사이드히터 듀오 권민지와 레이나는 각각 26.39%와 20.83%의 점유율을 기록하며 제 역할을 해줬다. 하지만 풀타임으로 출전한 미들블로커 오세연은 이날 단 4번의 공격 밖에 시도하지 않았다(점유율 2.78%). 개막전을 승리로 장식한 GS칼텍스가 이번 시즌 봄 배구를 노릴 수 있는 경쟁력을 가진 팀으로 거듭나려면 미들블로커의 점유율을 늘리며 실바의 부담을 반드시 줄여줘야 한다는 뜻이다.

