'홈 개막전 승리' GS, 여전한 실바 의존은 '숙제'

한국배구연맹

GS칼텍스의 미들블로커 오세연은 개막전에서 풀타임을 소화하고도 공격시도가 단 4회에 불과했다.사실 GS칼텍스는 외국인 선수에 대한 의존이 심한 구단이 아니었다. GS칼텍스는 '트레블(컵대회, 정규리그, 챔프전 우승)'을 달성했던 2020-2021 시즌 205cm의 외국인 선수 메레타 러츠가 39.13%의 점유율을 기록했다. 하지만 '쌍소자매' 이소영(기업은행)과 강소휘(한국도로공사 하이패스)가 각각 20% 내외의 공격 점유율을 책임지면서 공격을 잘 분산했다. 이상적인 삼각편대가 활약한 시즌이었던 셈이다.하지만 GS칼텍스는 이소영과 강소휘가 차례로 팀을 떠나고 2023-2024 시즌을 앞두고 쿠바 출신의 외국인 선수 실바를 영입하면서 팀 색깔이 달라지기 시작했다. 첫 아시아쿼터 영입부터 스텝이 꼬였던 GS칼텍스는 2023-2024 시즌 실바에게 42.67%의 높은 점유율을 맡길 수밖에 없었다. 실바는 지난 시즌에도 아시아쿼터 스테파니 와일러의 부상 속에 40.86%의 점유율을 책임지며 두 시즌 연속 득점왕에 올랐다.GS칼텍스는 V리그 여자부 최초로 두 시즌 연속 1000득점을 기록한 실바의 맹활약에도 불구하고 2023-2024 시즌 4위에 이어 지난 시즌엔 6위로 봄 배구에 초대 받지 못했다. 결국 아무리 뛰어난 외국인 선수라도 혼자만의 힘으로는 팀을 강하게 만들 수 없다는 사실이 증명됐고 GS칼텍스는 권민지, 유서연과 재계약하고 아시아쿼터로 V리그 경험자 레이나를 영입하며 실바의 부담을 줄이기 위한 준비를 했다.GS칼텍스는 19일 기업은행과의 홈 개막전에서 경기 초반 권민지와 레이나, 미들블로커 최가은 등을 적극 활용하며 의도적으로 실바의 부담을 줄여주기 위해 노력했다. 하지만 3세트를 빼앗기고 위기가 찾아오자 GS칼텍스는 다시 실바를 찾기 시작했고 결국 실바는 시즌 첫 경기부터 40.28%의 높은 공격 점유율을 책임졌다. 승리하긴 했지만 지난 시즌에 비해 팀 색깔이 크게 달라졌다고 할 순 없었다.GS칼텍스의 아웃사이드히터 듀오 권민지와 레이나는 각각 26.39%와 20.83%의 점유율을 기록하며 제 역할을 해줬다. 하지만 풀타임으로 출전한 미들블로커 오세연은 이날 단 4번의 공격 밖에 시도하지 않았다(점유율 2.78%). 개막전을 승리로 장식한 GS칼텍스가 이번 시즌 봄 배구를 노릴 수 있는 경쟁력을 가진 팀으로 거듭나려면 미들블로커의 점유율을 늘리며 실바의 부담을 반드시 줄여줘야 한다는 뜻이다.