3차전 선발 류현진, 18년 만의 KBO 가을야구 마운드 도전

'괴물' 류현진(한화 이글스)이 18년만에 KBO리그 가을야구 무대에 나선다.정규리그 2위 한화와 4위 삼성은 대전에서 열린 PO(플레이오프) 시리즈에서 나란히 1승 1패를 주고받았다. 한화는 오는 10월 21일 대구에서 열리는 PO 3차전 선발로 예상대로 류현진을 낙점했다. 삼성은 류현진에 맞설 투수로 아리엘 후라도를 예고했다.류현진이 KBO리그에서 포스트시즌(PS) 마운드에 서는 건 프로 데뷔 2년차인 한화 1기시절 2007년 10월 17일 두산 베어스와의 PO 3차전 등판 이후 무려 18년 만이다. 당시 20세의 풋풋했던 류현진은 어느덧 38세의 투수진 최고참이 됐다. 2007년 플레이오프에서 활약했던 선수 중 아직도 현역으로 남은 선수도 류현진 뿐이다.류현진은 KBO리그에서는 가을야구와 인연이 많지 않았다. 데뷔 첫해 2006년 한국시리즈 진출, 2년차인 2007년 플레이오프 진출까지 2년간이 전부다. 이듬해부터 소속팀 한화가 10년 연속 포스트시즌진출 실패(2008-2017)라는 암흑기를 겪었고, 류현진은 2013년부터 메이저리그(MLB)에 진출하여 활약하다가 12년만인 2024년에야 한화로 복귀했다.류현진의 KBO리그 포스트시즌 통산 성적은 8경기 1승 3패 평균자책점 3.41다. 류현진의 명성에 비하면 아쉬운 성적이지만, 류현진이 데뷔하던 시기의 한화가 주전들의 노쇠화로 하락세를 겪던 시절임을 감안해야 한다.역사상 한화의 마지막 포스트시즌 MVP가 바로 류현진이었다. 2007년 준플레이오프 당시 류현진은 2경기에 등판하여 10이닝 11탈삼진 1실점 평균자책점 0.90 1승 1홀드로 MVP를 받았다. 1차전 선발로 6.2이닝 동안 128구를 던지며 8피안타 2볼넷 8탈삼진 무실점, 이틀 쉬고 열린 3차전에서는 구원 등판하여 3.1이닝 55구 4피안타(1피홈런) 2볼넷 3탈삼진 1실점 홀드를 따내며 무려 183구를 던졌다.공교롭게도 포스트시즌마다 삼성과 인연이 많았다. 류현진은 KBO리그 통산 8경기중 5경기가 삼성전 등판이었다. 2007년 준PO를 비롯하여, 2006년 한국시리즈에서는 비록 팀은 준우승에 그쳤지만 류현진은 3경기 1패 12이닝간 4실점(3자책점). 2.25로 분전했다. 류현진이 가을야구에 나설 때마다 반드시 삼성과 만났고, 한국시리즈, 준PO에 이어 이번엔 플레이오프에서도 상대하게 됐다.류현진은 올해 정규시즌 9승 7패, 평균 자책점 3.23을 기록했다.국내 복귀 이후 올시즌에는 세월의 흐름에 따라 폰세와 와이스라는 두 외국인 원투펀치에게 에이스 역할을 내줬고 2년연속 두 자릿수 승리도 아쉽게 실패했지만, 여전히 리그 정상급 3선발로 경쟁력을 증명했다.공교롭게도 3차전에 등판하는 류현진의 역할이 막중해졌다. 당초 강력한 선발진이 최대 강점으로 꼽혔던 한화는 대전 홈 2연전에서 믿었던 폰세와 와이스가 연이어 흔들리며 1승 1패에 그쳤다.1차전에선 타격전 끝에 승리했지만 폰세가 6이닝 7피안타(1피홈런) 1볼넷 8탈삼진 6실점(5자책)으로 흔들렸다. 심지어 2차전의 와이스는 4이닝 9피안타 5실점으로 패전투수가 됐다. 폰세의 한 경기 6실점, 와이스의 한 경기 9피안타는 모두 정규시즌에서는 한번도 없었던 일이다.마운드 운영의 계산이 어긋난 한화는 2연전에서 10명의 불펜진을 동원하여 총 9이닝을 나눠서 소화해야했다. 이중에는 4선발인 문동주(1차전 2이닝 무실점 홀드)도 포함되어 있었다. 반면 삼성은 선발 원투펀치인 후라도와 원태인의 휴식시간을 벌면서도 원정에서 1승 1패로 선방하고 홈으로 돌아가게 되어 오히려 유리한 입장에 놓였다.류현진은 정규시즌 삼성을 상대로 2경기에 나가 1승, 평균 자책점은 4.50을 기록했다. 지난 4월 5일 대구전 5이닝 8피안타(2피홈런) 1볼넷 2탈삼진 4실점으로 고전했지만, 5월 6일 대전전에서 5이닝 4피안타 3볼넷 1사구 6탈삼진 1실점으로 승리한 게 마지막 등판이었다.하필 류현진과 대결한 상대 선발이 삼성의 에이스인 후라도라는 것도 다소 부담이다. 올해 정규시즌 15승(8패), 자책점 2.60으로 호투하며 삼성의 가을야구를 이끈 후라도는, 한화를 상대로는 2경기 2경기에 등판해 모두 승리 투수가 됐고, 14이닝 동안 단 1점밖에 내주지 않으며 평균자책점 0.64의 짠물피칭을 펼쳤다. 이는 후라도가 상대한 9개구단을 통틀어 가장 우수한 기록이다.한화가 PO 3차전에서도 또다시 선발 대결에서 밀리는 악몽이 재현된다면 한화의 팀 분위기는 더욱 흔들릴 수밖에 없다. 그래도 희망적인 것은 류현진의 최근 페이스가 좋다는 것이다. 류현진은 9월 마지막 4경기(23이닝) 3승 평균자책점 1.96 탈삼진 22개로 호투했다. 지난달 26일 대전 LG전을 끝으로 10승 도전을 포기하고 가을야구 대비에 초점을 맞추면서 무려 24일간의 긴 휴식을 가졌다.류현진의 풍부한 경험은, 가을야구를 경험한 선수들이 적은 한화에 대체불가능한 자산이다. 류현진은 KBO리그는 물론이고, 메이저리그 월드시리즈와 올스타전, 올림픽과 WBC 결승전에서도 모두 서본 경험이 있는 유일한 투수다. 화려한 개인 경력에 비하여 프로무대에서는 KBO와 MLB를 포함하여 아직 우승경력이 없는 '무관' 류현진에게도 커리어의 중요한 분기점이 될 수 있는 순간이다.류현진은 PO를 앞둔 출사표에서 "개인적인 욕심은 없다. 제 선발 순번을 열심히 준비할 뿐이다. 삼성의 타격이 좋기 때문에 멋진 승부가 될 것 같다"며 기대감을 드러낸 바 있다. 류현진이 3차전에서 얼마나 호투를 해주느냐에 따라 시리즈의 주도권이 판가름 날 전망이다. 또한 19년 만의 한국시리즈 진출 목표를 이룰 수 있느냐 여부가 달려 있다.과연 18년의 세월을 뛰어넘어 류현진은 다시 한번 한화의 수호신이 될 수 있을까.