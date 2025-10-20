주앙 팔리냐 활약 돋보인 토트넘, 패배 속 얻어낸 귀중한 성과

시즌 첫 역전 패배를 당하면서 고개를 숙인 토트넘이지만, 중원에서 공수 양면으로 경기장을 누빈 주앙 팔리냐의 활약은 돋보였다.토마스 프랭크 감독이 이끄는 토트넘 훗스퍼는 19일 오후 10시(한국시간) 영국 런던 토트넘 훗스퍼 스타디움에서 열린 '2025-26시즌 잉글랜드 프리미어리그(PL) 8라운드서 우나이 에메리 감독의 아스톤 빌라에 1-2로 패배했다. 이로써 토트넘은 4승 2무 2패 승점 16점 6위에, 빌라는 3승 3무 2패 승점 12점 10위에 자리했다.경기는 상당히 치열했다. 토트넘이 경기 초반부터 기세를 잡으면서 전반 5분 만에 벤탄쿠르가 오른발 슈팅으로 선제골을 터뜨렸지만, 빌라도 곧바로 반격에 나섰다. 빠른 발이 장점인 말런이 계속해서 역습을 시도하면서 균열을 가져왔고, 전반 35분에는 모건 로저스가 환상적인 중거리 슈팅으로 토트넘 골문 상단을 뚫어내는 데 성공했다.후반도 비슷한 흐름이었다. 토트넘이 볼 점유율을 높여가며 기회를 만들었으나 빌라의 단단한 수비진을 뚫어내지 못했고, 되려 위협적인 역습에 휘둘리는 모습이었다. 빌라는 이런 빈틈을 확실하게 살렸고, 후반 31분 부엔디아가 정확한 왼발 슈팅으로 역전을 완성했다. 다급해진 토트넘은 콜로 무아니·베리발·사르·존슨을 투입했으나 결국 골문을 열지 못하고 패배했다.홈에서 빌라에 역전 패배를 당한 토트넘은 리그에서 이어져 온 4경기 무패(2승 2무) 행진이 끊기면서 상위권 도약에 실패했다. 또 프랭크 감독 체제 아래 이번 시즌 첫 역전 패배를 허용했으며, 홈에서 상당히 약한 모습(1승 1무 2패·리그 기준)을 보이며 10월 A매치 후 첫 경기서 고개를 숙여야만 했다. 상처만 남았던 경기지만, 수확도 있었다.바로 이번 시즌 최고 영입생인 주앙 팔리냐다. 1995년생인 팔리냐는 스포르팅-브라가를 거쳐 2022년 여름 이적시장을 통해 풀럼 유니폼을 입었다. 2023-24시즌까지 잉글랜드서 활약하며 프리미어리그 최고 수비형 미드필더로 꼽혔다. 이를 바탕으로 독일 명문 바이에른 뮌헨으로 이적했지만, 적응 실패와 기량 미달로 인해 쫓기듯이 토트넘으로 임대를 떠났다.찬밥 신세를 받으며 뮌헨에서 토트넘으로 임대를 왔지만, 팔리냐는 본인이 프리미어리그서 보여줬던 클래스를 다시 한번 보여줬다. 왕성한 활동량을 바탕으로 3선은 물론 공격 능력까지 갖춘 그는 유려한 태클 능력은 불안했던 토트넘 수비진에 큰 도움을 줬다.최근 활약상도 환상적이었다. 지난달 25일 동커스터와의 리그컵 경기서 데뷔골을 터뜨리며 환호했고, 6라운드 울버햄튼전서도 패배 위기서 팀을 구해내는 극장 득점을 완성했다. 이번 경기서도 활약은 이어졌다. 벤탄쿠르·사비 시몬스와 함께 중원을 구축한 가운데 일명 박스 투 박스 미드필더 임무를 해냈다.공격 시에는 최전방 위치까지 올라가 슈팅까지 날리면서 위협적인 모습을 보여줬고, 전반 시작 5분 만에 정확한 헤더로 벤탄쿠르의 선제골을 돕기도 했다. 이어 1-1로 팽팽하게 맞선 후반 8분과 11분에는 위협적인 오른발 슈팅으로 추가 득점을 노렸으나 아쉽게도 에밀리아노 마르티네스의 선방 범위에 막혔다.팔리냐는 수비에서도 맡은 바 역할을 다 했다. 전반 30분에는 오나나를 향한 태클이 완벽하게 들어가며 볼 소유권을 되찾았고, 이후 후반 12분에는 포로의 실수로 1대1 상황이 만들어지자 재빠르게 달려가 슈팅을 막아내기도 했다. 또 후반 24분에도 교체 후 위협적인 장면을 만들던 왓킨스도 확실하게 제어했다.비록 역전 실점 당시 애매한 볼 처리로 아쉬움을 삼켰지만, 팔리냐가 중원에서 버티지 않았다면 토트넘은 대량 실점으로 이어질 수 있는 순간들이 여러 차례 있었다. 풀타임으로 경기장을 누빈 팔리냐는 팀 내 최다 태클 성공(5회), 도움 1회, 패스 성공률 85%, 롱패스 성공 2회, 볼 회복 3회, 지상 경합 성공 9회로 인상적인 수치를 기록했다.축구 통계 매체 <풋몹>은 팔리냐에 토트넘 최다 평점인 7.5점을 부여, 활약을 인정했다. 현지 매체 <풋볼 런던> 역시 경기 종료 후 팀 내 최다 평점인 7점을 줬으며 경기 내용에 대해서 "벤탄쿠르에 헤딩골로 연결하며 좋은 활약을 펼쳤다. 오늘 토트넘의 최고 선수 중 한 명"이라며 극찬을 아끼지 않았다.한편, 홈에서 쓰라린 패배를 맛본 토트넘은 짧은 휴식 후 오는 23일(한국시간) AS모나코와 챔피언스리그 페이즈 3차전을 치르게 된다.