'불꽃야구' 동의과학대에 승리... 접전 승부 갈라 놓은 제구력의 차이

▲SBS 플러스 '특집 야구 : 불꽃 파이터즈 대 동의과학대'의 한 장면 SBS플러스

전체적인 경기 내용에선 양팀 모두 다소 아쉬움을 남겼다. 먼저 상대팀으로 만난 동의과학대는 관중들이 대거 운집한 경기 경험이 없다보니 투수들이 제 기량을 발휘하지 못하면서 6회까지 무려 14개의 사사구를 남발하며 기대 이하의 모습을 보여줬다. 이렇다보니 수비에서도 실책을 범하면서 대량 실점의 빌미를 제공하고 말았다.

​

엄청난 숫자의 주자를 누상에 내보낸 파이터즈 역시 2개의 병살타와 1개의 더블 아웃 등으로 인해 스스로 득점 기회를 무산시키는 등 불만족스런 플레이가 답답함을 안겨줬다. 이에 반해 하위 타선의 분전과 필요한 순간 타점을 올린 중심타선 만큼은 예외였다.



3볼넷을 얻은 7번 정성훈, 2루타 포함 4출루에 성공한 9번 김재호가 꾸준히 누상에 나가면서 득점 기회를 마련하면 박용택, 그리고 이대호(3타점) 등은 착실하게 이를 홈으로 불러 들이는 등 제 역할을 톡톡히 수행했다. 최근 공개된 <불꽃야구>를 통해 무려 2506일 만에 선발 등판의 기쁨을 누린 송승준은 이번 생중계에선 3이닝 1피안타 무실점 호투로 모처럼 세이브를 기록하는 등 이름값에 부응하는 활약을 펼쳤다.

​

이번 TV 생중계 직관 경기의 수확 중 하나는 이전에 비해 여유로워진 투수진의 운영이었다. 기존 선수들의 부상, 컨디션 난조 등의 영향 때문이긴 했지만 대학생 임시 멤버를 과감히 선발 투수로 마운드에 올리면서 경기 흐름을 대등하게 이끌어 갔다. 이전 직관 경기에서 역전 홈런을 얻어 맞는 등 다소 부진했던 신재영, 주로 벤치를 지켜온 송승준 등 단 3명의 투수만으로 깔끔하게 승부를 책임지는 모습은 이제 얼마 남지 않은 올시즌 막판 경기에 대한 새로운 기대감을 갖게 만들었다.

추천 1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기