'불꽃야구' 동의과학대에 승리... 접전 승부 갈라 놓은 제구력의 차이

▲
SBS 플러스 '특집 야구 : 불꽃 파이터즈 대 동의과학대'의 한 장면SBS플러스
불꽃 파이터즈가 올해 네 번째 TV 생중계로 치른 직관 경기에서 한 수 위의 기량을 과시하며 동의과학대(감독 염종석)를 완파했다. 19일 SBS 플러스 방영, 대전 파이터즈 파크에서 거행된 <특집 야구 : 불꽃 파이터즈 대 동의과학대>의 경기에서 파이터즈는 하위 타선의 연속 출루와 3번 박용택의 역전 적시타 등을 앞세워 9대 5 승리를 거뒀다.
이로써 파이터즈는 올해 SBS 플러스를 통해 소개된 총 네 차례의 TV 생방송에서 3승을 거두는 선전을 펼쳤다. 이날 경기에서 파이터즈는 기존 대학 4학년 졸업반 선수들의 프로 입단에 따른 공백을 메우기 위해 김태양(연세대 투수), 임태윤(연천 미라클 내야수) 등을 임시 멤버로 합류 시키는 약간의 변화가 찾아왔다.
여기에 맞선 동의과학대는 경기 초반 경기를 뒤집는 역전 홈런으로 분위기를 잠시 가져오기도 했지만 투수들의 제구력 난조에 따른 사사구 남발이 결국 연이은 실점 허용의 빌미가 되면서 아쉽게 재역전패를 당하고 말았다.
'임시 멤버' 김태양 깜짝 선발 등판