'3골 폭발' 전남 드래곤즈, 패스 센스 뽐낸 윤민호의 '중원 장악력'

청주를 격파한 전남. 중원에서 인상적인 활약상을 선보인 윤민호의 장악력 덕분이었다.김현석 감독이 이끄는 전남 드래곤즈는 19일 오후 4시 30분 청주종합운동장에서 열린 '하나은행 K리그2 2025' 35라운드서 김길식 감독의 충북청주FC에 3-0으로 승리했다. 이로써 전남은 16승 10무 9패 승점 58점 4위에, 청주는 6승 9무 20패 승점 27점 13위에 자리했다.반드시 승리가 절실했던 전남이었다. 2년 연속 승격 가시권에 진입하고 있는 상황 속 경기 직전에는 5위 서울 이랜드가 승점 3점을 추가, 승점 상 동률을 이루며 추격에 성공했다. 3위 진입을 노리고 있는 이들은 패배 시 4위 자리까지 위험해질 수 있었기에, 어떻게든 승점 확보는 필수였다. 그렇게 시작된 경기서 전남은 청주의 거센 압박에 상당히 당황하는 모습이었다.하지만, 이내 기세를 되찾았고 전반 25분에는 정강민이 좋은 침투 움직임으로 선제골을 만들면서 기선 제압에 성공했다. 일격을 허용한 청주는 전반 35분 송창석을 부르고 이승재를 투입하며 승부수를 띄웠으나 오히려 전반 42분 전남 하남에 추가 실점을 내줬다. 후반 시작과 함께 청주는 서재원·박건우를 넣으며 변화를 가져갔으나 이렇다 할 기회를 만들지 못했다.오히려 청주는 라인을 높게 올리며 뒷공간에 대한 부담감이 커졌고, 결국 후반 38분 정지용의 빠른 역습에 세 번째 실점을 내줬다. 이후 결정적 장면은 없었고, 경기는 그대로 종료됐다.청주 원정에서 경기 시작 전 설정했던 목표를 완벽하게 달성한 전남이다. 직전 라운드서 최하위 안산 그리너스에 발목 잡히면서 4연승이 좌절되는 아픔을 털어낸 이들은 3위 부천과의 격차를 뒤집지 못했으나 1점 차를 유지, 플레이오프 직행 희망을 이어갈 수 있게 됐다. 이처럼 모든 부분이 값진 경기를 마친 전남, 이는 중원에서 인상적인 장악력을 선보인 윤민호의 활약 덕분이었다.1999년생인 윤민호는 경주-김포-포항을 거쳐 이번 시즌을 앞두고 전남 유니폼을 입었다. 중앙 미드필더는 물론, 2선 어느 지역에서도 뛸 수 있는 멀티성을 지닌 윤민호는 김 감독의 굳은 신뢰 아래 29경기서 1골 1도움으로 제 몫을 확실하게 해내고 있었다. 최근에는 활약이 확실하게 두드러지고 있었다.K리그2 최고 중앙 미드필더로 꼽히는 알베르띠와 좋은 호흡을 선보이며 중원 장악에 큰 도움을 보탰고, 지난 28라운드 서울 이랜드와의 홈 맞대결서는 환상적인 감아차기로 전남 데뷔골을 성공시키기도 했다. 170cm로 미드필더로서 다소 불리한 신체 조건을 보유하고 있지만, 이를 상쇄하는 활동량과 패스 센스를 지닌 윤민호는 이번 경기서도 펄펄 날았다.알베르띠·발디비아와 함께 중원을 구성한 윤민호는 특유의 패스 스킬을 통해 빌드업 핵심 임무를 확실하게 수행했고, 2선과 3선을 오가며 윤활유 역할도 해냈다. 또 청주가 실점을 내주지 않기 위해 깊게 내려선 수비 라인을 적절하게 깨는 결정적인 패스도 선보였다. 전반 22분에는 삼자 패스를 통해 순식간에 뒷공간을 공략했고, 3분 후에는 결국 사고를 쳤다.답답한 흐름이 이어지던 전반 25분 볼을 잡은 윤민호는 수비 뒤로 적절하게 침투하던 정강민에 정확한 전진 패스를 선보이며, 1도움을 기록했다. 공격에서 제 임무를 해낸 가운데 수비에서도 본인의 역할을 제대로 해내는 데 성공했다. 경기 중반 발비디아가 최전방으로 올라가는 상황 속 3선까지 내려오며 수비 안정화에 기여해냈다.전반 40분에는 경기 내내 좋은 컨디션을 선보이던 양영빈의 왼발 슈팅을 적절하게 막아냈고, 이어 전반 46분에도 탈압박을 통해 순식간에 수비에서 공격으로 전환하는 모습을 보여줬다. 후반에도 이 활약상은 이어졌다. 후반 6분에는 청주 서재원의 위협적인 드리블을 완벽하게 끊었고, 후반 12분에도 수비에 성공하며 상대 공격을 확실하게 제어했다.후반 21분에는 전술적인 이유로 경기장 밖으로 나간 윤민호는 66분간 패스 성공률 90%, 팀 내 최다 키패스(1회), 공격 진영 패스 성공률 100%, 전진 패스 7회, 태클 성공 1회, 볼 획득 5회, 팀 내 최다 볼 차단(3회)을 기록, 중원에서 압도적인 클래스를 선보였다.경기 시작 후 청주의 변칙적인 수비 전술에 휘둘리며 경기를 그르칠 수도 있었지만, 윤민호의 기가 막힌 패스가 나오면서 경직된 흐름이 풀리기 시작했다. 이를 통해 전남은 전반과 후반 각각 1골을 추가하며 기분 좋은 승점 3점을 가져오며 활짝 웃었다.승장인 김현석 감독은 경기 후 인터뷰를 통해 "지난 주 3연전의 체력적 부담과 지난 경기 패배에도 불구하고, 선수들이 침체되지 않고 경기를 자신있게 풀어나갔다. 연승을 달리면서도 계속 실점이 있는 부분이 아쉬웠는데, 오늘 무실점으로 승리한 점이 가장 기쁘다. 강팀들과의 경기가 남아있지만, 오늘 승리를 발판삼아 자신있게 치를 수 있도록 잘 준비하겠다"라고 답했다.한편, 전남은 휴식 후 오는 25일(토) 기적과 같은 역전 우승을 노리는 2위 수원 삼성 원정 경기를 떠나게 된다.