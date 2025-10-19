'28득점 폭격' 레베카의 완벽했던 복귀전

'디펜딩 챔피언' 흥국생명이 2025-2026 시즌 개막전을 승리로 장식했다.
요시하라 토모코 감독이 이끄는 흥국생명 핑크스파이더스는 18일 인천 삼산월드체육관에서 열린 진에어 2025-2026 V리그 여자부 정관장 레드스파크스와의 개막전에서 세트스코어 3-1(26-24,25-16,18-25,25-19)로 승리했다. '배구여제' 김연경의 은퇴식과 영구 결번식이 있었던 시즌 개막전에서 흥국생명은 주전 3명이 빠졌음에도 정관장을 상대로 승점 3점을 따내며 순조로운 시즌 출발을 알렸다.
흥국생명은 통산 서브득점 100개를 달성한 최은지와 이번 시즌 토종 에이스로 활약해야 하는 정윤주가 나란히 8득점을 올렸고 이고은 세터가 허리 부상으로 결장한 가운데 프로 3년 차 서채연 세터가 팀을 잘 조율했다. 그리고 흥국생명 유니폼을 입고 4년 만에 V리그 복귀전을 치른 레베카 라셈은 37.06%의 점유율을 책임지며 49.06%의 성공률로 28득점을 퍼부으며 성공적인 V리그 컴백을 알렸다.
공백 가졌다가 V리그로 돌아온 외국인 선수들