'28득점 폭격' 레베카의 완벽했던 복귀전

푸에르토리코 리그에서 MVP를 수상했던 레베카는 약 4년 만에 치른 V리그 복귀전에서 28득점으로 맹활약했다.한국인 할머니를 둔 레베카는 미국에서 대학을 졸업하고 이탈리아 2부리그에서 활약하다가 2021년 외국인 선수 드래프트에서 전체 6순위로 기업은행에 지명됐다. 하지만 당시 기업은행은 조송화 세터와 김사니 코치의 무단이탈, 서남원 감독의 경질 등으로 팀 분위기가 매우 어수선했고 경험이 썩 많지 않았던 레베카 역시 외국인 선수의 공격 점유율이 높은 V리그에 쉽게 적응하지 못하고 고전했다.그렇게 레베카는 시즌 개막 후 약 한 달 만인 2021년11월 달리 산타나(LOVB 메디슨)로 교체가 결정됐고 14경기에서 34.82%의 성공률로 199득점을 기록한 채 V리그를 떠났다. 조금 야속하게 보일 수도 있는 조기 교체였지만 기업은행으로선 외국인 선수 교체라는 '극약처방'을 해서라도 분위기 전환이 꼭 필요했다. 레베카 역시 30%대 중반의 성공률로 경기당 14.2득점에 그쳤기에 변명의 여지가 없었다.그렇게 아쉽게 한국 무대를 떠난 레베카는 그리스리그에서 두 시즌 동안 활약하다가 지난 시즌 푸에르토리코 리그의 과이나보 메츠에서 활약했다. 레베카는 푸에르토리코리그에서 MVP에 선정될 정도로 일취월장한 기량을 선보였고 지난 5월 다시 한 번 V리그 외국인 선수 드래프트에 신청해 7순위로 흥국생명의 지명을 받았다. 유럽과 중남미를 거쳐 4년 만에 한국, 그리고 V리그에 복귀하게 된 것이다.레베카는 '배구여제' 김연경의 공백을 메워야 한다는 부담 속에 18일 정관장을 상대로 V리그 복귀전을 가졌다. 레베카는 자칫 긴장될 수도 있었던 V리그 복귀전에서 후위공격 4개와 블로킹 2개를 포함해 49.06%의 성공률로 양 팀 합쳐 가장 많은 28득점을 올리며 흥국생명의 개막전 승리를 견인했다. 기업은행 시절과는 다른 높이와 파괴력은 물론이고 넘치는 자신감을 엿볼 수 있는 경기 내용이었다.흥국생명은 18일 개막전에서 주전 세터 이고은과 주전 리베로 신연경, 그리고 지난 시즌 미들블로커 부문 베스트7에 선정됐던 아시아쿼터 아닐리스 피치까지 주전 선수 3명이 결장했다. 물론 정관장도 완전한 전력은 아니었지만 잇몸으로 만든 흥국생명의 개막전 승리는 의미가 남다를 수 밖에 없다. 그리고 흥국생명의 승리에는 상대 코트를 폭격했던 새 외국인 선수 레베카의 활약이 결정적이었다.