투수, 타자, 인성까지 완벽한 '삼도류'... 오타니는 분명 희귀 영웅이다

일본 애니메이션 액션 장르의 단골 클리셰 중 하나는 '주인공의 각성'이다. 빌런에게 시종일관 밀리거나 일시적으로 패배한 주인공이, 결국 한계치를 돌파하며 폭발적인 성장으로 적을 쓰러뜨린다. 다소 뻔하지만, 영웅 서사에 빠질 수 없는 통쾌한 공식이다.만화에서나 가능한 일을 현실에서 수년째 해내고 있는 사나이가 있다. 바로 LA 다저스의 오타니 쇼헤이다. 이미 쌓아 올린 커리어만으로도 '만찢남(만화를 찢고 나온 남자)'이라는 찬사를 들었을 그다. '이건 만화로 그려도 욕먹는다'는 댓글이 상징하듯, 그는 실존하는 '사기캐(사기 캐릭터)'다.그런 오타니가 지난 18일, 또 한 번 상식을 부쉈다. 미국 캘리포니아주 다저스타디움에서 열린 내셔널리그 챔피언십시리즈 4차전. 밀워키 브루어스와의 경기에서 홀로 하드캐리 하며 5-1 승리를 이끌었다. 다저스는 시리즈 전승(4-0)이라는 압도적 전력으로 월드시리즈로 진출했다.이날 경기는 다저스의 승리이면서 오타니 개인이 일군 승리기도 했다. 선발 투수 겸 1번 타자로 나선 그는 3 홈런 6이닝 무실점, 10 탈삼진이라는 믿을 수 없는 기록으로 게임을 지배했다. 공격과 수비를 거의 혼자서 책임지다시피 한 것이다.특히 이 활약이 더욱 눈부신 이유는, 그가 포스트시즌 내내 극심한 부진에 시달려왔기 때문이다. 이전 9경기에서의 타율은 0.158(38타수 6안타). 정규시즌의 괴물 같은 타격감을 생각하면 믿기 어려운 수치다. 팀 내부에서도 투타 병행이 과부하를 일으킨 게 아니냐는 우려가 나올 정도였다.그러나 오타니는 모두의 걱정을 이번 4차전 단 한 경기로 날려버렸다. 만화 속 주인공처럼 모든 능력치를 폭발시켰다. 야구가 마치 혼자서 하는 스포츠가 아닐까 착각이 들 정도다. 덕분에 그는 내셔널리그 챔피언십시리즈 MVP를 거머쥐었다.