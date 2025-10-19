'영원한 10번' 배구여제 김연경... 은퇴식에서 남긴 이 말들

연합뉴스

"이 자리를 마련해주신 흥국생명 구단과 선수들, 팬들에게 감사하다. 제 배구인생을 돌이켜보면 참 긴 여정이었다. 선수생활을 하면서 정말 훌륭한 분들이 많이 만났고 도움과 응원을 받았기에 이 자리까지 올수 있었다. 이제는 저도 재단과 아카데미를 통해 누군가에게 도움을 주고 어린 친구들이 성장할 수 있는 환경을 만들어주고 싶다. 앞으로 이렇게 많은 선수들을 도와주는 활동이 계속되었으면 좋겠다."

구단이 마련한 은퇴식에 참석한 김연경.'배구 여제' 김연경이 많은 팬들의 박수와 축복 속에 공식적으로 화려한 선수경력의 피날레를 마쳤다. 10월 18일 인천 삼산월드체육관에서 펼쳐진 '진에어 2025-26 V-리그' 1라운드 흥국생명-정관장 개막전 이후 김연경의 은퇴식이 열렸다.지난 시즌 중반 은퇴를 예고한 김연경은 소속팀 흥국생명의 통합 우승을 이끈 뒤 정상에서 화려하게 코트를 떠났다. 지난 5월 이벤트 경기였던 'KYK인비테이셔널'을 통해 이미 먼저 약식 은퇴식을 치렀던 김연경은 이번엔 소속팀 흥국생명이 준비한 공식 은퇴식을 통하여 팬들에게 정말로 마지막 인사를 건네는 시간을 가졌다.흥국생명은 이날 개막전에서 정관장을 3-1로 제압하며 레전드의 은퇴식을 승리로 장식했다. 흥국생명의 구단 어드바이저가 된 김연경은 이날 관중석에서 후배들의 승리를 지켜봤다.김연경은 차분한 미소를 유지하며 담담하게 은퇴식을 소화했다. 은퇴식에서는 김연경의 선수 시절 영상과, 배구인생을 함께한 동료-지인들의 축하 인사 등이 상영됐다. 흥국생명 구단은 김연경이 설립한 KYK재단에 유소년 배구 발전 등에 써달라며 기부금을 전달했다.김연경은 꽃다발과 우승 반지, 모형 인형등,번호 10번이 들어간 기념 액자를 선물받았고, 부모님과 코트에서 기념촬영을 했다. 눈시울을 붉힌 김연경의 모친은 "고생이 많았다. 앞으로 살아갈 인생도 쭉 앞으로 나갈수 있었으면 좋겠다"고 기원했다.또한 김연경은 이날 본인의 등번호 '10번'이 소속팀 흥국생명으로부터 영구 결번으로 지정되는 명예도 얻었다. V리그 전체로는 시몬(OK저축은행) 김사니(IBK기업은행) 이효희(도로공사) 문성민(현대캐피탈)에 이어 5번째, 여자 선수로서는 3번째다.김연경에게 10번은 고교 시절부터 국내와 해외리그, 대표팀까지 줄곧 같은 번호를 유지할만큼 선수인생 내내 분신과도 같은 존재였다.김연경의 응원가가 울려퍼지는 가운데, 코트 한쪽에서 김연경의 등번호가 새겨진 분홍색 유니폼 모양의 통천이 내려오는 것으로 영구 결번식의 하이라이트를 장식했다. 관중들은 피켓을 들고 일제히 '김연경'의 이름을 열렬히 연호하며 응원을 보냈다.단상에 오른 김연경은 직접 마이크를 잡고 팬들에게 마지막 작별 소감을 전했다.이어 김연경은 "저는 선수로서 여기를 떠나지만 앞으로 흥국생명 선수들을 많이 응원해 주시고 삼산체육관(흥국생명의 홈구장)이 가득 차게 만들어주셨으면 좋겠다. 그동안 감사했다"라고 인사를 마쳤다.마지막으로 김연경은 흥국생명 선수단과 기념촬영을 마치며 플로어를 한 바퀴 돌며 선수들-팬들과 하이 파이브를 나누는 것으로 행사를 마무리했다.김연경은 한국 배구 역사상 최고의 선수이자, 여성 구기종목을 통틀어서도 역대급 레전드의 반열에 오른 슈퍼스타였다.2005년 프로 데뷔 이후 국내무대에서는 흥국생명의 원클럽맨으로 활약하며 정규리그 정규리그 최우수선수(MVP) 7회, 통합우승과 챔프전 MVP 4회를 달성했다. 프로 데뷔 시즌과 마지막 시즌에 각각 우승과 MVP를 동시에 차지하는 기록도 남겼다. V리그만 놓고보면 총 241경기를 뛰며 통산 득점 부문 6위(5천314점)에 올랐다.여자 배구 국가대표팀의 주축으로도 오랫동안 활약한 김연경은, 국제무대에서는 '언더독'이었던 한국을 2012 런던 올림픽과 2020 도쿄 올림픽에서 두 번이나 4강 신화로 이끄는데 앞장섰다.또한 한국 선수로는 드물게 해외무대에 진출하여 일본 JT 마블러스, 터키 페네르바체, 엑자시바시, 중국 상하이 등 가는 팀마다 주연으로 활약했다. 유럽챔피언스리그 우승과 MVP 수상, CEV컵과 튀르키예 리그 우승, 일본 리그 우승과중국 리그 챔프전 준우승 등을 휩쓸며 외신과 전문가들로부터도 '10억분의 1의 별' '세계 최고의 선수'라는 극찬을 받았다무엇보다 오늘날 한국 여자프로배구가 최고의 겨울 인기 스포츠로 확고하게 자리잡는데 있어서, 김연경의 영향력이 지대했다는게 대부분 전문가와 팬들의 평가다. 김연경이라는 월드클래스 스타의 등장으로, 한국 여자배구의 국제적인 인지도와 위상은 크게 높아졌다. 단 한 명의 선수로 인하여 비인기 종목에 가깝던 여자배구에 대한 관심과 인기를 끌어 올리는 기폭제 역할을 해냈고 나아가 국제대회 경쟁력까지 한 단계 끌어 올린 사례는 오직 김연경이 유일무이하다.한편으로 김연경은 여성 스포츠 선수들의 처우와 권리 개선에 있어서도 큰 족적을 남긴 인물이다. 2009년 해외진출 당시 FA 신분문제로 당시 소속팀 흥국생명과 첨예한 갈등을 빚던 시기도 있었지만, 법적공방과 국제배구연맹을 통하여 이의를 제기하는 강수를 거듭한 끝에 자신의 권리를 쟁취한 사례가 대표적이다. 스포츠를 넘어 사회적으로도 큰 이슈가 되었던 이 사건을 통하여 선수의 권리가 제대로 보장받지 못하는 한국 배구계의 현실이 공론화되고 제도 개선을 요구하는 목소리가 높아지는 계기로 이어졌다.국가대표팀 주장을 맡던 시절에는 협회의 부실한 지원, 선수차출의 공정성 등 공적인 문제에 대하여 여러 차례 쓴 소리를 하며 존재감을 드러내기도 했다. 또한 선수들이 대놓고 언급하기 꺼리는 연봉 문제에 있어서도 솔직하게 본인이 '현역 선수중 세계 최고의 대우'를 받고 있다는 사실을 당당히 공개하고, '실력만 있다면 여성 선수들도 남성 선수들만큼 대우 받을수 있다'는 소신을 밝히기도 했다.아무리 슈퍼스타라고 해도 보수적이고 권위적인 체육계 구조상 쉽지 않은 직언들을 김연경은 용기있게 앞장섰고, 작지만 중요한 변화들을 이끌어내는데 기여했다. 자신감이 넘치고 자기 주장이 강한 성격으로 종종 오해도 받았지만, 그만큼 행동으로 솔선수범하고 증명해내는 김연경의 캐릭터는 대중들에게 '식빵언니'라는 별명으로 불리며 많은 사랑을 받을 만큼, 이전에 없던 여성 스포츠 스타로서의 새로운 롤모델을 정립했다는 평가를 받는다.'선수 김연경'의 전설은 이제 영광을 넘어 역사로 남게 됐다. 하지만 김연경의 배구인생은 이제 새로운 2막의 시작에 불과하다. 김연경은 은퇴 후 친정팀 흥국생명의 어드바이저 활동에 이어, MBC 예능프로그램 <신인감독 김연경>을 통하여 필승 원더독스의 사령탑을 맡으며 이제는 '지도자'이자 '배구 전도사'로서의 또다른 도전을 펼치고 있다.