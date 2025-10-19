'콩콩팡팡'의 멕시코 탐방... 이 사람들이라 더 흥미롭다

▲
tvN '콩콩팡팡'CJ ENM, 에그이즈커밍
<콩콩팥팥> 시리즈의 세번째 이야기 <콩 심은 데 콩 나서 웃음팡 행복팡 해외탐방> (이하 '콩콩팡팡')이 예측불허 멕시코 여행으로 다시 한번 시청자들에게 즐거운 웃음을 선사했다. 지난 17일 첫 방영된 tvN <콩콩팡팡>은 2023년 농사 체험 <콩콩팥팥>, 2024년 사내식당 운영기 <콩콩밥밥>에 뒤이은 이광수+도경수, 그리고 김우빈 등 절친들의 좌충우돌 여정을 영상에 담았다.
연예계의 대표적 절친 선후배 조합인 이광수와 도경수는 이른바 'KKPP푸드;라는 이름하에 지난해 나영석 PD가 몸담고 있는 제작사 에그이즈커밍의 200인분 식사를 책임지는 고군분투 끝에 '소원권'을 하나 획득했고 이를 올해 드디어 사용하는 기회를 마련했다. 하지만 상대는 결코 만만치 않은 나PD 및 에그 아니던가.
순순히 이들의 요구사항을 들어줄리 만무한 모기업(?)과 배우 3인방의 양보 없는 기싸움이 시작과 동시에 펼쳐지면서 <콩콩팡팡>은 기존 <꽃보다 OO> 시리즈와는 전혀 다른 결의 여행 예능의 길로 접어 들었다. 뭐 하나 제대로 맞는게 없는 이들은 과연 무사히 멕시코 탐방을 끝마칠 수 있을까?
멕시코 문화 탐방 나선 KKPP 푸드