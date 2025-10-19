'포옛 효과' 전북, 4년 만에 K리그 정상 탈환... 통산 10회 우승 위업

▲전북 현대
전북 현대가 4년 만에 K리그1 우승을 차지하며, 명가 재건에 성공했다.
전북은 18일 오후 2시 전주월드컵경기장에서 열린 '하나은행 K리그1 2025' 정규리그 마지막 33라운드 홈 경기에서 수원FC에 2-0으로 승리했다.
이로써 승점 71을 기록한 전북은 2위 김천 상무(승점 55)와의 격차를 16점으로 벌리며 남은 파이널 라운드 5경기 결과에 상관없이 조기 우승을 확정지었다.
또, 전북은 K리그 역사상 최초로 10번째(2009, 2011, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2025) 우승의 대업을 달성했다.
이날 전북은 4-3-3 포메이션을 가동했다. 이승우-콤파뇨-송민규가 전방 공격진을 구성한 가운데, 미드필드는 김진규-박진섭-강상윤이 자리했다. 포백은 최철순-연제운-홍정호-김태환, 골문은 송범근이 지켰다.
수원FC은 4-5-1 포메이션으로 나섰다. 원톱은 싸박, 2선에는 노경호-루안-김경민이 포진했다. 중원은 이재원-한찬희, 포백은 이시영-김태한-이지솔-황인택, 골키퍼 장갑은 황재윤이 꼈다.
전북은 경기 초반 선제골을 터뜨리며 기선 제압에 성공했다. 전반 1분 오른쪽에서 김태환이 올려준 크로스를 콤파뇨가 헤더골로 마무리지었다.
1-0 리드 이후에도 전북이 주도권을 잡으며 추가골을 노렸다. 전반 14분 콤파뇨, 22분 송민규의 연속 슈팅으로 수원FC 수비진을 흔들었다.
전북은 전반 26분 격차를 벌리는 듯 보였다. 송민규의 패스를 받은 이승우가 슈팅으로 연결했고, 콤파뇨의 몸을 맞은 채 굴절되면서 골문으로 빨려 들어갔다. 하지만 비디오 판독 결과 콤파뇨의 핸드볼 파울이 선언되면서 득점이 취소됐다.
전북은 전반 34분 악재를 맞았다. 선제골을 기록한 콤파뇨가 무릎 부상으로 교체 아웃됨에 따라 그 자리를 티아고가 대신했다.
수원FC는 뒤늦게 반격에 나섰다. 전반 40분 싸박의 터닝 슈팅이 송범근 골키퍼 선방에 막혔다. 이어 한찬희의 크로스가 김경민 머리를 거쳐 싸박에게 전달됐으나 골문을 벗어났다. 전반전은 전북의 1골차 리드로 종료됐다.
전북의 거스 포옛 감독은 후반 시작과 동시에 연제운 대신 중앙 미드필더 감보아를 투입하면서 박진섭을 센터백으로 내렸다.
전북은 후반 16분 승부의 쐐기를 박았다. 티아고가 경합하는 과정에서 핸드볼 파울을 유도했다. 비디오 판독 결과 페널티킥이 선언됐고, 키커로 나선 티아고가 성공시켰다.
수원FC는 김경민, 황인택 대신 안현범, 이현용을 투입하며 분위기 반전을 꾀하고자 노력했다. 전북도 후반 25분 송민규, 이승우 대신 한국영, 권창훈을 넣으며 좀더 안정 지향적인 노선을 택했다.
수원FC는 후반 28분 코너킥 상황에서 안드리고의 슈팅이 선방에 막히며 아쉬움을 남겼다. 후반 31분에는 안현범의 슈팅이 골대를 맞았다. 수원FC는 윤빛가람, 서재민을 넣으며 마지막 승부수를 던졌다. 그럼에도 소득은 없었다. 단단한 수비를 펼친 전북의 골문을 끝내 열지 못했다. 결국 승자는 전북이었다.