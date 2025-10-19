조기 우승으로 V10 달성한 전북... 현장은 축제였다

곽성호

가슴에 10번째 별을 확정한 K리그1 전북현대313일 전, 전주성에서는 1부 생존을 건 살 떨리는 경기가 열렸고, 이들은 끝내 생존하며 자존심을 지켰다. 그로부터 314일이 지난 지금, 전북은 본인들의 가슴에 10번째 별을 확정했다.거스 포옛 감독이 이끄는 전북 현대는 18일 오후 2시 전주월드컵경기장서 열린 '하나은행 K리그1 2025' 33라운드서 김은중 감독의 수원FC에 2-0 승리를 챙겼다. 수원은 10승 8무 15패 승점 38점 10위로 추락했고, 전북은 21승 8무 4패 승점 71점으로 이번 시즌 리그 조기 우승을 홈에서 확정하며 웃었다.정규 라운드 마지막 홈 경기가 열렸던 전주월드컵경기장에는 경기 시작 전 3시간 전부터 인산인해를 이뤘다. 이들이 모인 이유는 확실했다. 전북이 수원을 누르고, 김천이 패배할 시 조기 우승을 확정 지을 수 있었기에 무려 2민 1899명의 팬이 경기장을 찾아왔다.최근 구단에서 야심 차게 오픈한 '오피셜 스토어'에는 긴 줄이 형성되기도 했으며, 남녀노소 할 거 없이 경기장 주변을 배회하면서 축제를 즐기기도 했다. 경기 시작 전에도 축제 분위기가 물씬 뿜어내기도 했다. 지역 대표 대학교인 전북 대학교를 초청해 간단한 행사를 진행하기도 했고, 양오봉 총장은 우승을 바란다는 메시지를 전하며 분위기는 더욱 뜨거워졌다.이처럼 분위기가 한껏 달아오른 가운데 경기 시작 전에는 전북에 반가운 손님이 찾아왔다. 바로 과거 단장직을 역임, 2017년부터 2022시즌까지 전성기를 함께 했던 백승권 전 단장이었다. 오랜만에 경기장을 찾아온 손님에 팬들은 이름을 연호하며 환호했고, 백 전 단장은 인사를 건네며 이에 화답했다. 그렇게 시작된 경기, 전북은 수원을 압도하는 흐름을 만들었다.