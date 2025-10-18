'뜻밖의 난타전' 한화가 '76.5% 확률' 잡았다

▲
18일 대전 한화생명볼파크에서 열린 2025 KBO 프로야구 포스트시즌 플레이오프 1차전 삼성 라이온즈와 한화 이글스의 경기에서 승리한 한화 선수들이 기쁨을 나누고 있다연합뉴스
한화가 7년 만에 치른 가을야구 경기에서 기분 좋은 승리를 맛봤다.
김경문 감독이 이끄는 한화 이글스는 18일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 2025 신한 SOL 뱅크 KBO리그 삼성 라이온즈와의 플레이오프 1차전에서 장단 15안타를 때려내며 9-8로 승리했다. 한화는 팀에서 가장 구위가 좋은 투수 3명을 차례로 마운드에 올리며 플레이오프의 서전을 승리로 장식했다. 역대 34번의 플레이오프에서 1차전 승리팀이 한국시리즈에 진출했던 경우는 26회(76.5%)에 달한다.
한화는 코디 폰세가 6점을 내주는 아쉬운 투구 내용에도 105개의 공을 던지며 6이닝을 8탈삼진으로 막아내면서 승리를 가져갔고 문동주와 김서현,김범수가 차례로 마운드에 올라 남은 3이닝을 책임졌다. 타선에서는 채은성이 6회말 결승타를 포함해 3안타 3타점을 기록했고 문현빈이 2안타 3타점, 손아섭도 2안타 2타점 1득점을 기록하며 맹활약했다. 양 팀의 2차전은 19일 오후 2시 같은 장소에서 열린다.
4회까지 11점을 주고 받은 뜻밖의 난타전
지난 10일로 예정됐던 준플레이오프 2차전이 비로 연기된 데 이어 17일 열릴 예정이었던 플레이오프 1차전 역시 대전 한화생명 볼파크에 내린 비로 열리지 못했다. 17일에 맞춰 몸 상태를 끌어 올렸던 한화에는 아쉬운 비, 준플레이오프가 끝나고 재정비의 시간이 다소 부족했던 삼성에는 단비로 느껴지는 게 사실이다. 하지만 비라는 변수가 어떤 팀에게 행운을 가져다줄지는 누구도 알 수 없다.
양 팀은 17일에 등판하기로 했던 폰세와 헤르손 가라비토가 그대로 선발 등판하고 선발 라인업에도 전날과 변화를 주지 않았다. 한화가 7번 우익수 김태연 정도를 제외하면 정규리그 베스트 라인업이 그대로 출전하는 데 비해 삼성은 허리 부상으로 준플레이오프 4차전에 결장했던 김영웅이 5번 3루수로 복귀했다. 삼성은 김영웅을 5번, 이재현을 6번에 배치하면서 강한 중심타선을 꾸리게 됐다.
정규리그 투수 부문 4관왕에 빛나는 폰세는 1회 투구에서 시속 157km의 강속구를 던지면서 삼진 2개로 세 타자를 깔끔하게 막아냈다. 삼성 선발 가라비토는 1회 루이스 리베라토에게 내야안타, 노시환에게 2루타를 허용하며 2사 2, 3루의 위기를 맞았지만 채은성을 파울 플라이로 잡고 위기를 넘겼다. 그렇게 투수전으로 전개되는 듯했던 플레이오프 1차전은 2회부터 분위기가 급변하기 시작했다.
삼성은 2회초 공격에서 폰세를 상대로 르윈 디아즈의 안타와 김영웅의 2루타로 만든 무사 2, 3루 기회에서 이재현의 우중간 2루타와 강민호의 희생플라이로 3점을 선취했다. 하지만 한화 역시 2회말 공격에서 2사 후 심우준과 문현빈, 노시환의 연속 적시타로 단숨에 5점을 쓸어 담으며 5-3으로 역전에 성공했다. 양 팀은 2회 공방에서만 8점을 주고받았고 경기는 순식간에 난타전으로 뒤바뀌었다.
삼성은 3-5로 뒤진 3회초 공격에서 구자욱의 희생플라이와 김영웅의 적시타로 경기를 원점으로 만들었다. 삼성은 4회초 김상수(kt 위즈)의 보상선수 출신이자 통산 타율이 .206에 불과한 김태훈이 솔로 홈런을 터트리며 6-5로 다시 리드를 가져왔다. 한화도 4회말 공격에서 삼성 선발 가라비토를 마운드에서 끌어내리며 1사1,3루의 좋은 기회를 잡았지만 노시환이 병살로 물러나며 아쉬움을 남겼다.
부진했지만 무너지지 않은 독수리 에이스