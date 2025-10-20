'국민 여동생'의 악역변신, 유튜브서 200만 조회수 기록한 명대사

'프랑스 아동 문학의 아버지'로 불리는 동화작가 샤를 페로가 구전설화를 정리해 출판한 <신데렐라>는 전 세계 사람들의 어린 시절 정서를 책임진 가장 유명한 동화 작품이자 캐릭터 중 하나다. 1950년 디즈니에서 애니메이션으로 제작된 <신데렐라>는 실사 영화로도 여러 차례 제작된 바 있다. 특히 2015년에 개봉한 <신데렐라>는 5억4200만 달러의 흥행 성적을 기록하기도 했다(박스오피스 모조 기준).
'신데렐라와 왕자는 모두의 축복 속에 오래 오래 행복하게 살았대요'라는 전형적인 해피엔딩 동화 <신데렐라>는 여러 창작자들에 의해 변주 되기도 했다. 2006년에 개봉했던 봉만대 감독의 <신데렐라>는 신데렐라에서 모티브를 가져와 성형에 관한 욕망과 심리를 잘 묘사한 공포 영화였다. 2022년에 공개된 디즈니플러스 오리지널 영화 <'신'데렐라>는 아예 신데렐라의 성별을 남자로 바꿔 재해석했다.
그리고 지난 8월 국내에서 개봉한 노르웨이 영화 <어글리 시스터>는 신데렐라의 의붓동생 '엘비라'의 시점으로 진행되는 공포영화다. 하지만 신데렐라의 의붓 자매를 주인공으로 만든 작품은 이미 한국에서 지난 2010년에 방송돼 많은 사랑을 받은 바 있다. <피아노>와 <봄날>을 집필했던 김규완 작가가 각본을 쓰고 문근영과 서우, 천정명이 주연을 맡았던 KBS 수목드라마 <신데렐라 언니>였다.