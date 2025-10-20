'국민 여동생'의 악역변신, 유튜브서 200만 조회수 기록한 명대사

▲<신데렐라 언니>에서 구효선 역을 잘 소화했던 서우는 2010년대 중반 이후 활동이 뜸해졌다. KBS 화면 캡처

2008년 영화 <미쓰 홍당무>에서 20대의 나이에 중학생 연기를 위화감 없이 소화했던 서우는 <신데렐라 언니>에서 신데렐라에 해당하는 은조의 의붓동생 구효선을 연기했다. 아무것도 모르는 철부지였던 효선은 은조에게 애증을 느끼고 아버지의 죽음을 겪으며 인간적으로 성숙한다. 효선은 기분이 좋아도 우울해도, 학생 때도 어른이 된 후에도 집에 들어올 땐 항상 "효선이 왔따~"라는 시그니처 대사(?)를 한다.



2000년대 중반 <패션 70's>과 <굿바이 솔로>, <여우야 뭐하니> 등에 출연하며 전성기를 보내던 천정명은 군복무를 마치고 복귀작으로 <신데렐라 언니>를 선택, 홍기훈 역을 맡았다. 홍기훈은 평생 사랑 받지 못하고 자란 은조에게 처음으로 "은조야"라고 다정하게 불러 주면서 은조의 첫사랑이 됐다.



보이그룹 2PM 멤버이자 <참 좋은 시절>, <빈센조>, <남주의 첫날밤을 가져 버렸다> 등에 출연하며 배우로도 자리 잡은 옥택연에게 <신데렐라 언니>는 연기 데뷔작이었다. 옥택연은 서울에서 태어나 미국에서 학창 시절을 보냈지만 <신데렐라 언니>에서는 경상도 토박이 한정우를 연기했다. 경력이 부족했던 만큼 사투리가 어색하다는 평가도 있었지만 '서브남주'로서 비교적 무난한 연기를 보여줬다.



김갑수는 <신데렐라 언니>에서 효선의 친아버지이자 은조의 의붓아버지 구대성 역을 맡았다. 구대성은 은조의 엄마가 자신의 재산을 노리고 사랑 없는 결혼을 했다는 사실을 알면서도 헌신적인 사랑으로 은조 엄마와 은조를 대하면서 얼어붙은 은조의 마음을 여는 데 큰 역할을 했다. 하지만 김갑수는 <신데렐라 언니>에서 드라마 중반에 사망하며 시청자들을 안타깝게 했다.

