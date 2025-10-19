홍명보호, FIFA 랭킹 22위... '포트 2' 유지가 의미하는 것

홍명보호가 순위를 한 단계 끌어올리며 염원하던 포트 2를 유지하는 데 청신호를 밝혔다.17일 오후(한국시간) 국제축구연맹(FIFA)은 공식 홈페이지를 통해 새롭게 적용된 피파 랭킹을 발표했다. 스페인이 1880.76점으로 세계 1위 자리를 굳건하게 지킨 가운데 아르헨티나가 2위로, 프랑스는 3위로 하락했다. 그 뒤를 이어 잉글랜드-포르투갈-네덜란드-브라질-벨기에-이탈리아-독일이 차례로 10위권을 형성한 모습을 보여줬다.홍명보 감독이 이끄는 우리 축구 대표팀은 지난달 18일 발표된 23위서 1단계 오르며, 지난해 10월 이후 1년 만에 22위 자리를 차지하는 데 성공했다. 이는 북중미 월드컵 조 추첨에 상당히 유리하게 작용할 전망이다.이번 북중미 월드컵은 직전 카타르 월드컵과는 달리 달라진 포인트가 있다. 가장 먼저 눈에 띄는 부분은 바로 개최국이 늘어난 것. 1998년 프랑스 월드컵부터 국제축구연맹은 24개국에서 32개국으로 참가팀을 확대하며 변화를 가져갔다. 이번 북중미 월드컵서는 12개 팀이 늘어난 48팀이 참가하게 됐다.이에 경기 수가 대폭 늘어나게 됐고, 토너먼트 시작점은 16강이 아닌 32강부터 시작하게 됐다. 참가팀 수가 확대되면서 조별리그서부터 유리한 편성을 받는 게 더욱 중요해지게 됐고, 본선에 참가하는 팀들은 순위를 잘 관리할 필요성이 높아졌다. 우리 대표팀은 지난해 7월, 홍 감독 부임 후 23위 자리를 유지하면서 월드컵 직행권을 따냈다.전체적인 순위를 따지고 보면 나쁘지 않은 성과였지만, 월드컵 본선에 참가하는 팀들과 비교했을 때 그리 좋지는 않은 기록이었다. 포트 1부터 4까지 나눠 북중미 월드컵 조별리그 추첨 때 개최국인 미국·멕시코·캐나다는 본선 진출이 확정된 국가 중 랭킹이 가장 높은 9개국과 포트 1에 배정하고, 랭킹 상위 10~21위는 포트 2, 22~33위는 포트 3에 자리한다.나머지 34~45위는 포트 4로 추락하게 된다. 즉 포트가 높을수록 조별리그서 강팀을 피할 확률이 높아진다는 것. 현재 월드컵 진출을 확정한 국가들이 속속히 나온 가운데 대표팀은 10월 A매치 종료 기준 포트 2 마지노선에 자리하고 있는 23위에 간신히 자리하고 있었다. 대표팀 뒤에는 월드컵 진출을 확정한 에콰도르(23위)·호주(25위)가 매서운 추격을 선보이고 있었고, 이들은 10월 일정에서 포인트를 각각 추가하는 데 성공했다.다행히 우리 대표팀도 10월 A매치서 브라질에 0-5로 무너지며 포트 2 탈락 위기에 몰렸으나 파라과이전을 승리로 장식, 기존 1593.19점서 0.73점을 추가하면서 22위 자리로 올라서는 데 성공했다. 이로써 홍명보호는 다가오는 11월 A매치(볼리비아-가나) 일정에서 최대한 패배하지 않고, 현 상황을 잘 유지하게 된다면 포트 2 진입을 무난하게 수성할 수 있는 위치에 올랐다.한국 축구는 월드컵 포트 2에 좋은 기억이 있기에, 현재 상황에 시선이 쏠리고 있다. 1954년 스위스 월드컵서 처음 출전한 대표팀은 다시 출격했던 1986 멕시코 월드컵서는 포트 3에 속했고, 이탈리아·아르헨티나·불가리아로 이뤄진 험난한 조 편성을 받았다. 이어진 1990 월드컵서도 스페인·벨기에·우루과이와 한 조에 묶이며 고개를 떨궜다.1994 미국 월드컵서도 대표팀은 낮은 피파 랭킹으로 스페인·볼리비아·독일과 같은 세계적인 강팀과 한 조에 속했고, 이어진 프랑스 대회서도 멕시코·네덜란드·벨기에로 이어지는 죽음의 조를 받아야만 했다. 2002년 월드컵서는 개최국 자격으로 처음으로 포트 1에 속했지만, 이어진 2006 독일 대회서 대표팀은 포트 3에 속해 토고·프랑스·스위스와 묶이며 조별 탈락했다.2010 남아공 월드컵은 달랐다. 당시 일본·호주·멕시코·온두라스·미국·뉴질랜드와 함께 포트 2에 속했던 대표팀은 그리스·아르헨티나·나이지리아로 이뤄진 B조에 편성됐고, 그 결과 사상 첫 16강 진출이라는 업적을 세웠다. 2014 브라질 월드컵서는 아쉽게도 포트 3에 머물렀고, 무승으로 조별리그 탈락을 맛봤다. 이어진 2018 러시아 대회서는 포트 4로 운명은 동일했다.직전 카타르 대회서는 당시 피파 랭킹 29위로 포트 3에 속했던 대표팀은 포트 2가 아닌 대회 역사상 처음으로 16강에 진출하는 기록을 작성했다. 앞서 월드컵 포트 번호가 말해주듯, 최대한 높은 포트를 받게 되면 토너먼트 진출 확률이 높아지는 거를 알 수 있었다. 늘어난 팀 수와 까다로운 일정을 고려하면, 현재 대표팀에게는 포트 2 진입은 필수라는 것이다.한편, 이번 북중미 월드컵 조 추첨은 오는 12월 6일 오전 2시(한국시간) 미국 워싱턴 존.F.케네디 센터에서 진행된다.