'박칼린표' 예술 공연 빛났다... 부산 가득 담은 개막식 '호평'

박장식

17일 부산광역시 연제구 아시아드주경기장에서 열린 제106회 전국체육대회 개회식에서 성화가 타오르고 있다.이번 개회식 공연은 박칼린 총감독이 키를 잡았다. 첫 순서는 '배 들어온다 부산'을 주제로 치러진 전국체육대회 개회식 사전공연이었다. 배가 들어오기 직전의 부산항에서 작업자들의 수신호를 모티브로 한 춤으로 나타낸 사전공연은 실제 부산항 해상교통관제센터 관제사들이 출연한 입항 허가와 함께 본격적인 주제 공연으로 이어졌다.주제 공연의 스토리텔러는 뮤지컬 배우 최재림이었다. 최재림은 부산의 시장을 배경으로 한 첫 번째 주제 공연에서 '굳세어라 금순아'를 열창하며 이목을 끌었다. 영도다리, 40계단 등 부산의 현대사와 함께 한 장소를 소개도 뒤따랐다.분위기가 바뀌며 '영화도시 부산'으로 주제가 이어졌다. 올해 부산국제영화제가 30주년을 맞이하고, 부산을 배경으로 한 영화가 사랑받는 등 영화 산업의 중심으로 떠오른 지금의 부산을 상징하는 노래는 장기하와 얼굴들의 '풍문으로 들었소'. 부산을 배경으로 한 영화 <범죄와의 전쟁>의 OST인 '풍문으로 들었소'의 뒤에는 영화의 한 장면을 닮은 결투 씬도 이어졌다.다음 노래 역시 부산을 배경으로 한 영화 <친구>의 OST였던 'Bad Case of Loving You'. 노래를 부르던 최재림의 앞에 '느그 아부지 뭐하시노'를 외치는 사람이 나타났다. 영화 <친구>에서의 장면을 통해 인기를 끌었던 배우 김광규가 특별출연해 영화 당시의 장면을 맛깔나게 재현했다.끝으로 부산의 바다를 상징하는 주제 공연이 이어졌다. 부산 하면 빠질 수 없는 명소, 해운대와 광안리를 상징하는 노래는 싹쓰리의 '다시 여름 바닷가', 그리고 하하와 스컬의 '부산 바캉스'. 부산의 과거부터 현재까지를 차례로 담은 주제 공연은 부산, 그리고 바다를 상징하는 지금의 노래와 함께 마무리되었다.