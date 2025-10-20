위험을 대신하는 몸, 감각을 대리하는 장면에 관한...

▲박유라 안무가의<스턴트> 공식 포스터 한국문화예술위원회

그의 안무는 언제나 움직임보다 관계의 리듬을 중심에 둔다.



"저는 움직임을 동작으로만 생각하지 않아요. 움직임은 관계 속에서 발생하고, 관계가 변하면 리듬도 변하죠. 저는 그 리듬이야말로 무대의 진짜 시간이라고 생각해요."



전통무용을 전공한 경험은 오히려 역방향으로 작용한다.



"전통무용은 몸의 균형, 힘, 리듬, 눈의 사용 같은 아주 세밀한 감각을 훈련시키는 예술이었어요. 그런데 그 안에는 언제나 보여지는 형상에 대한 강박이 있었죠. 그 경험이 지금의 작업에서는 반대로 작용해요. '보여지지 않는 형상', '흐려지는 이미지', '움직임의 삭제'를 통해 오히려 몸의 내면적인 감각과 시간성을 탐구하게 된 것 같아요."



시각예술가 조경재와의 협업도 박유라의 세계를 확장시켰다.



"조경재 작가와는 오랫동안 협업해왔어요. 그는 조형물을 만들지만, 그 구조가 움직임을 유도한다는 점에서 시노그라퍼이자 안무가라고 생각해요. 저는 그 조형물에 감정과 언어를 부여하는 퍼포머이자 해설자의 역할을 하고요. 우리의 협업은 서로의 중심에 상대를 세워보는 과정이에요. 그 과정이 스턴트라는 개념을 더욱 입체적으로 만들어줬어요."



그는 앞으로 몸을 '감각의 매개자'로 확장하고 싶다고 했다.



"춤추는 몸이라기보다 감정을 번역하거나 관계를 설계하는 몸으로요. 중요한 건 몸이 하나의 언어로서 상황을 제시할 수 있는가예요. 그 언어가 꼭 춤일 필요는 없다고 생각해요. 이 공연은 하나의 완성된 장면을 보여주는 공연이 아니라, '어떤 감각이 만들어지는가'를 함께 목격하는 시간이에요. 무대 위에서 일어나는 작은 오해, 불일치, 반복이 여러분의 감각을 흔들 수 있다면 좋겠어요. 그 불완전함 속에서 '지금 우리가 보고 있는 것'의 진짜 힘을 느끼실 수 있기를 바랍니다."



박유라는 한국예술종합학교 무용원 창작과를 졸업하고 프랑스 무용단 Le Guetteur에서 활동을 시작했다. 이후 개인 공연 〈우리를 기쁘게 하는 형태〉를 비롯해, 전통과 즉흥, 형식과 상투 같은 대립항을 끌어안으며 작품을 이어왔다. 공연과 리서치, 전시를 잇는 구조를 탐구했고, 국립아시아문화전당과 서울무용센터에서 레지던시를 거치며 즉흥의 상태를 실험했다. 즉흥은 퍼포머가 언제라도 지니고 있어야 할 도구란다. 그것은 미래에 예정된 공연에서 관객의 시선과 파트너십을 이루게 된다며.



그의 작업에는 언제나 전통이 존재하지만, 동시에 보이지 않는다. 전통을 돕는 장치를 제거한 상태에서 전통은 '행위'가 된다. 전통이 가진 허구적 서사를 수행하는 행위자와, 실제 앞에 놓인 퍼포머를 바라보는 관객 사이에서 생기는 이질감을 바닥에 깔고, 무용이 가진 초과된 표현과 의도적 숨김을 방법으로 삼는다.



〈장면싸움〉은 그 극장의 평면성을 노골적으로 드러내며, 관객이 원치 않는 부분까지 보게 만드는 시선을 설계했다. 〈스턴트〉는 그 축을 더 멀리 밀어붙인다. 몸의 삭제가 아니라, 출현 방식의 전환으로. 박유라의 무대는 늘 위험과 감각의 경계에 서 있다. 그곳에서 관객은 무언가 불완전하고 모호한 장면을 목격하게 된다. 그러나 바로 그 틈에서 예술은 태어난다.

