위험을 대신하는 몸, 감각을 대리하는 장면에 관한...

박유라 프로필 사진박유라
"지금 여기에서 신체가 어떻게 감각적으로 교체되고 작동하는가?"
<아르코 댄스 UP:RISE 스테이지1>에 참여한 이유를 묻자, 박유라는 이 프로그램의 구조 자체에 주목했다고 고백했다. 단순히 무대에 서는 것보다 '동시대 무용이 지금의 사회적 감각과 어떻게 연결될 수 있는가?'를 실험할 수 있는 장이었단다. 그는 오래전부터 무용의 배경, 즉 '무용을 이루는 것은 무엇인가?'라는 근원적인 질문을 품고 있었다. 이번 작업은 그 질문에 대한 하나의 응답이자, 지금 이곳에서 신체가 어떻게 감각적으로 교체되고 작동하는지, 그 배경은 무엇인지를 탐색하는 시도다. 그런 의미에서 제목 〈스턴트〉 역시 그 탐구의 연장선에 있다.
"스턴트는 보통 위험한 장면을 대신 수행하는 대역을 의미하잖아요. 그런데 저는 이 단어를 훨씬 넓게 확장해서 보고 싶었어요. 누군가를 대신하거나, 감정을 대리하거나, 역할을 위장하는 모든 형태의 몸을 스턴트라고 부를 수 있지 않을까요? 현대사회는 이미 수많은 대체의 구조 속에 있고, 무대 위에서도 몸이 감정과 기능, 언어로 분리된 채 존재하니까요. 스턴트는 바로 그 틈에서 작동하는 존재예요. 위험을 무릅쓰면서 감각을 대신하고 장면을 발견하는 존재 말이죠."
무대 위에서 조형물과 사람의 위치는 계속 바뀐다. 조형물이 중심이 되기도 하고, 사람이 그 구조를 설명하거나 대신 수행하기도 한다. 조형물의 설치를 돕는 스태프가 실제로 퍼포머처럼 보이는 장면이 있다. 그는 그런 구조를 통해 '누가 수행하고, 누가 바라보는가'가 계속 교체되는 상황을 만들고 싶었단다. 그 안에서 행위와 감각, 표현과 맥락이 분리된 상태, 예측할 수 없는 순간이 드러나게 말이다. 여기에 그는 관객이 완결된 해석보다는 일시적인 감각의 공간에 머물기를 바란다.
"관객이 같은 공간에 있지만 다른 상황에 있는 상태에 머물렀으면 좋겠어요. 누군가의 몸짓이 훈련처럼 반복될 때 그것이 감정 없는 수행인지, 혹은 감정이 너무 많아서 비워진 것인지 모호하잖아요. 그 모호함 속에서 관객은 '보는 자신'을 의식하게 되고, 결국 무대를 바라보는 자신 또한 하나의 스턴트처럼 느끼게 되는 상태를 만들고 싶었습니다."
그의 전작 〈장면싸움〉 연작과 〈우리는 어떻게 괴물을 보는가〉를 떠올리면 이번 작품의 변화가 또렷해진다. 〈장면싸움〉에서는 이미지를 파괴하고 재배열하는 실험을 했다. 〈괴물〉에서는 낯선 몸과 그 몸을 바라보는 시선을 탐구했다. 〈스턴트〉는 그 두 작업의 연장선에 있으면서도, 이번에는 몸이 아니라 '상황'을 주인공으로 삼았다. 몸이 움직이는 게 아니라, 몸과 구조, 장면이 서로를 바라보는 '시선의 리듬'이 무대를 이끈다. 박유라가 말하는 '시선의 리듬'은 동작보다 관계에서 비롯된다.
"예를 들어 조형물 설치 장면에서 한쪽에서는 전동드라이버로 실제 설치가 진행되고, 다른 한쪽에서는 실제와 허구, 노동과 연기, 설치와 설명이 동시에 존재해요. 그 교차점에서 생기는 작은 충돌과 어긋남이 제가 말하는 '관계의 리듬'이에요."
그는 '몸이 출현하거나 지워지는 상황'이라는 표현을 자주 쓴다.
"저는 무대 위의 몸이 언제나 '보여짐을 의식하는 상태'로만 존재한다고 생각하지 않아요. 어떤 순간에는 공간을 지탱하는 그림자처럼 존재하기도 하고, 또 어떤 순간에는 타인의 언어, 감정, 시선 안에서만 존재하기도 하죠. 그래서 몸이 사라지는 게 아니라, 다른 방식으로 출현하는 것이라고 말하고 싶어요. 스턴트의 몸은 바로 그런 '사라지며 등장하는 존재'예요."
박유라의 시선은 극장 전체로 확장된다.
"극장은 늘 현실을 재연하지만, 동시에 현실을 왜곡하는 장소잖아요. 이번 작업에서는 극장을 하나의 '사고 현장'처럼 다뤘어요. 조형물이 블랙박스 안으로 들어오면서 생기는 충돌, 낯섦, 경계의 붕괴를 '재난의 장면'으로 설정했죠. 그래서 무대는 하나의 재난 보고서이자, 감각의 현장처럼 작동합니다."
몸을 언어로, 감각을 시간으로 확장하다