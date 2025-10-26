사이트 전체보기
다정한 엄마·아빠, 말하는 길고양이... 소녀가 본 '작은 문' 너머 세상

[김성호의 씨네만세 1198] <코렐라인>

김성호(starsky216)
25.10.26 08:42최종업데이트25.10.26 08:42
(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)

차이는 작은 문 하나가 만든다. <이상한 나라의 앨리스>에서 앨리스는 토끼를 쫓아 들어간 토끼굴을 통해 이상한 나라로 들어간다. <나니아 연대기> 속 먼 친척네 집에 온 아이들은 다락에 놓인 옷장을 통해 영원히 겨울이 지속되는 나니아라는 세계로 돌입해 하얀마녀를 물리친다. <해리포터>의 런던 킹스크로스역 9와3/4 승강장이야 설명을 더 할 필요가 없을 것이다. 중요한 건 작은 문이다. 상식이 그득 들어찬 세계에 균열을 내고 꿈과 환상의 세계로 우리를 불러들이는 건 결국 작은 문 하나.

스톱모션 애니메이션 가운데 명작으로 꼽히는 <코렐라인>도 작은 문 하나로부터 출발한다. 열한 살 소녀 코렐라인 존스는 이사 온 집 작은 방에서 제 허벅지 높이로 난 작은 문을 발견한다. 도대체 무슨 용도인지 알 수 없는 그 문 하나가 코렐라인 평생에 걸쳐 결코 잊을 수 없는 경험으로 이어진다.

코렐라인이 사는 집은 수백 년은 족히 된 낡은 저택이다. 코렐라인은 부모님과 함께 미국 중부 미시건 폰티액에서 서부 오리건 애슐랜드로 이제 막 이사를 온 참이다. 중부의 미시건부터 서부 오리건까지는 3700킬로미터가 넘는 먼 거리, 한반도 양 극단인 부산에서 신의주까지를 몇 번이나 왕복할 수 있을 정도다. 그 먼 거리를 건너 삶의 터전을 옮긴 열한 살 소녀에겐 모든 것이 새롭다.

명작 스톱모션 애니 <코렐라인>, 16년 만의 귀환

부모님은 직업인 글 쓰는 일에 치여 바쁘기만 하다. 외동딸인 코렐라인은 낯선 마을에 홀로 떨어진 꼴이다. 천방지축인 그녀는 그러나 주눅 들지 않는다. 집 주변을 탐색하고 급기야 집 안을 돌아보기에 이른다. 그렇게 만난 것이 도무지 알 수 없는 이 작은 문이다. 그리고 그 문이 코렐라인을 전에 만난 적 없는 세상으로 인도한다.

이달 4K 리마스터링 버전으로 재개봉한 영화는 명작 스톱모션 애니메이션이다. 팀 버튼이 제작한 <크리스마스의 악몽>과 <제임스와 거대한 복숭아>를 연출한 헨리 셀릭의 작품으로, 닐 게이먼의 판타지 소설 <코랄린>을 2009년 영화 <코렐라인: 비밀의 문>으로 재탄생시켰다. 팀 버튼과의 동행을 끝내고 만든 이 영화는 그대로 헨리 셀릭의 장점이 유감없이 발휘된 명작으로 자리했다. 라이카 스튜디오 또한 스톱모션 애니의 독보적 명가 아드만 스튜디오와 어깨를 나란히 하는 제작사로 거듭났다. 이 영화가 부제인 '비밀의 문'을 떼고 화질과 색감을 상향해 재개봉했다는 소식은 공력 깃든 스톱모션 애니를 만나보기 어려운 요즈음 극장가에서 반가운 소식이 아닐 수 없다.

헨리 셀릭의 앞선 작품 면면에서 엿보이듯, 그의 작품군은 어둡고 환상적이다. 통상 스톱모션 애니가 아동을 주요한 관객층으로 염두하고 밝고 유쾌한 이야기를 다룬다고 생각하기 쉽지만, 적잖은 작품이 그와는 전혀 다른 색채를 드러내곤 한다. 다른 애니에 비하여 일일이 형체를 빚고 그를 촬영하여 이어 붙이는 방식으로 제작하는 스톱모션 애니가 강한 작가주의적 성향과 떨어질 수 없기 때문일 수 있다. 개중에서도 헨리 셀릭은 그 색채가 강렬한 감독으로, 환상적이며 때로는 섬뜩하고 징그럽기까지 한 연출을 서슴지 않는다. <코렐라인> 또한 그 후반부는 거의 공포물로까지 이해할 수 있을 정도이며, 기본적인 설정과 캐릭터 표현에서도 관객 내면의 혐오며 불쾌감을 자아내는 요소가 적잖다.

모험과 성장, 이 기묘한 색채의 드라마

기본적으로 <코렐라인>은 주인공 소녀가 작은 문을 건너 낯선 세계와 만나고 다시 제가 있던 세상으로 귀환하는 이야기다. 문을 지나기 전과 지나온 이후의 주인공이 전혀 달라진다는 점에서 성장드라마이며, 낯선 세계에서 주어진 과제들을 착실히 이행하고 역경을 극복한다는 점에선 모험기이기도 하다. 영화의 끝에서 코렐라인이 마침내 얻는 것은 가족과 일상이며 우정과 평온이다. 그는 이전에도 코렐라인에게 주어졌던 것들이지만, 그 가치는 전과 후가 전혀 달라진다. 모험은 코렐라인의 성장을 돕는 요소이며, 끝끝내 극복된다는 점에서 좋다. 위험이, 해악이 클수록 그렇다. 헨리 셀릭의 공포, 징그럽고 불쾌한 요소들도 그래서 좋음에 기여한다.

처음 작은 문을 지나 만나는 세계는 모든 것이 좋아 보인다. 그곳엔 오늘 코렐라인이 살고 있는 저택이 있다. 낡은 오늘보다 훨씬 더 화려하고 아름다운 모습으로. 저택 안엔 코렐라인의 엄마와 아빠도 있다. 훨씬 더 여유롭고 평안한 모습으로. 바빠서 요리조차 하지 못하는 엄마, 엄마 대신 요리를 하지만 엉망진창인 아빠. 늘 일에 치여 살며 코렐라인은 물론, 서로, 또 그들 자신조차도 돌보지 못하는 부부. 그들이 문 건너 세상에선 화목하고 다정하다. 심지어 코렐라인의 자리는 비어 있고 그들은 코렐라인이 오기만 손꼽아 기다렸다니, 낯선 세계에 코렐라인이 매혹되는 건 한순간이다. 제 결핍을 채워주는 환상을 어떻게 마다하겠나.

코렐라인은 매일 문 너머로 건너간다. 그곳에서 더할 나위 없는 순간들과 마주한다. 그곳엔 동네 친구 와이비도, 독특하고 매력적인 이웃들도 있다. 다만 불쾌함을 주는 요소가 없지 않다. 건너간 세상에선 엄마도 아빠도 눈이 없다. 눈이 있어야 할 자리에 단추를 달아 꿰매놓았다. 친구와 이웃도 마찬가지. 어딘지 섬뜩한 그 모습에다 적잖이 흉하게 생긴 길고양이까지 유창한 영어로 말을 건네며 보는 것과 실체가 다르다는 경고를 전한다. 낯선 세상에 잔뜩 매료된 코렐라인이지만 무언가 석연치 않단 생각이 드는 것도 어찌할 수 없다.

편견과 고정관념을 넘어

좋아 보이는 것이 좋지 않을 수 있고, 나빠 보이는 것도 그리 나쁘지 않을 수 있다. 익숙함에 속아 가벼이 하기 쉬운 진실들을 이 영화 <코렐라인>이 돌아보도록 한다. 어른들이 보지 못하는 아이들의 세상을, 아이들도 놓치기 쉬운 진짜 이야기를, 코렐라인이 마주하고 겪어내는 모습이 기특하기만 하다. 코렐라인을 돕는 친구 와이비와 길고양이의 존재는 아무리 험난한 세상에도 기댈 구석이 있음을 알도록 한다. 적어도 그런 믿음은 존재할 가치가 있다.

다만 한 가지, 도전적이며 불편을 깨우고 일상을 새롭게 보도록 하는 헨리 셀릭의 세계 안에서 그렇지 못한 요소를 적어두고자 한다. 작은 문으로 코렐라인을 이끈 건 다름 아닌 쥐다. 통통 튀어 다니는 이 쥐들은 현실 세계에선 불쾌하고 더러운 것으로 여겨진다. 그리하여 코렐라인의 엄마도 쥐들이 나다니는 문을 잠가두고자 한 것이다. 처음엔 코렐라인의 인도자로 마치 앨리스에게 토끼가 그러했듯 호의적 존재였던 쥐들은 시간이 지나 마녀의 존재가 드러나며 코렐라인을 위협하는 해로운 동물이 된다. 쥐뿐만이 아니다. 거미와 사마귀, 박쥐 같은 동물들도 코렐라인의 앞길을 가로막고 그를 해하려 든다.

코렐라인을 돕는 길고양이는 이에 대응하는 존재처럼 그려진다. 털 빠지고 비쩍 마른 이 고양이는 여러모로 비호감인데, 마침내는 문 건너편에서 코렐라인을 돕는 결정적 역할을 수행한다.

단구춧멍으로 세상을 보는 어른은 싫어

요컨대 쥐와 거미, 사마귀, 박쥐는 해로운 동물의 역할을, 고양이는 인간을 수호하는 친근하고 고마운 존재로 활약한다. 이는 그대로 오늘의 세상 가운데 인간이 동물을 대하는 시각을 반영한 것이 아닌가. 일상을 뒤집어 보고 고정관념에 대응할 줄 아는 헨리 셀릭의 작품치고는 실재하는 동물종에 대한 인식을 답습한 결정이 아쉽게 느껴졌다. 아동을 주 시청층으로 삼는 상업영화로서 어찌할 수 없는 현실적 선택이었으리라 이해할 수 있겠으나, 아쉬운 건 아쉬운 것이다. 어떤 동물이건 혐오의 대상이 되기엔 너무나 결백하기 때문이다.

<코렐라인>은 16년의 시간을 건너 극장에서 다시 볼 가치가 있는 작품이다. 3년의 시간을 들여 130개의 세트장에서 매 신, 매 컷을 털 한 가닥, 움직임 하나까지 일일이 빚어내서 찍은 결과물이 아닌가. 그를 헨리 셀릭이란 거장의 지휘 아래 한 편의 작품으로 묶어낸 이 영화는 아마도 반세기가 지나서까지 회자되는 명작으로 남을 것이다.

아, 마지막 한 가지. 어른들은 아이보다 세상을 잘 안다고 믿지만, 실제로 그러한가를 따져보자면 민망해질 때가 많다. 잘 알지도 못하면서 저 작은 문 뒤엔 벽돌 담 뿐이라고, 너는 그저 꿈을 꾼 것이라고, 아이들이란 늘 그렇다고, 그렇게 말하는 이가 곧 우리의 일면인 건 아닐까. 단추구멍으로 세상을 보면서도 우리 눈에 달린 단추조차 인식하지 못하는 그런 어른 말이다. 헨리 셀릭의 영화는 그런 각도에서 보자면 곧 우리 어른들의 공포적 자화상처럼 읽히기도 한다.
