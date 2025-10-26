다정한 엄마·아빠, 말하는 길고양이... 소녀가 본 '작은 문' 너머 세상

로커스

스틸컷기본적으로 <코렐라인>은 주인공 소녀가 작은 문을 건너 낯선 세계와 만나고 다시 제가 있던 세상으로 귀환하는 이야기다. 문을 지나기 전과 지나온 이후의 주인공이 전혀 달라진다는 점에서 성장드라마이며, 낯선 세계에서 주어진 과제들을 착실히 이행하고 역경을 극복한다는 점에선 모험기이기도 하다. 영화의 끝에서 코렐라인이 마침내 얻는 것은 가족과 일상이며 우정과 평온이다. 그는 이전에도 코렐라인에게 주어졌던 것들이지만, 그 가치는 전과 후가 전혀 달라진다. 모험은 코렐라인의 성장을 돕는 요소이며, 끝끝내 극복된다는 점에서 좋다. 위험이, 해악이 클수록 그렇다. 헨리 셀릭의 공포, 징그럽고 불쾌한 요소들도 그래서 좋음에 기여한다.처음 작은 문을 지나 만나는 세계는 모든 것이 좋아 보인다. 그곳엔 오늘 코렐라인이 살고 있는 저택이 있다. 낡은 오늘보다 훨씬 더 화려하고 아름다운 모습으로. 저택 안엔 코렐라인의 엄마와 아빠도 있다. 훨씬 더 여유롭고 평안한 모습으로. 바빠서 요리조차 하지 못하는 엄마, 엄마 대신 요리를 하지만 엉망진창인 아빠. 늘 일에 치여 살며 코렐라인은 물론, 서로, 또 그들 자신조차도 돌보지 못하는 부부. 그들이 문 건너 세상에선 화목하고 다정하다. 심지어 코렐라인의 자리는 비어 있고 그들은 코렐라인이 오기만 손꼽아 기다렸다니, 낯선 세계에 코렐라인이 매혹되는 건 한순간이다. 제 결핍을 채워주는 환상을 어떻게 마다하겠나.코렐라인은 매일 문 너머로 건너간다. 그곳에서 더할 나위 없는 순간들과 마주한다. 그곳엔 동네 친구 와이비도, 독특하고 매력적인 이웃들도 있다. 다만 불쾌함을 주는 요소가 없지 않다. 건너간 세상에선 엄마도 아빠도 눈이 없다. 눈이 있어야 할 자리에 단추를 달아 꿰매놓았다. 친구와 이웃도 마찬가지. 어딘지 섬뜩한 그 모습에다 적잖이 흉하게 생긴 길고양이까지 유창한 영어로 말을 건네며 보는 것과 실체가 다르다는 경고를 전한다. 낯선 세상에 잔뜩 매료된 코렐라인이지만 무언가 석연치 않단 생각이 드는 것도 어찌할 수 없다.