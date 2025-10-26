다정한 엄마·아빠, 말하는 길고양이... 소녀가 본 '작은 문' 너머 세상

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
차이는 작은 문 하나가 만든다. <이상한 나라의 앨리스>에서 앨리스는 토끼를 쫓아 들어간 토끼굴을 통해 이상한 나라로 들어간다. <나니아 연대기> 속 먼 친척네 집에 온 아이들은 다락에 놓인 옷장을 통해 영원히 겨울이 지속되는 나니아라는 세계로 돌입해 하얀마녀를 물리친다. <해리포터>의 런던 킹스크로스역 9와3/4 승강장이야 설명을 더 할 필요가 없을 것이다. 중요한 건 작은 문이다. 상식이 그득 들어찬 세계에 균열을 내고 꿈과 환상의 세계로 우리를 불러들이는 건 결국 작은 문 하나.
스톱모션 애니메이션 가운데 명작으로 꼽히는 <코렐라인>도 작은 문 하나로부터 출발한다. 열한 살 소녀 코렐라인 존스는 이사 온 집 작은 방에서 제 허벅지 높이로 난 작은 문을 발견한다. 도대체 무슨 용도인지 알 수 없는 그 문 하나가 코렐라인 평생에 걸쳐 결코 잊을 수 없는 경험으로 이어진다.
코렐라인이 사는 집은 수백 년은 족히 된 낡은 저택이다. 코렐라인은 부모님과 함께 미국 중부 미시건 폰티액에서 서부 오리건 애슐랜드로 이제 막 이사를 온 참이다. 중부의 미시건부터 서부 오리건까지는 3700킬로미터가 넘는 먼 거리, 한반도 양 극단인 부산에서 신의주까지를 몇 번이나 왕복할 수 있을 정도다. 그 먼 거리를 건너 삶의 터전을 옮긴 열한 살 소녀에겐 모든 것이 새롭다.