'혼혈 국대' 옌스 카스트로프, 구단 이달의 선수상 수상

남자 축구 역사상 최초 혼혈 국가대표 타이틀을 보유한 옌스 카스트로프가 구단 이달의 선수상을 받았다.독일 프로축구 분데스리가 묀헨글라트바흐는 17일 공식 채널을 통해 "9월 이달의 선수로 카스트로프가 선정됐다. 축하해! 옌스"라고 발표했다. 카스트로프는 웃는 얼굴로 본인의 사진이 새겨진 카드를 손에 쥐고 웃는 표정으로 촬영을 진행했다.순조롭게 적응에 성공하고 있는 카스트로프다. 2003년생인 그는 한국인 어머니와 독일인 아버지 사이서 태어난 혼혈 선수로 지난 2023년 3월부터 A대표팀 합류설이 불거지면서 세간에 주목을 받기 시작했다. 당시 어머니가 개인 SNS를 통해 골키퍼 코치를 역임했던 안드레아스 쾨프케 코치를 만났다는 사실을 공개했고, 팬들은 뜨거운 반응을 보여줬다.이후 대표팀 총책임자였던 위르겐 클린스만이 성적 부진으로 경질됐고, 쾨프케 코치도 한국 땅을 떠나면서 잠시 일은 사그라들었으나 올해 들어 다시 합류설이 불거졌다. 홍명보 감독이 올해 1월 유럽 출장을 떠나기 전, 선수 명단 리스트에 포함한 게 확인됐기 때문. 홍 감독과 코치가 카스트로프를 만나 긍정적인 교류가 오갔으나 끝내 3월에는 합류가 불발됐다.오히려 우리 대표팀이 아닌 독일 U21 대표팀에 합류하면서 슬로바키아-스페인을 상대로 친선전을 뛰면서 관심에서 멀어졌다. 홍 감독도 "경기적인 측면만 생각하기에는 복잡한 일이 너무 많다. 그 선수들을 위해 풀어야 할 문제도 너무 많다"라며 신중한 입장을 보였고, 6월에 열린 아시아 3차 예선 일전서도 카스트로프는 발탁되지 않았다.하지만, 반전이 일어났다. 지난 8월 카스트로프 협회 소속이 독일에서 대한민국으로 변경되면서 서류 절차가 빠르게 완료됐다는 사실이 밝혀졌고, 홍 감독은 그를 9월 명단에 즉시 차출했다. 지난달 7일 미국전서 교체로 들어가며 데뷔전을 선보였고, 이어 열린 멕시코와의 맞대결에서는 선발로 투입되어 인상적이 기량으로 눈도장을 찍었다.기세를 이어 10월 일전서도 차출된 카스트로프는 브라질전서 후반 시작과 함께 교체 투입됐지만, 파라과이와의 마지막 대결서는 벤치에 머무르며 아쉬움을 낳았다.우리 대표팀 전력으로 활용되면서 월드컵 준비에 큰 힘이 되는 카스트로프는 소속팀서도 그 활약을 인정받고 있다. 2021년 7월 독일 명문 쾰른에 입단하며 본격적으로 프로 생활을 시작한 가운데 지난 시즌 뉘른베르크에서 기량이 만개한 모습이다. 팀 주전 공격형 미드필더로 활약하면서 핵심 전력으로 활용됐고, 공식전 25경기에 나서 3골 3도움으로 펄펄 날았다.세부 기록도 상당히 인상적이었다. 축구 통계전문매체인 <풋몹>에 의하면 지난 시즌 카스트로프는 90분당 드리블 성공 1.76회, 드리블 성공 52%, 태클 성공 2.3회, 볼 경합 성공 5.87회 가로채기 1.08개로 압도적인 실력을 선보였다. 이 활약을 바탕으로 카스트로프는 이미 지난 2월, 분데스리가 전통 명가 묀헨글라트바흐로 이적을 빠르게 확정하는 데 성공했다.지난 시즌 종료 후 묀헨글라트바흐에 합류한 카스트로프는 상당한 기대감을 형성했지만, 출발은 쉽지 않았다. 스위스 출신의 헤라르드 세오아네 감독의 계획 안에 들어가지 못하면서 프리시즌부터 경기에 나서지 못하는 빈도가 늘어났고, 개막 후 3경기서 30분 출전에 그치며 고개를 숙였다. 이처럼 입지가 불안정했으나 상황이 급변하며 기회를 받기 시작했다.팀이 개막 후 3경기서 1무 2패로 부진하면서, 구단은 세오아네 감독을 지난 15일 전격 경질을 결정한 것. 이는 카스트로프에도 악재로 작용할 수 있었지만, 이후 임시 사령탑으로 선정된 폴란스티(U23) 감독의 중용을 받으며 팀 핵심 전력으로 활용되고 있다. 폴란스키 데뷔전이었던 지난달 22일 레버쿠젠전서는 3-4-3 공격형 미드필더로 출격, 제 몫을 확실하게 해냈다.총 72분을 소화하면서 공격과 수비 상황에서 본인의 재능을 뽐내며 1-1 무승부에 기여한 카스트로프는 이어 열린 프랑크푸르트전서는 0-6으로 뒤진 후반 26분, 헤더 득점을 기록하면서 팀이 무너지는 상황 속 홀로 제 역할을 해냈다. 또 대표팀 합류 직전 열린 프라이부르크와의 맞대결서도 선발로 출격, 풀타임으로 경기장을 누비며 확실하게 실력을 입증했다.구단은 이런 반전의 모습을 보여준 카스트로프의 활약을 인정했고, 9월 이달의 선수상 수상자로 임명하며 공로를 치하했다. 이적 후 입지를 빠르게 반전시키며 순조로운 적응을 선보이고 있지만, 팀 상황은 그리 좋지는 않다. 6라운드가 종료된 시점, 3무 3패로 단 1승도 거두지 못하고 있으며 순위는 최하위 바로 위인 17위에 자리하고 있다.이른 시간 안에 강등권 탈출에 실패하게 된다면, 이번 시즌 묀헨글라트바흐는 위기의 소용돌이에 휘말릴 수 있다는 것이다. 이 위기 상황 속 카스트로프가 활약하면서 팀을 구해낸다고 한다면, 팀과 리그에서 입지는 더욱 올라가게 될 것이며 더 나아가 북중미 월드컵을 준비하는 홍명보호에도 상당한 호재가 될 수 있다.한편, 카스트로프의 묀헨글라트바흐는 18일 오전 3시 30분(한국시간) 정우영의 우니온 베를린과 리그 7라운드 일전을 치르게 된다. 여기서 미니 코리안 더비가 펼쳐질지 귀추가 주목된다.