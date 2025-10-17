'삼성전 ERA 0.00' 한화 김서현, 끝내기 트라우마 지울까?

한화이글스

시즌 33세이브를 기록한 한화 김서현한화 이글스의 영건 마무리 김서현이 생애 첫 가을야구 무대에 오른다. 강력한 패스트볼을 앞세워 2025시즌 초반 한화 마무리 자리를 꿰찼던 김서현은 정규시즌 마지막 등판에서 당한 충격적인 끝내기 홈런의 충격을 뒤로 하고 플레이오프에 나설 예정이다. 정규시즌 2위로 플레이오프에 직행한 한화는 2007년 이후 18년 만에 삼성과 가을야구(당시 준플레이오프)에서 맞붙게 됐다.프로 3년차가 된 김서현은 올 시즌 총 69경기 2승 4패 33세이브 평균자책점(ERA) 3.14를 기록했다. 2023 신인 드래프트에서 전체 1순위 지명을 받고 한화에 입단한 김서현은 프로 1~2년차에는 극심한 제구 기복으로 인해 시행착오를 겪었지만 올시즌 팀의 확실한 마무리로 자리 잡았다.전반기까지만 해도 완벽에 가까웠다. 전반기에만 22세이브를 수확했고 평균자책점 1.55를 기록하며 리그 최정상급 마무리라는 평가를 받았다. 최고 160km/h에 육박하는 패스트볼과 예리한 슬라이더는 타자들을 압도했다. 하지만 풀타임 경험이 없는 탓일까? 여름 이후 흔들림이 찾아왔다. 무더위가 기승이던 8월 ERA는 8.44로 치솟았고 9월 이후에도 5.00으로 완벽한 회복은 없었다.