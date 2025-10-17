'삼성전 ERA 0.00' 한화 김서현, 끝내기 트라우마 지울까?

▲
한화 김서현의 주요 투구기록(출처: 야구기록실 kbreport)케이비리포트
정규시즌 마지막 등판이었던 지난 10월 1일 SSG전은 김서현에게 뼈아픈 기억이다. 5-2로 앞선 9회말 등판해 두 타자를 공 2개로 가볍게 처리한 뒤 안타와 볼넷, 홈런 두 방으로 4실점하며 거짓말처럼 무너졌다.
승리 확률이 99% 이상인 상황에서 끝내기 역전패를 당했고 한화의 정규시즌 1위 가능성도 패배와 함께 사라지고 말았다. 당시의 충격은 컸지만 한화와 김서현은 정규 시즌 종료 후 연습 경기 등판을 통해 끝내기 패배의 충격을 추스리고 컨디션을 다시 끌어올렸다.
다시 돌아올 무대의 상대는 바로 삼성 라이온즈다. 김서현은 올시즌 삼성을 상대로 8경기에 등판해 8.2이닝 무실점, 5세이브, ERA 0.00, 피안타율 0.077로 무결점 투구를 했다. 삼성 킬러라 해도 과언이 아닐 정도의 성적이다. 끝내기 악몽의 상대였던 SSG 대신 상대적으로 편한 상대인 삼성이 플레이오프에 진출한 것이 김서현에게는 무엇보다 더 큰 호재다.