교도소 안과 밖, 이들 삶 응시하다 깨달은 한 가지

<만남의 집> 스틸 이미지영화는 중견 교도관 태저, 장기수 '미영(432번)', 미영의 딸 준영, 그리고 바깥 세상에는 거의 알려지지 않은 교도소와 교도관, 수용자들 개별의 삶이 어떻게 이뤄지는지 사실주의 화풍처럼 세밀하게 묘사한다. 크레디트에 빼곡하게 수록된 정보를 통해 얼마나 제작진이 꼼꼼하게 현실을 고증하려 노력했는지 확인할 수 있다. 대개 교도소 관련 영화가 극적 재미나 긴장을 위해 적당히 처리하는 지점을 <만남의 집>은 우회할 생각이 없다.금단의 영역에서 일상을 보내는 이들의 삶은 과연 어떨까? 그곳 역시 사람 사는 곳이지만, 확실히 뭔가 다르긴 하다. 영화는 전반부 내내 관객이 마치 교도소 체험 탐방하듯 응시하게 만든다. 다큐멘터리와는 다른 방법론으로, 그러나 그 못지않게 말초적 흥미가 아니라 우리 사회의 사각지대에 존재하는 낯선 '동료 시민'들의 존재에 익숙해지도록 말이다.<만남의 집> 속 교도소는 우리가 흔히 접하는 할리우드 영화나 넷플릭스 드라마의 무대가 아니다. 지극히 한국적 현실에 속한, 군대처럼 인권과 통제 사이에서 각축하며 수많은 개별의 삶이 어우러지는 공간, 누구나 억울한 사정과 모순에 처하는 그곳에는 평범한 이들은 다가설 수 없는 특별한 경험이 수시로 생성되고 소멸한다. 영화는 그 작은 사회 내의 질서와 규율, 감시하는 이와 상대방 사이의 회색지대 묘사는 물론, 누구나 궁금해할 '일상물' 영역까지 폭넓게 소화한다. 밥은 어떻게 먹고 잠은 어떻게 자는지, 죄지은 이들은 어떻게 바깥 시민들이 누리는 자유를 제한받는지 생생하다.카메라(너머 제작진)는 무심한 듯 사실적 풍경화를 담으면서도 공정해지려 노력한다. 스릴을 조성하려면 악당과 주인공을 나눠야 한다. 수용자가 주역이면 교도관은 악역을 맡아야 한다. 역으로도 그렇다. 그러나 교도소 안의 인간 군상은 그 특별한 환경에도 불구하고 바깥세상과 별반 다르지 않다. 호의를 보이거나 맡은 바 임무에 충직한 이도 있고, 이기적 면모를 보이거나 타인을 적대하는 것으로 불만을 푸는 이도 엄연히 존재한다. 그러나 부정적인 경우라도 절대 악으로 취급되진 않는다. 사소한 시비나 티격태격 갈등은 언제 그랬냐는 듯 사라지기도, 입장 바꿔 생각하면 이해는 가능한 수준으로 조정된다.그렇게 영화는 엄벌주의 vs. 교정주의 사이에서 갈등하는 시민들의 법 감정을 다독이며 현재 5만여 명이 훌쩍 넘어버린 교도소 수용자를 향한 이해와 재사회화 필요를 환기한다. 천편일률적인 흥미 위주가 아니라 한국 사회가 당면한 문제의 일단을 그리며 이해와 관심을 자연스럽게 이끈다. 교육 용도로 손색이 없다.