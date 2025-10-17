교도소 안과 밖, 이들 삶 응시하다 깨달은 한 가지

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
늦은 밤, 책상 앞. 평범한 주택가 2층, 창문 밖에선 이웃집 부부의 다툼 소리가 끊이질 않는다. 가끔은 어린아이가 찢어지게 울고, 엄마는 달래다가도 종종 역정을 내며 언성을 높인다. 이골이 나 대충 저러다 말겠지 하고 넘기지만, 간혹 그 수위가 평소보다 많이 세면 옆집 사정이 궁금해지곤 한다. 혹시 큰일이 나는 건 아닐까 하고 말이다. 걱정이 되면 슬며시 현관 밖으로 나가 귀를 기울이지만, 거기에서 끝이다. 실은 이웃에 누가 사는지 얼굴조차 모른다.
요즘엔 밤길 걷다 다툼을 목격하거나 염려되는 상황을 스쳐도 끼어들기 겁난다. 인터넷을 떠도는 온갖 출처 불명 경험담은 대개 괜히 '오지랖' 부리다 봉변당한 일화로 가득하다. 예전과 달리 상식이 통하지 않는 흉흉한 분위기에선 더 망설일 수밖에 없다. 그런 회피가 현명함으로 취급된다. 하지만 주변 누군가 조금만 관심을 기울였다면 막을 수 있었을 비극을 듣게 되면 우리는 아전인수 격으로 혀를 차며 대체 주위에선 뭘 했냐 따지게 된다.
이웃에 대한 개입은 경계를 넘나드는 아슬아슬한 줄타기다. 쓸데없는 참견은 자주 불필요한 구설과 분쟁으로 귀결된다. 한번 데이면 다시 끼어들기 겁난다. 그러나 가끔은 정말 단 한 사람의 작은 관심이 누군가를 구하기도 한다. 선택은 각자 몫이지만, 그 작은 가능성은 희미한 등대 불빛처럼 기적을 품는다. 차정윤 감독의 첫 장편 <만남의 집>은 바로 그런 순간을 극적으로 압축하는 데 오롯이 집중한 결과다.
보이지 않는 벽 아래 숨은 이들